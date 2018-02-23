مصر تتوسط بين اسرائيل وحماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى

القاهرة -مصطفى عمارة : كشف مصدر امنى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان ان مصر تبذل حاليا حهودا مكثفة لابرام صفقة تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل بناء على طلب من حماس واضاف المصدر ان عددا من اعضاء وفد حماس التابعين لكتائب القسام وعلى راسهم رائد سعد ومروان عيسى وصلوا الى القاهرة للمشاركة فى المفاوضات حول اتمام تلك الصفقة ،فيما قال خليل الحية القيادي بحركة حماس والمتواجد حاليا بالقاهرة فى تصريحات خاصة للزمان اننا نرحب بكل الاطراف الذى يمكن ان تلعب دورا فى تلك الصفقة وفى مقدمتهم الاخوة فى مصر وحمل الحية اسرائيل مسئولية عدم البدء بالصفقة بعد اطراف اخرى وان مطالب حماس من الاحتلال قبل الشروع فى الصفقة يعرفها الاحتلال جيدا. واوضحت مصادر مطلعة ان ان حماس تحاول استثمار الانفراجة الحالية بين مصر واسرائيل عقب توقيع صفقة تصدير الغاز الاسرائيلى الى مصر فى توسط مصر لاتمام تلك الصفقة، حيث اكد اللواء سمير فرج مدير ادارة الشئون المعنوية الاسبق فى تصريحات للزمان ان التعاون المشترك الان بين مصر واسرائيل فى الوقت الراهن وصل الى مرحلة غير مسبوقة من ناحية اخرى تقدم كل من جميل البرنس المحامى واسامة الششتاوى بدعوى قضائية الى محكمة القضاء الادارى اختصما فيها رئيس الوزراء ووزير البترول والمالية لوقف صفقة استيراد الغاز من اسرائيل بدعوى ان استيراد الغاز من اسرائيل يخالف الدستور والقانون كما يعتزم عدد من نواب البرلمان التقدم بطلب احاطة الى وزير الترول المهندس طارق الملا بعد توقيع عقد لاستيراد الغاز من اسرائيل ،واكد النواب ان ذلك يتنافى عما اعلنه وزير البترول من قبل ان الاكتشاف الجديده للغاز من حقل طهر سوف تحقق الاكتفاء فى السوق المحلى مطالبين الوزير بكشف الحقائق والملابسات حيال هذا الملف، فيما دعا عمرو موسى الامين العام السابق السابق لجامعة الدول العربية فى تصريحات للزمان الى عرض جميع الحقائق على الرأى العام حتى لا يثار لغظ حول هذا الملف