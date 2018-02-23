الممثلة الأمريكية جنيفر لورنس تثير ضجة حول فستانها في لندن

‭ ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

انتقدت‭ ‬الممثلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬جنيفر‭ ‬لورنس‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الاول‭ ‬الجدل‭ ‬الذي‭ ‬انتشر‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بشأن‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬فستانا‭ ‬

أسود‭ ‬كاشف‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬خارجية‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬شديد‭ ‬البرودة‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬ووصفت‭ ‬الضجة‭ ‬بأنها‭ ‬أمر‭ ‬سخيف‭ ‬ينم‭ ‬عن‭ ‬تمييز‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الجنس‭.‬

وقالت‭ ‬النجمة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬والحاصلة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬إنها‭ ‬”مستاءة‭ ‬للغاية“‭ ‬مما‭ ‬وصفته‭ ‬برد‭ ‬الفعل‭ ‬‮«‬السخيف‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬التقطت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الترويج‭ ‬لفيلمها‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬رد‭ ‬سبارو‮»‬‭.‬

وظهرت‭ ‬لورنس‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬عارية‭ ‬الكتفين‭ ‬بينما‭ ‬وقف‭ ‬الممثل‭ ‬جيرمي‭ ‬أيرونز‭ ‬وثلاثة‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬العمل‭ ‬مرتدين‭ ‬معاطف‭ ‬سميكة‭ ‬من‭ ‬الصوف‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬خارجي‭ ‬في‭ ‬طقس‭ ‬شتوي‭ ‬قارس‭ ‬البرودة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

واعتبر‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المعلقين‭ ‬الصورة‭ ‬انعكاسا‭ ‬لضغوط‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬للظهور‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتقادات‭ ‬لورنس‭ ‬الشديدة‭ ‬للفجوة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭.‬

وقالت‭ ‬لورنس‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬فستان‭ ‬فرساتشي‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬رائعا،‭ ‬هل‭ ‬تعتقدون‭ ‬أنني‭ ‬سأغطي‭ ‬هذا‭ ‬الرداء‭ ‬المدهش‭ ‬بمعطف‭ ‬ووشاح؟‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬لخمس‭ ‬دقائق‭.. ‬كنت‭ ‬سأقف‭ ‬في‭ ‬الثلج‭ ‬لأجل‭ ‬هذا‭ ‬الفستان‭ ‬لأنني‭ ‬أحب‭ ‬الموضة‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬اختياري“‭.‬

وتبدأ‭ ‬دور‭ ‬العرض‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬رد‭ ‬سبارو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تلعب‭ ‬فيه‭ ‬لورنس‭ ‬دور‭ ‬جاسوسة‭ ‬روسية‭.‬