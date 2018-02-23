تحذيرات طبية من الحمية الغذائية القاسية

‭ ‬لندن‭ -‬الزمان

شهدت‭ ‬الحِمية‭ ‬القاسية‭ ‬‮«‬Crash‭ ‬Diet‮»‬‭ ‬انتشاراً‭ ‬واسعاً‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تَعد‭ ‬مثلاً‭ ‬بفقدان‭ ‬15‭ ‬كيلوغراماً‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬4‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬ستايل‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬اتباع‭ ‬هذه‭ ‬الحمية‭ ‬الغذائية‭ ‬بسبب‭ ‬مخاطرها‭ ‬الشديدة‭ ‬على‭ ‬الصحة،‭ ‬حيث‭ ‬يتسبّب‭ ‬اتباعها‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬شهور‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬أضرار‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إصلاحها‭ ‬بالصحة‭ ‬والأيض‭.‬وأوضحت‭ ‬المجلة‭ ‬المعنية‭ ‬بالصحة‭ ‬والجمال‭ ‬أن‭ ‬الحِمية‭ ‬الغذائية‭ ‬القاسية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬إمداد‭ ‬الجسم‭ ‬بالطاقة‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬إلى‭ ‬800‭ ‬سعر‭ ‬حراري‭ ‬يومياً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬احتياج‭ ‬الشخص‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬يبلغ‭ ‬2000‭ ‬سعر‭ ‬حراري‭.‬

وبسبب‭ ‬استنزاف‭ ‬مخزون‭ ‬الطاقة‭ ‬بالكامل‭ ‬يقوم‭ ‬الجسم‭ ‬بإبطاء‭ ‬عملية‭ ‬الأيض‭ ‬لتوفير‭ ‬الطاقة‭. ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬حرق‭ ‬سعرات‭ ‬حرارية‭ ‬تقريباً‭. ‬كما‭ ‬يفقد‭ ‬الجسم‭ ‬عناصر‭ ‬غذائية‭ ‬مهمة‭ ‬مثل‭ ‬البروتين‭ ‬وفيتامين‭ ‬B12‭ ‬والحديد،‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬والقدرات‭ ‬الذهنية‭ ‬والحالة‭ ‬الصحية‭ ‬والنفسية‭ ‬العامة‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تتدهور‭ ‬الكتلة‭ ‬العضلية‭ ‬بشدة،‭ ‬ويتحول‭ ‬الجسم‭ ‬إلى‭ ‬آلة‭ ‬لامتصاص‭ ‬الدهون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬شحن‭ ‬مخزون‭ ‬الطاقة‭ ‬مجدداً،‭ ‬حيث‭ ‬تخرج‭ ‬هرمونات‭ ‬الشهية‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬وتهاجم‭ ‬المرء‭ ‬نوبات‭ ‬جوع‭ ‬شديدة‭ ‬تدفعه‭ ‬لتناول‭ ‬الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬بالدهون‭ ‬والسكريات‭ ‬بشراهة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يحدث‭ ‬تأثير‭ ‬عكسي‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬ترتفع‭ ‬احتمالية‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬سكر‭ ‬الدم،‭ ‬مثل‭ ‬داء‭ ‬السكري‭. ‬ولتجنب‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر،‭ ‬تنصح‭ ‬‮«‬إن‭ ‬ستايل‮»‬‭ ‬بإنقاص‭ ‬الوزن‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬ومتوازن‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬الخضروات‭ ‬والفواكه‭ ‬ومنتجات‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬والإقلال‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬والسكر‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬والأطعمة‭ ‬الجاهزة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المواظبة‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭.‬