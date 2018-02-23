عباس يجري فحوصات طبية في أمريكا

رام‭ ‬الله‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬الجمعة‭ ‬انه‭ ‬يتمتع‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬بعد‭ ‬خضوعه‭ ‬لفحوصات‭ ‬روتينية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاميركية‭ ‬حيث‭ ‬يتواجد‭ ‬حاليا‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬أجراها‭ ‬معه‭ ‬فجرأ‭ ‬‮«‬تلفزيون‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬قال‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ (‬82‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬أجريت‭ ‬فحوصات‭ ‬دورية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬،‭ ‬نافيا‭ ‬تقارير‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬نقله‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭.‬

واوضح‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬فرصة‭ ‬مناسبة‭ ‬وجودنا‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لنجري‭ ‬بعض‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية،‭ ‬وفعلا‭ ‬أجريت‭ ‬هذه‭ ‬الفحوصات،‭ ‬والان‭ ‬خرجنا‭ ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬كل‭ ‬النتائج‭ ‬ايجابية‭ ‬ومطمئنة‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬فضل‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬الرئيس‭ ‬ان‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬مؤخرا،‭ ‬‮«‬لاقت‭ ‬تجاوبا‭ ‬جيدا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭ ‬والاقليمي‭ ‬والمحلي‮»‬‭. ‬عرض‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬امام‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خطة‭ ‬لتحريك‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬المتعثرة‭ ‬مع‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬تتضمن‭ ‬تشكيل‭ ‬آلية‭ ‬دولية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬تساعد‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬لحل‭ ‬جميع‭ ‬قضايا‭ ‬الوضع‭ ‬الدائم‭ ‬حسب‭ ‬اتفاق‭ ‬أوسلو‭ ‬وهي‭ ‬القدس‭ ‬والحدود‭ ‬والأمن،‭ ‬والمستوطنات،‭ ‬واللاجئون،‭ ‬والمياه،‭ ‬والأسرى‭.‬

وقال‭ ‬عباس‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬يهمني‭ ‬ايضا‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬شعبنا‭ ‬راضيا‭ ‬عما‭ ‬قدمناه،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬ومنظمة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاسلامي،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬انها‭ ‬ستتجاوب‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬طلبناه‭ ‬ليس‭ ‬مستحيلا،‭ ‬هو‭ ‬تطبيق‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬الية‭ ‬متعددة‭ ‬للاشراف‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لاسرائيل،‭ ‬يمثل‭ ‬‮«‬اعلاناً‭ ‬بانسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تلعبه‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬عملية‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬وان‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لن‭ ‬يقبلوا‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كوسيط‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬متهما‭ ‬ايضا‭ ‬اسرائيل‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬انهت‮»‬‭ ‬اتفاقات‭ ‬اوسلو‭ ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬1993‭.‬

احتلت‭ ‬اسرائيل‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬واعلنتها‭ ‬عاصمتها‭ ‬الابدية‭ ‬والموحدة‭ ‬في‭ ‬1980‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬لم‭ ‬يعترف‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وضمنه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ويرغب‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬عاصمة‭ ‬لدولتهم‭ ‬المنشودة‭.‬