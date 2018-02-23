خزان غاز عملاق قابل للانفجار بين دول متلهفة للثروة المفاجئة

البحرية التركية تهدد بضرب سفينة حفر إيطالية قبالة قبرص شرق المتوسط

نيقوسيا‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬حقول‭ ‬غاز‭ ‬عملاقة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الابيض‭ ‬المتوسط‭ ‬وعيون‭ ‬تركيا‭ ‬واسرائيل‭ ‬واليونان‭ ‬ولبنان‭ ‬مفتوحة‭ ‬عليها‭ ‬وسط‭ ‬اجواء‭ ‬اقليمية‭ ‬مشحونة‭ ‬بحروب‭ ‬بالوكالة‭ ‬،‭ ‬ويخشى‭ ‬المراقبون‭ ‬ان‭ ‬تتحول‭ ‬الحروب‭ ‬الى‭ ‬صيغ‭ ‬علنية‭ ‬واضحة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المتلهفة‭ ‬لهذه‭ ‬الثروت‭ ‬المدفونة‭ ‬بالمياه‭ .‬سفن‭ ‬حربية‭ ‬وتهديدات‭ ‬وصفقات‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ … ‬يحيي‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬آمالا‭ ‬بتحول‭ ‬اقتصادي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يقرّب‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬لكنه‭ ‬يثير‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬توترا‭ ‬ويبرز‭ ‬خلافات‭ ‬كامنة‭ ‬بينما‭ ‬تتسابق‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬للمطالبة‭ ‬بحصصها‭.‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬جزيرة‭ ‬قبرص‭ ‬المقسمة،‭ ‬اعترضت‭ ‬بوارج‭ ‬حربية‭ ‬تركية‭ ‬عمليات‭ ‬التنقيب‭ ‬التي‭ ‬تعتزم‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ايني‮»‬‭ ‬الايطالية‭ ‬ما‭ ‬أعاد‭ ‬الى‭ ‬الواجهة‭ ‬خلافا‭ ‬عمره‭ ‬عقود‭ ‬وزج‭ ‬بمصر‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬القضية‭.‬و‭ ‬هددت‭ ‬خمس‭ ‬بوارج‭ ‬حربية‭ ‬تركية‭ ‬بمواجهة‭ ‬سفينة‭ ‬حفر‭ ‬ايطالية‭ ‬الجمعة‭ ‬حاولت‭ ‬كسر‭ ‬الحظر‭ ‬المفروض‭ ‬عليها‭ ‬والتقدم‭ ‬للتنقيب‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬قبرص،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬قبارصة‭.‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬القبرصية‭ ‬فيكتوراس‭ ‬بابادوبولوس‭ ‬إن‭ ‬سفينة‭ ‬الحفر‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ايني‮»‬‭ ‬الايطالية‭ ‬للطاقة‭ ‬حاولت‭ ‬التقدم‭ ‬للتنقيب‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬بلوك‭ ‬3‮»‬‭ ‬قبالة‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوبي‭ ‬للجزيرة‭ ‬المتوسطية،‭ ‬رغم‭ ‬الحصار‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬السفن‭ ‬الحربية‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬واضاف‭ ‬بابادوبولوس‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬القبرصية‭ ‬إنه‭ ‬اثناء‭ ‬توجه‭ ‬سفينة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ايني‮»‬‭ ‬للحفر‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬بلوك‭ ‬3‮»‬‭ ‬‮«‬اعترضتها‭ ‬خمس‭ ‬بوارج‭ ‬حربية‭ ‬تركية‭ ‬فاضطرت‭ ‬إلى‭ ‬التراجع‭ ‬بعدما‭ ‬هددت‭ (‬البوارج‭) ‬باستخدام‭ ‬القوة‭ ‬ومواجهتها‭ ‬رغم‭ ‬الشجاعة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬قبطانها‮»‬‭.‬لكن‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ايني‮»‬‭ ‬كلاوديو‭ ‬ديسكالزي‭ ‬قلل‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬الخلاف‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬ايطاليا‭ ‬إن‭ ‬شركته‭ ‬لن‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬التنقيب‭ ‬التي‭ ‬تجريها‭ ‬قبالة‭ ‬قبرص،‭ ‬لكنها‭ ‬ستنتظر‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬لبدء‭ ‬عملياتها‭.‬وقال‭ ‬‮«‬اعتدنا‭ ‬على‭ ‬احتمال‭ ‬اندلاع‭ ‬نزاعات‭. ‬لم‭ ‬نترك‭ ‬ليبيا‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬اوضاع‭ ‬معقدة‭. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬يقلقني‭. ‬نحن‭ ‬مطمئنون‭ ‬تماما‮»‬‭.‬وأكد‭ ‬ديسكالزي‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬احتمال‭ ‬كبير‭ ‬بأن‭ ‬نضطر‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬إلى‭ ‬نقل‮»‬‭ ‬السفينة‭ ‬لدولة‭ ‬أخرى‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مخططا‭ ‬في‭ ‬البداية‭.‬وأضاف‭ ‬‮«‬لاحقا،‭ ‬سنعود‭ ‬الى‭ ‬قبرص‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬ان‭ ‬تتوصل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الدولية‭ ‬الى‭ ‬حل‮»‬‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬تسعى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬التوسط‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬في‭ ‬خلافهما‭ ‬حول‭ ‬حدود‭ ‬بحرية‭ ‬تطمح‭ ‬بيروت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تنال‭ ‬بعد‭ ‬تسويتها‭ ‬حصة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الحقول‭ ‬البحرية‭.‬يقول‭ ‬نيكوس‭ ‬تسافوس‭ ‬الباحث‭ ‬لدى‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نراه‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬ينتقل‭ ‬الى‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬تقرير‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬انه‭ ‬بدا‭ ‬شهر‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬وكأنه‭ ‬يحمل‭ ‬أخبارا‭ ‬سارة‭ ‬لجمهورية‭ ‬قبرص‭ ‬فقد‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعتا‭ ‬‮«‬ايني‮»‬‭ ‬الايطالية‭ ‬و»توتال‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مخزون‭ ‬إضافي‭ ‬ضخم‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬الجنوبية‭ ‬للجزيرة‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬توجهت‭ ‬سفينة‭ ‬تنقيب‭ ‬تابعة‭ ‬ل»ايني‮»‬‭ ‬بعدها‭ ‬بايام‭ ‬لاستكشاف‭ ‬منطقة‭ ‬متنازع‭ ‬عليها،‭ ‬اعترضتها‭ ‬بوارج‭ ‬حربية‭ ‬تركية‭ ‬بحجة‭ ‬ان‭ ‬البوارج‭ ‬تقوم‭ ‬بمناورات‭ ‬حربية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬وليست‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬سوى‭ ‬الأحدث‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬حول‭ ‬قبرص‭.‬وبعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬يُنظر‭ ‬الى‭ ‬الغاز‭ ‬كحافز‭ ‬لاعادة‭ ‬توحيد‭ ‬هذه‭ ‬الجزيرة،‭ ‬بات‭ ‬عقبة‭ ‬كبرى‭ ‬أمام‭ ‬استئناف‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬المتوقفة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬وتقول‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬باستمرار‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬أعمال‭ ‬التنقيب‭ ‬انها‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬القبارصة‭ ‬الاتراك‭. ‬وقبرص‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬منقسمة‭ ‬منذ‭ ‬اجتياح‭ ‬تركيا‭ ‬للشطر‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬الجزيرة‭ ‬عام‭ ‬1974،‭ ‬وتفصل‭ ‬بين‭ ‬القبارصة‭ ‬اليونانيين‭ ‬والقبارصة‭ ‬الأتراك‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬عازلة‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬وبينما‭ ‬تحظى‭ ‬جمهورية‭ ‬قبرص‭ ‬اليونانية‭ ‬باعتراف‭ ‬دولي،‭ ‬فان‭ ‬‮«‬جمهورية‭ ‬شمال‭ ‬قبرص‭ ‬التركية‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بها‭ ‬سوى‭ ‬انقرة‭.‬وطلبت‭ ‬نيقوسيا‭ ‬تدخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الذي‭ ‬ينظر‭ ‬الى‭ ‬الموارد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كمصدر‭ ‬طاقة‭ ‬بديل‭ ‬محتمل‭ ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬لن‭ ‬تُستأنف‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تحترم‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬الحقوق‭ ‬السيادية‮»‬‭ ‬لقبرص‭.‬أما‭ ‬مصر‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬أكبر‭ ‬احتياطي‭ ‬للغاز‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ووقعت‭ ‬اتفاق‭ ‬تطوير‭ ‬ضخم‭ ‬مع‭ ‬قبرص،‭ ‬فقد‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭.‬ولا‭ ‬يبدو‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬مستعداً‭ ‬لتقديم‭ ‬أي‭ ‬تنازلات،‭ ‬مستنهضا‭ ‬المشاعر‭ ‬القومية‭ ‬مع‭ ‬سعيه‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬نفوذ‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الحيوية‭.‬يقول‭ ‬المحلل‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬آي‭ ‬اتش‭ ‬اس‭ ‬ماركيت‮»‬‭ ‬اندرو‭ ‬نيف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬تريد‭ ‬اثارة‭ ‬مواجهة‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬استبعاد‭ ‬ذلك‭ ‬نهائيا‮»‬‭.‬وتابع‭ ‬نيف‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬توغلت‭ ‬احدى‭ ‬سفن‭ ‬التنقيب‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬المناطق‭ ‬البحرية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬فربما‭ ‬تلجأ‭ ‬تركيا‭ ‬مجددا‭ ‬الى‭ ‘‬دبلوماسية‭ ‬البوارج‭ ‬الحربية‭’ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬مصالحها‮»‬‭.- ‬لبنان‭ ‬واسرائيل‭ -‬ايضا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬كانت‭ ‬اسرائيل‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬مخزون‭ ‬للغاز‭ ‬في‭ ‬اعماق‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2009‭. ‬وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الحالي،‭ ‬اتفاقا‭ ‬‮«‬تاريخيا‮»‬‭ ‬لتصدير‭ ‬الغاز‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬بقيمة‭ ‬15‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وقال‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬فيديو‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يؤمن‭ ‬كثيرون‭ ‬بمشروع‭ ‬الغاز‭ ‬وقد‭ ‬وافقنا‭ ‬عليه‭ ‬لمعرفتنا‭ ‬أنه‭ ‬سيعزز‭ ‬أمننا‭ ‬واقتصادنا‭ ‬وعلاقاتنا‭ ‬الإقليمية‮»‬‭.‬وعولت‭ ‬اسرائيل‭ ‬على‭ ‬الغاز‭ ‬لتحسين‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬الانفراج‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬وتوقيعها‭ ‬اتفاقات‭ ‬تصدير‭ ‬مع‭ ‬الاردن‭ ‬ثم‭ ‬مع‭ ‬مصر‭.‬لكن‭ ‬الوضع‭ ‬مختلف‭ ‬الى‭ ‬الشمال‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭. ‬فقد‭ ‬وقع‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬اتفاقه‭ ‬لاول‭ ‬للتنقيب‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬مع‭ ‬كونسورسيوم‭ ‬ايطالي‭ ‬وفرنسي‭ ‬وروسي‭.‬يشمل‭ ‬الاتفاق‭ ‬منطقة‭ ‬موضوع‭ ‬خلاف‭ ‬ضمن‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬تصر‭ ‬اسرائيل‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭.‬ورغم‭ ‬ايفاد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مسؤولا‭ ‬كبيرا‭ ‬للقيام‭ ‬بوساطة،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الحرب‭ ‬الكلامية‭ ‬آخذة‭ ‬في‭ ‬التصعيد‭.‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬الشيعي‭ ‬اللبناني‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬حربا‭ ‬ضد‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2006‭ ‬ويملك‭ ‬صواريخ‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إصابة‭ ‬أهداف‭ ‬بحرية‭ ‬انه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬‮«‬معركة‭ ‬الغاز‭ ‬والنفط‭ ‬في‭ ‬المتوسط‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تهددكم‭ ‬انتم‭ ‬تستطيعون‭ ‬ان‭ ‬تهددوها‮»‬‭.‬وقامت‭ ‬اسرائيل‭ ‬بتعزيز‭ ‬دفاعاتها‭ ‬الصاروخية‭ ‬البحرية‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬المجازفة‭.‬لكن‭ ‬ورغم‭ ‬هذه‭ ‬التوترات،‭ ‬يرى‭ ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‬ان‭ ‬ايا‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬ليس‭ ‬مستعدا‭ ‬لخوض‭ ‬حرب‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬حاجة‭ ‬لبنان‭ ‬الى‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬والاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬وقعتها‭ ‬اسرائيل‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭.‬ويقول‭ ‬ايال‭ ‬زيسر‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تاريخ‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اي‭ ‬مجال‭ ‬بحصول‭ ‬ذلك‭ ‬لان‭ ‬احدا‭ ‬ليس‭ ‬مهتما‭ ‬بالدخول‭ ‬في‭ ‬نزاع‭. ‬انها‭ ‬مسألة‭ ‬أموال‭: ‬الجميع‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يخسر‭ ‬والكل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يربح‮»‬‭.‬