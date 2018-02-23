السعودية تستثمر 64 مليار دولار في الترفيه

الرياض‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬الخميس‭ ‬انها‭ ‬ستستثمر‭ ‬240‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ (‬نحو‭ ‬64‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الترفيه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬المقبلة،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬جمع‭ ‬هذه‭ ‬الاموال‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭. ‬وقال‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عقيل‭ ‬الخطيب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للترفيه‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المشاريع‭ ‬المرتبطة‭ ‬بقطاع‭ ‬الترفيه‭ ‬بناء‭ ‬دار‭ ‬للاوبرا‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬بدأنا‭ ‬فعلا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬هذه‭ ‬وان‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬ترون‭ ‬التغيير‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬2020‮»‬‭. ‬واوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للثقافة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬ان‭ ‬دار‭ ‬الاوبرا‭ ‬سيتم‭ ‬تشييدها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ (‬غرب‭)‬‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭. ‬وشهدت‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬الامير‭ ‬الشاب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬منصبه‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفاعليات‭ ‬الموسيقية‭ ‬والترفيهية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة،‭ ‬وبينها‭ ‬اقامة‭ ‬حفلات‭ ‬لفرق‭ ‬ومغنين‭ ‬غربيين‭.‬

وفي‭ ‬2017،‭ ‬نظمت‭ ‬هيئة‭ ‬الترفيه‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬فعالية‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬متطوع‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬فيصل‭ ‬بافرط،‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭.‬

وتزامنت‭ ‬هذه‭ ‬الفاعليات‭ ‬مع‭ ‬خطوات‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬انفتاح‭ ‬اجتماعي‭ ‬متسارع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المحافظة،‭ ‬وبينها‭ ‬السماح‭ ‬للمرأة‭ ‬بقيادة‭ ‬السيارة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬المقبل،‭ ‬واعادة‭ ‬فتح‭ ‬دور‭ ‬السينما‭.‬

وتستضيف‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬‮«‬اسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬ينظم‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬دبي‭. ‬وتقرر‭ ‬ان‭ ‬يقام‭ ‬الاسبوع‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬مكتب‭ ‬اقليمي‭ ‬ل»مجلس‭ ‬الازياء‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬وتعيين‭ ‬الأميرة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬فيصل‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬الشرفي‭ ‬للمجلس‭.‬

واضافة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬أكد‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ريتز‭ ‬كارلتون‭ ‬حيث‭ ‬احتجز‭ ‬مسؤولون‭ ‬وامراء‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أشهر‭ ‬بتهم‭ ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬انها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالفساد،‭ ‬ان‭ ‬الفندق‭ ‬سيستضيف‭ ‬اسبوعا‭ ‬عالميا‭ ‬للموضة،‭ ‬يرجح‭ ‬ان‭ ‬ينظم‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭. ‬ويشكل‭ ‬قطاعا‭ ‬الترفيه‭ ‬والسياحة‭ ‬حجر‭ ‬الاساس‭ ‬في‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬2030‮»‬،‭ ‬الخطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بهدف‭ ‬وقف‭ ‬الارتهان‭ ‬التاريخي‭ ‬للنفط‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬سعر‭ ‬الخام‭.‬

‭ ‬والمملكة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬32‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬وظلت‭ ‬مغلقة‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬ستبدأ‭ ‬بمنح‭ ‬تأشيرات‭ ‬سياحية‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬الى‭ ‬اجتذاب‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬سائح‭ ‬سنويا‭ ‬بحلول‭ ‬سنة‭ ‬2030،‭ ‬اي‭ ‬قرابة‭ ‬ضعفي‭ ‬العدد‭ ‬الراهن‭.‬

وقال‭ ‬الخطيب‭ ‬ان‭ ‬جدول‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬للعام‭ ‬2018‭ ‬وحده‭ ‬يشمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬‮«‬خمسة‭ ‬آلاف‮»‬‭ ‬حدث‭.‬

وعرضت‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمر‭ ‬بعض‭ ‬الفاعليات‭ ‬التي‭ ‬تخطط‭ ‬المملكة‭ ‬لاستضافتها،‭ ‬وايضا‭ ‬مقتطفات‭ ‬من‭ ‬حفلات‭ ‬لفنانين‭ ‬عالميين،‭ ‬بينهم‭ ‬الكندي‭ ‬برايز‭ ‬ادامز،‭ ‬وفرقة‭ ‬‮«‬مارون‭ ‬5‮»‬‭ ‬الاميركية‭.‬