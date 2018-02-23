العالم يناشد موسكو وقف مجازر الغوطة

وساطة مصرية والفصائل توافق على خروج النصرة و ترفض تهجير سكان البلدات المحاصرة
بروكسل – باريس – بيروت- القاهرة
مصطفى عمارة – الزمان
ناشدت القوى المؤثرة والكبيرة في العالم موسكو التدخل لوقف مجازر الغوطة الشرقية حيث تجاوز عدد المدنيين القتلى بطيران الرئيس السوري بشار الاسد اربعمائة شخص نصفهم من النساء والاطفال وتدمير جميع المشافي . وتقول موسكو انها لاتقصف الغوطة ابداً ، وقتل الجمعة فقط ٣٢ مدنيا بالقصف .وبعد تأجيلات عديدة ، يصوت مجلس الامن الدولي الجمعة على مشروع قرار ينص على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يوما في سوريا بهدف ايصال المساعدات الانسانية واجلاء الجرحى من الغوطة الشرقية بشكل خاص. ويتداول اعضاء المجلس صيغة ادخلت عليها تعديلات طفيفة من مشروع القرار. لارضاء روسيا.وكشف مصدر بالخارجية المصرية فى تصريحات لمراسل الزمان ان اتصالات مصريه جرت فى الساعات الاخيرة مع المعارضة السورية المتواجدة بالغوطه والحكومة السورية لعقد هدنة انساني بضمانات روسيا تتيح نقل المرضى والمصابين الى المستشفى وادخال المواد الغذائيه الى السكان المحاصرين
فيما وجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل رسالة مشتركة الجمعة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليطلبا منه الموافقة على مشروع قرار لمجلس الامن الدولي لاقرار هدنة في سوريا، كما اعلن الاليزيه.
وفي هذه الرسالة، طلب ماكرون وميركل الموجودان في بروكسل للمشاركة في قمة للاتحاد الاوروبي، من روسيا دعم مشروع قرار يطالب بوقف لاطلاق النار مدة 30 يوما في سوريا ويرمي خصوصا الى تمكين وصول المساعدة الانسانية وعمليات الاجلاء الطبية في الغوطة الشرقية. واوضح الاليزيه «في الوقت الراهن، لا نعرف ما سيكون عليه موقف روسيا”.ودعا الاتحاد الاوروبي الجمعة الى وقف القصف على الغوطة الشرقية القريبة من دمشق في ما وصفه بانه «مجزرة»، مع استمرار الغارات منذ ستة ايام على معقل الفصائل المعارضة للحكومة السورية.
و أكدت أبرز الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية رفضها أي «تهجير للمدنيين أو ترحيلهم»، بعدما كانت موسكو أعلنت أنها عرضت على الفصائل إجلاء مقاتليها مع عوائلهم من معقلهم الأخير هذا قرب دمشق.
وجاء رد الفصائل في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الامن الدولي، اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها، ووقعها كل من «جيش الإسلام» و»فيلق الرحمن» وحركة أحرار الشام، فضلاً عن عدد من المؤسسات المدنية وبينها الخوذ البيضاء. وقال الموقعون في رسالتهم، التي أكد صحتها مسؤول لدى أحد الفصائل، إن «أي مبادرة أو مشروع قرار جب أن ينسجم مع المبادئ الثابتة في القانون الدولي والتي تمنع تهجر المدنن أو ترحلهم قسراً عن أماكن سكناهم الطبعة».
وأضاف الموقعون «لذلك نرفض رفضاً قاطعاً أي مباردة تتضمن إخراج السكان من بوتهم ونقلهم لأي مكان آخر». وأكد المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن، ثاني أبرز فصائل الغوطة الشرقية، وائل علوان «رفض الفصائل إجلاء مقاتليها من الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أن «أحداً لم يعرض على الفصائل أي شيء من ذلك أصلاً خلال الفترة الماضية». في المقابل، قال علوان أن «الفصائل موافقة على إخراج النصرة». وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيرني في بيان، ان «الاتحاد الاوروبي لا يجد كلمات لوصف الرعب الذي يعيشه سكان الغوطة الشرقية… يجب ان تتوقف المجزرة الآن». وحثت تركيا الجمعة روسيا وايران، الداعمتين الأبرز للرئيس بشار الأسد، على «وقف» النظام السوري الذي يشن منذ الأحد غارات على الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة أسفرت عن مقتل أكثر من 400 مدني. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن «على روسيا وايران وقف النظام السوري»، معتبرا أن الهجوم على الغوطة ومحافظة ادلب الخاضعة كذلك لسيطرة المعارضة «يتعارض» مع الاتفاقات التي توصلت إليها أنقرة وموسكو وطهران في إطار المحادثات التي جرت في استانا.
وقُتل منذ الأحد 426 مدنيا من بينهم 98 طفلا في الغارات الجوية والقصف الذي يشنه النظام السوري على الغوطة الشرقية آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال تشاوش أوغلو أمام الصحافيين «منذ بدء النزاع، قُتل عشرات آلاف الأشخاص في الغوطة الشرقية وحدها. هذا يكفي، يجب أن يتوقف قتل هؤلاء الناس». وكثفت تركيا التي تدعم المعارضة، وروسيا وايران اللتان تدعمان النظام، المفاوضات في الأشهر الأخيرة. وينص اتفاق أستانا خصوصا على تدابير تهدف الى فرض وقف اطلاق نار على الأرض لخلق اطار مؤات للعملية السياسية. واعتبر تشاوش أوغلو أن «في الآونة الأخيرة، ازدادت كثيرا الانتهاكات التي يرتكبها النظام (…) ان قتل الأطفال والنساء في الغوطة الشرقية … إنه أسلوب عهده النظام. قاموا بخروقات في منطقة ادلب كذلك». وقال «كل ذلك يتعارض (…) مع الاتفاقات التي تم التفاوض عليها مع روسيا وايران».