معلومات حسابات الدردشة على الانترنت تباع لشركات الاعلانات

بون – الزمان
شارت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إلى أن تطبيقات التعارف والدردشة تعرف الكثير من المعلومات عن المستخدم أكثر من الأصدقاء المقربين له، إلا أنها لا تحمي هذه الأسرار والبيانات الخاصة للمستخدم، بالإضافة إلى إمكانية كشفها هذه البيانات لشبكات الإعلانات والشركات الأخرى. وأوضحت الهيئة الألمانية أن هذه المعلومات تتضمن الاسم والعمر والميول الجنسية ومكان الإقامة، وشمل الاختبار 44 تطبيقاً من تطبيقات التعارف، ولم تظهر وسائل حماية مقبولة لبيانات المستخدم إلا في 5 تطبيقات فقط، في حين كانت هناك أوجه قصور في 39 من تطبيقات التعارف الخاصة بالأجهزة الجوالة المزودة نظام أبل «آي أو إس» وغوغل أندرويد، ومنها تطبيقات من شركات كبيرة. وانتقد الخبراء الألمان سياسة الخصوصية غير الواضحة في الكثير من التطبيقات، وإذا رغب المستخدم في التعرف على نوعية البيانات التي يتم جمعها، وكيفية التعامل معها، فإنه غالباً ما يصطدم بصياغات فضفاضة بها العديد من أوجه القصور الواضحة من الناحية القانونية.
علاوة على أن هناك بعض الشركات تجمع الكثير من المعلومات عن المستخدم، بما في ذلك المحتويات الكاملة التي يتم مشاركتها عبر التطبيق، بالإضافة إلى البيانات التقنية المتعلقة بنوع الجهاز الجوال وبيانات الموقع وشبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة، ويتم تحويل هذه البيانات إلى شركات الإعلانات أو شبكة فيس بوك أو الشركات الأخرى، حيث يتم من خلال هذه البيانات إنشاء بروفايل إعلانات دقيق بما يتناسب مع اهتمامات كل مستخدم على حدة.