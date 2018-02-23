ايفانكا تمثل ترامب في ختام الألعاب الأولمبية بكوريا

واشنطن- مرسي ابو طوق : ترأست ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في سيول الجمعة الوفد الامريكي الرسمي عالي المستوى لحضور الحفل الختامي للألعاب الأولمبية والتي سيحضرها أيضا جنرال كوري شمالي. وقالت ايفانكا عقب وصولها مطار اينشيون على متن رحلة تجارية «نحن بغاية السعادة لحضور الالعاب الأولمبية الشتوية 2018 ولتشجيع فريق الولايات المتحدة ولتأكيد التزامنا القوي والمستمر مع شعب جمهورية كوريا». وقال البيت الابيض إن ترامب طلب من ابنته الكبرى، وهي أيضا من أكبر مستشاريه، السفر إلى بيونغ تشانغ على رأس «وفد رفيع المستوى». وسترسل كوريا الشمالية الأحد وفدا يضم ثمانية أعضاء برئاسة كيم يونغ شول، الجنرال الكبير المكلف الإشراف على العلاقات بين الكوريتين عن حزب العمال الحاكم، بحسب وزارة التوحيد في سيول. وشهدت دورة الألعاب دبلوماسية عابرة للحدود، إذ حضرت شقيقة الزعيم كيم جونغ اون ونائب الرئيس الاميركي مايك بنس حفل افتتاح الألعاب في بيونغ تشانغ في وقت سابق هذا الشهر.
لكن المسؤولين في كل من سيول وواشنطن يقولون إنه لن يكون هناك لقاء بين ايفانكا ترامب وكيم يونغ شول.