قيادي كردي:المشاكل ستنفجر مجدداً وستدرك أوروبا أحقية الكرد بكيان مستقل

السليمانية‭ – ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

انتقد‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬ملا‭ ‬بختيار‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬رفض‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬واستمرار‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬المشاكل‭ ‬والخلافات‭ ‬العالقة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حل‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬طي‭ ‬صفحة‭ ‬الاستفتاء‭ .‬

وقال‭ ‬ملا‭ ‬بختيار‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬القنصل‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬بغداد‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬وحدة‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬دستور‭ ‬اتحادي‭ ‬ديمقراطي‭ ‬لدى‭ ‬الكرد،‭ ‬ولكن‭ ‬بغداد‭ ‬تبنت‭ ‬وحدة‭ ‬للعراق‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الحكم‭ ‬الطائفي‭ ‬والقومي‭ ‬العربي،‭ ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬مرفوض‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الازمان‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬انه‭ ‬‮«‬من‭ ‬اجل‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬ينظر‭ ‬الى‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬نهاية‭ ‬لحل‭ ‬جميع‭ ‬المشاكل،‭ ‬وليس‭ ‬بداية‭ ‬لها‮»‬،‭ ‬منتقدا‭ ‬ما‭ ‬اسماه‭ ‬‮«‬العقلية‭ ‬الطائفية‭ ‬المتحجرة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لرفضها‭ ‬حل‭ ‬الخلافات‭ ‬والقضايا‭ ‬العالقة‭ ‬مع‭ ‬اربيل‭ ‬رغم‭ ‬مضي‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬5‭ ‬اشهر‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬وإعلان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬استعداده‭ ‬لحل‭ ‬تلك‭ ‬المشاكل‭ ‬وفق‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي،‭ ‬وتحصيله‭ ‬دعم‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬القيادي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬العقلية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬توجد‭ ‬تنظيمات‭ ‬إرهابية‭ ‬مثل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬وجبهة‭ ‬النصرة‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬العقلية‭ ‬لا‭ ‬تعرض‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وحدهما‭ ‬للخطر‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‮»‬‭. ‬ونوه‭ ‬ملا‭ ‬بختيار‭ ‬‮«‬انا‭ ‬اعتقد‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ستنفجر‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وعندها‭ ‬سيتضح‭ ‬لدى‭ ‬اوربا‭ ‬ان‭ ‬الكرد‭ ‬كم‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬عندما‭ ‬طالبوا‭ ‬بكيان‭ ‬مستقل‭ ‬لهم‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬قباد‭ ‬طالباني‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الجمعة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬لقوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤونها،‭ ‬وبشكل‭ ‬عصري‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬روبيرت‭ ‬كارم‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي،‭ ‬يرافقه‭ ‬وفد‭ ‬عسكري‭ ‬ودبلوماسي‭ ‬من‭ ‬بلاده‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬طالباني‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬التباحث‭ ‬بشأن‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬والدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لحوار‭ ‬جدي‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬خاصة‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬مطارات‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬امام‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬الدولية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الرواتب‭ ‬للموظفين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭. ‬واعرب‭ ‬الوفد‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بالحوارات‭ ‬الجارية‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد،‭ ‬وابدى‭ ‬دعمه‭ ‬لاستمرارها،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان،‭ ‬ان‭ ‬عوامل‭ ‬دعم‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬العسكري‭ ‬وتنظيم‭ ‬التدريبات‭ ‬لقوات‭ ‬البيشمركة،‭ ‬والرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬مهنية‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬سيعزز‭ ‬العلاقات‭ ‬الودية‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وواشنطن‭ ‬ويجعلها‭ ‬تستمر‭. ‬وراى‭ ‬الوفد‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لإقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬عراق‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل،‭ ‬وفي‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬الداخلية‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬دعا‭ ‬طالباني‭ ‬أمريكا‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬لتنظيم‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤونها،‭ ‬وبشكل‭ ‬حديث،‭ ‬والى‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬لاستمرارية‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬سريع‭ ‬للمشاكل‭ ‬كافة‭ ‬خاصة‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬مطارات‭ ‬كوردستان‭ ‬امام‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬وتأمين‭ ‬الرواتب‭ ‬للموظفين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭.‬