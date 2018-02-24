رسالة فقراء إلى علاوي و العلوي/ احمد عبد الصاحب

الكتابة هي تزاحم انساني على فعل وطني كبير نسجل فيه حضوراً بالكلمة المقاتلة مثلما يدون الاخرون صفحات تاريخهم برصاصة بندقية او قذيفة مدفع ، المهم اننا جميعاً نشارك في معركة الامتحان الاصعب ، امتحان الروح والعقيدة والموقف والمبدأ، انه يوم الانتخابات .

وقد كتبت موضوعاً قبل ما يقرب الخمس سنوات بعنوان الفقراء والمتسلطون ليطلع المناضلون على جزء من معاناتنا قبل يوم الحسم في الانتخابات التي ستجري في الثاني عشر من ايار المقبل فقلت :

دارت بنا الايام حتى وجدنا انفسنا في قيعان جبروتها ، انتظرنا الغد بلهفة عارمة ، قد ينبري الصباح ، يحمل سيف نوره ، يقارع جيش الظلام ، ويجبره على الرحيل ، ولكن مات النهار كحلم اخير بين جفون الليل .

تبدلت الاشياء في زمن الخوف والجمر والجنون ، نسي الناس اسماءهم ، وتناسوا نزيف مواضيهم ، خرجوا علينا اليوم من براثن الارض ، ومن بين ركام الازمة مخلوقات جديدة باجساد تملؤها الادران ، تنضح منها سموم حمراء بلون الحريق .

انهم جلادون بسطوتهم ، حولوا شجن الطيور الى نواح ابدي ، والزهور البرية الى بقع قاتمة من المأساة ، يلوكون بانيابهم احلام الفقراء ويسحقون بجنازير اموالهم اجساداً فيها بقايا روح ، يتحكمون في مصير من نجا من عاصفة الموت .

صرنا نحن الفقراء حطباً في مواقد المتسلطين ، وعصرونا زيتاً يضيء قناديل دروبهم ، مسخوا شخصيتنا وقتلوا انسانيتنا ، نمشي على وفق ما يأمرون ، ناكل ما لا يشتهون ، نلبس ما يشاؤون ، ننام ونصحوا بمواقيت حددوها ، نفكر بعقولهم ، نكد ونكدح من اجلهم ، هم الوحيدون القادرون على تحديد اسعارنا عند البيع في سوق الحياة ، صرنا سلعة سهلة التداول وبسيطة المنال ، لا يهم ان جاع اطفالنا ، او تسربوا من غربالهم الى مهاوي الانحطاط .

نحن الفقراء لسنا اكثر من افواه فاغرة تنتظر من يلقمها رغيف خبز ، وبطون جائعة ترقب من يوقف نزيف الاحشاء .

هكذا هم يفهمون الفقير ، وربما تستدير حالة الغباء المزمن الى ابعد من هذا التفسير حتى تصل الى الامتـهان والذلة.

انهم واهمون جداً ، ومهما تعالت اصوات صهيل الالم في جوانحنا ، تظل الكرامة عندنا اشد واقوى من هدير آليات تسلطهم .

فمن يستجيب لاستغاثتنا هذه؟