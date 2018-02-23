العالم يناشد موسكو وقف مجازر الغوطة

وساطة مصرية والفصائل توافق على خروج النصرة و ترفض تهجير سكان البلدات المحاصرة

بروكسل‭ – ‬باريس‭ – ‬بيروت‭- ‬القاهرة

مصطفى‭ ‬عمارة‭ – ‬الزمان‭ ‬

ناشدت‭ ‬القوى‭ ‬المؤثرة‭ ‬والكبيرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬موسكو‭ ‬التدخل‭ ‬لوقف‭ ‬مجازر‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬حيث‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬المدنيين‭ ‬القتلى‭ ‬بطيران‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬اربعمائة‭ ‬شخص‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والاطفال‭ ‬وتدمير‭ ‬جميع‭ ‬المشافي‭ . ‬وتقول‭ ‬موسكو‭ ‬انها‭ ‬لاتقصف‭ ‬الغوطة‭ ‬ابداً‭ ‬،‭ ‬وقتل‭ ‬الجمعة‭ ‬فقط‭ ‬‮٣٢‬‭ ‬مدنيا‭ ‬بالقصف‭ .‬وبعد‭ ‬تأجيلات‭ ‬عديدة‭ ‬،‭ ‬يصوت‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بهدف‭ ‬ايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬واجلاء‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭. ‬ويتداول‭ ‬اعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬صيغة‭ ‬ادخلت‭ ‬عليها‭ ‬تعديلات‭ ‬طفيفة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭. ‬لارضاء‭ ‬روسيا‭.‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬بالخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬اتصالات‭ ‬مصريه‭ ‬جرت‭ ‬فى‭ ‬الساعات‭ ‬الاخيرة‭ ‬مع‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬المتواجدة‭ ‬بالغوطه‭ ‬والحكومة‭ ‬السورية‭ ‬لعقد‭ ‬هدنة‭ ‬انساني‭ ‬بضمانات‭ ‬روسيا‭ ‬تتيح‭ ‬نقل‭ ‬المرضى‭ ‬والمصابين‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬وادخال‭ ‬المواد‭ ‬الغذائيه‭ ‬الى‭ ‬السكان‭ ‬المحاصرين

فيما‭ ‬وجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬والمستشارة‭ ‬الالمانية‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬رسالة‭ ‬مشتركة‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬ليطلبا‭ ‬منه‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬لاقرار‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬كما‭ ‬اعلن‭ ‬الاليزيه‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة،‭ ‬طلب‭ ‬ماكرون‭ ‬وميركل‭ ‬الموجودان‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬دعم‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬يطالب‭ ‬بوقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬مدة‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ويرمي‭ ‬خصوصا‭ ‬الى‭ ‬تمكين‭ ‬وصول‭ ‬المساعدة‭ ‬الانسانية‭ ‬وعمليات‭ ‬الاجلاء‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭. ‬واوضح‭ ‬الاليزيه‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬عليه‭ ‬موقف‭ ‬روسيا”‭.‬ودعا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬مجزرة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الغارات‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬ايام‭ ‬على‭ ‬معقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬للحكومة‭ ‬السورية‭.‬

و‭ ‬أكدت‭ ‬أبرز‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬رفضها‭ ‬أي‭ ‬‮«‬تهجير‭ ‬للمدنيين‭ ‬أو‭ ‬ترحيلهم‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬موسكو‭ ‬أعلنت‭ ‬أنها‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬إجلاء‭ ‬مقاتليها‭ ‬مع‭ ‬عوائلهم‭ ‬من‭ ‬معقلهم‭ ‬الأخير‭ ‬هذا‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭. ‬

وجاء‭ ‬رد‭ ‬الفصائل‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي،‭ ‬اطلعت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منها،‭ ‬ووقعها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الإسلام‮»‬‭ ‬و»فيلق‭ ‬الرحمن‮»‬‭ ‬وحركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المدنية‭ ‬وبينها‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء‭. ‬وقال‭ ‬الموقعون‭ ‬في‭ ‬رسالتهم،‭ ‬التي‭ ‬أكد‭ ‬صحتها‭ ‬مسؤول‭ ‬لدى‭ ‬أحد‭ ‬الفصائل،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬مبادرة‭ ‬أو‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬جب‭ ‬أن‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬المبادئ‭ ‬الثابتة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والتي‭ ‬تمنع‭ ‬تهجر‭ ‬المدنن‭ ‬أو‭ ‬ترحلهم‭ ‬قسراً‭ ‬عن‭ ‬أماكن‭ ‬سكناهم‭ ‬الطبعة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الموقعون‭ ‬‮«‬لذلك‭ ‬نرفض‭ ‬رفضاً‭ ‬قاطعاً‭ ‬أي‭ ‬مباردة‭ ‬تتضمن‭ ‬إخراج‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬بوتهم‭ ‬ونقلهم‭ ‬لأي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن،‭ ‬ثاني‭ ‬أبرز‭ ‬فصائل‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬وائل‭ ‬علوان‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬الفصائل‭ ‬إجلاء‭ ‬مقاتليها‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أحداً‭ ‬لم‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أصلاً‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬علوان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفصائل‭ ‬موافقة‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬النصرة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬فيديريكا‭ ‬موغيرني‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬لا‭ ‬يجد‭ ‬كلمات‭ ‬لوصف‭ ‬الرعب‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬سكان‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭… ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تتوقف‭ ‬المجزرة‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وحثت‭ ‬تركيا‭ ‬الجمعة‭ ‬روسيا‭ ‬وايران،‭ ‬الداعمتين‭ ‬الأبرز‭ ‬للرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬على‭ ‬‮«‬وقف‮»‬‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬يشن‭ ‬منذ‭ ‬الأحد‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المعارضة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مدني‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬إن‭ ‬‮«‬على‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬وقف‭ ‬النظام‭ ‬السوري‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬ومحافظة‭ ‬ادلب‭ ‬الخاضعة‭ ‬كذلك‭ ‬لسيطرة‭ ‬المعارضة‭ ‬‮«‬يتعارض‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إليها‭ ‬أنقرة‭ ‬وموسكو‭ ‬وطهران‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬استانا‭.‬

وقُتل‭ ‬منذ‭ ‬الأحد‭ ‬426‭ ‬مدنيا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬98‭ ‬طفلا‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬والقصف‭ ‬الذي‭ ‬يشنه‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭. ‬وقال‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬أمام‭ ‬الصحافيين‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع،‭ ‬قُتل‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬وحدها‭. ‬هذا‭ ‬يكفي،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬قتل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الناس‮»‬‭. ‬وكثفت‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬المعارضة،‭ ‬وروسيا‭ ‬وايران‭ ‬اللتان‭ ‬تدعمان‭ ‬النظام،‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭. ‬وينص‭ ‬اتفاق‭ ‬أستانا‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬تدابير‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬فرض‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬لخلق‭ ‬اطار‭ ‬مؤات‭ ‬للعملية‭ ‬السياسية‭. ‬واعتبر‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ازدادت‭ ‬كثيرا‭ ‬الانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬النظام‭ (…) ‬ان‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ … ‬إنه‭ ‬أسلوب‭ ‬عهده‭ ‬النظام‭. ‬قاموا‭ ‬بخروقات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ادلب‭ ‬كذلك‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يتعارض‭ (…) ‬مع‭ ‬الاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التفاوض‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‮»‬‭.‬