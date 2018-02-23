ايفانكا تمثل ترامب في ختام الألعاب الأولمبية بكوريا

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ : ‬‭ ‬ترأست‭ ‬ايفانكا‭ ‬ترامب‭ ‬ابنة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬الجمعة‭ ‬الوفد‭ ‬الامريكي‭ ‬الرسمي‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭ ‬لحضور‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬والتي‭ ‬سيحضرها‭ ‬أيضا‭ ‬جنرال‭ ‬كوري‭ ‬شمالي‭. ‬وقالت‭ ‬ايفانكا‭ ‬عقب‭ ‬وصولها‭ ‬مطار‭ ‬اينشيون‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلة‭ ‬تجارية‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بغاية‭ ‬السعادة‭ ‬لحضور‭ ‬الالعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬2018‭ ‬ولتشجيع‭ ‬فريق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ولتأكيد‭ ‬التزامنا‭ ‬القوي‭ ‬والمستمر‭ ‬مع‭ ‬شعب‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬ابنته‭ ‬الكبرى،‭ ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مستشاريه،‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬بيونغ‭ ‬تشانغ‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬‮«‬وفد‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‮»‬‭. ‬وسترسل‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الأحد‭ ‬وفدا‭ ‬يضم‭ ‬ثمانية‭ ‬أعضاء‭ ‬برئاسة‭ ‬كيم‭ ‬يونغ‭ ‬شول،‭ ‬الجنرال‭ ‬الكبير‭ ‬المكلف‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الكوريتين‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الحاكم،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬التوحيد‭ ‬في‭ ‬سيول‭. ‬وشهدت‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬دبلوماسية‭ ‬عابرة‭ ‬للحدود،‭ ‬إذ‭ ‬حضرت‭ ‬شقيقة‭ ‬الزعيم‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الألعاب‭ ‬في‭ ‬بيونغ‭ ‬تشانغ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬

لكن‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سيول‭ ‬وواشنطن‭ ‬يقولون‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬ايفانكا‭ ‬ترامب‭ ‬وكيم‭ ‬يونغ‭ ‬شول‭.‬