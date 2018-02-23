مصر تتوسط بين اسرائيل وحماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬‭: ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تبذل‭ ‬حاليا‭ ‬حهودا‭ ‬مكثفة‭ ‬لابرام‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬الاسرى‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬واسرائيل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬التابعين‭ ‬لكتائب‭ ‬القسام‭ ‬وعلى‭ ‬راسهم‭ ‬رائد‭ ‬سعد‭ ‬ومروان‭ ‬عيسى‭ ‬وصلوا‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬للمشاركة‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬اتمام‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬،فيما‭ ‬قال‭ ‬خليل‭ ‬الحية‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬والمتواجد‭ ‬حاليا‭ ‬بالقاهرة‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬اننا‭ ‬نرحب‭ ‬بكل‭ ‬الاطراف‭ ‬الذى‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬وفى‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الاخوة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وحمل‭ ‬الحية‭ ‬اسرائيل‭ ‬مسئولية‭ ‬عدم‭ ‬البدء‭ ‬بالصفقة‭ ‬بعد‭ ‬اطراف‭ ‬اخرى‭ ‬وان‭ ‬مطالب‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬قبل‭ ‬الشروع‭ ‬فى‭ ‬الصفقة‭ ‬يعرفها‭ ‬الاحتلال‭ ‬جيدا‭. ‬واوضحت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬ان‭ ‬حماس‭ ‬تحاول‭ ‬استثمار‭ ‬الانفراجة‭ ‬الحالية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬واسرائيل‭ ‬عقب‭ ‬توقيع‭ ‬صفقة‭ ‬تصدير‭ ‬الغاز‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬توسط‭ ‬مصر‭ ‬لاتمام‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة،‭ ‬حيث‭ ‬اكد‭ ‬اللواء‭ ‬سمير‭ ‬فرج‭ ‬مدير‭ ‬ادارة‭ ‬الشئون‭ ‬المعنوية‭ ‬الاسبق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬الان‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬واسرائيل‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬تقدم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جميل‭ ‬البرنس‭ ‬المحامى‭ ‬واسامة‭ ‬الششتاوى‭ ‬بدعوى‭ ‬قضائية‭ ‬الى‭ ‬محكمة‭ ‬القضاء‭ ‬الادارى‭ ‬اختصما‭ ‬فيها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬البترول‭ ‬والمالية‭ ‬لوقف‭ ‬صفقة‭ ‬استيراد‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ ‬بدعوى‭ ‬ان‭ ‬استيراد‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ ‬يخالف‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬كما‭ ‬يعتزم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬البرلمان‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬احاطة‭ ‬الى‭ ‬وزير‭ ‬الترول‭ ‬المهندس‭ ‬طارق‭ ‬الملا‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬عقد‭ ‬لاستيراد‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ ‬،واكد‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬يتنافى‭ ‬عما‭ ‬اعلنه‭ ‬وزير‭ ‬البترول‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬الاكتشاف‭ ‬الجديده‭ ‬للغاز‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬طهر‭ ‬سوف‭ ‬تحقق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬فى‭ ‬السوق‭ ‬المحلى‭ ‬مطالبين‭ ‬الوزير‭ ‬بكشف‭ ‬الحقائق‭ ‬والملابسات‭ ‬حيال‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬السابق‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬الى‭ ‬عرض‭ ‬جميع‭ ‬الحقائق‭ ‬على‭ ‬الرأى‭ ‬العام‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يثار‭ ‬لغظ‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الملف