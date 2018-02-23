عبدالحسين عبدالرضا في ندوة معرض مسقط الدولي للكتاب

مسقط‭ – ‬الزمان

ازداد‭ ‬امس‭ ‬الاقبال‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬مسقط‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬بمشاركة‭ ‬783‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬دولة‭ ‬تعرض‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬عنوان‭ ‬كتاب‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أيام‭. ‬وبدأ‭ ‬الاقبال‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬حيث‭ ‬الافتتاح‭ ‬متواضعا‭ ‬وازداد‭ ‬الجمعة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬مصر‭ ‬والإمارات‭ ‬ولبنان‭ ‬والأردن‭ ‬والكويت‭ ‬والسعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬وقطر‭ ‬وتونس‭ ‬والجزائر‭ ‬والمغرب‭ ‬وتركيا‭ ‬وإيران‭ ‬واليابان‭ ‬وباكستان‭ ‬وألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وكندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وتحل‭ ‬مدينة‭ ‬صلالة‭ ‬العمانية‭ ‬ضيف‭ ‬شرف‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬للمعرض‭ ‬ببرنامج‭ ‬ثقافي‭ ‬يعكس‭ ‬تاريخ‭ ‬المدينة‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬حركة‭ ‬الفكر‭ ‬والثقافة‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭.‬

ويشمل‭ ‬برنامج‭ ‬المعرض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬فعالية‭ ‬ثقافية‭ ‬منها‭ ‬الندوات‭ ‬والأمسيات‭ ‬الشعرية‭ ‬وحفلات‭ ‬توقيع‭ ‬الكتب‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنشطة‭ ‬الطفل‭. ‬ويدشن‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ (‬موسوعة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬التراث‭ ‬العربي‭) ‬تأليف‭ ‬هلال‭ ‬الحجري‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬السلطان‭ ‬قابوس‭. ‬ويخصص‭ ‬المعرض‭ ‬ندوة‭ ‬فنية‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬الممثل‭ ‬الكويتي‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬الذي‭ ‬رحل‭ ‬في‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬