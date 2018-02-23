معلومات حسابات الدردشة على الانترنت تباع لشركات الاعلانات

بون‭ – ‬الزمان‭ ‬

شارت‭ ‬هيئة‭ ‬اختبار‭ ‬السلع‭ ‬والمنتجات‭ ‬الألمانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطبيقات‭ ‬التعارف‭ ‬والدردشة‭ ‬تعرف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬المستخدم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬المقربين‭ ‬له،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تحمي‭ ‬هذه‭ ‬الأسرار‭ ‬والبيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬للمستخدم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬كشفها‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬لشبكات‭ ‬الإعلانات‭ ‬والشركات‭ ‬الأخرى‭. ‬وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬تتضمن‭ ‬الاسم‭ ‬والعمر‭ ‬والميول‭ ‬الجنسية‭ ‬ومكان‭ ‬الإقامة،‭ ‬وشمل‭ ‬الاختبار‭ ‬44‭ ‬تطبيقاً‭ ‬من‭ ‬تطبيقات‭ ‬التعارف،‭ ‬ولم‭ ‬تظهر‭ ‬وسائل‭ ‬حماية‭ ‬مقبولة‭ ‬لبيانات‭ ‬المستخدم‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬تطبيقات‭ ‬فقط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬أوجه‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬39‭ ‬من‭ ‬تطبيقات‭ ‬التعارف‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأجهزة‭ ‬الجوالة‭ ‬المزودة‭ ‬نظام‭ ‬أبل‭ ‬‮«‬آي‭ ‬أو‭ ‬إس‮»‬‭ ‬وغوغل‭ ‬أندرويد،‭ ‬ومنها‭ ‬تطبيقات‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬كبيرة‭. ‬وانتقد‭ ‬الخبراء‭ ‬الألمان‭ ‬سياسة‭ ‬الخصوصية‭ ‬غير‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التطبيقات،‭ ‬وإذا‭ ‬رغب‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬نوعية‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬جمعها،‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬فإنه‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يصطدم‭ ‬بصياغات‭ ‬فضفاضة‭ ‬بها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أوجه‭ ‬القصور‭ ‬الواضحة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬القانونية‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬تجمع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬المستخدم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المحتويات‭ ‬الكاملة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬مشاركتها‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭ ‬التقنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بنوع‭ ‬الجهاز‭ ‬الجوال‭ ‬وبيانات‭ ‬الموقع‭ ‬وشبكة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الهاتفية‭ ‬الجوالة،‭ ‬ويتم‭ ‬تحويل‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬الإعلانات‭ ‬أو‭ ‬شبكة‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬الأخرى،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬إنشاء‭ ‬بروفايل‭ ‬إعلانات‭ ‬دقيق‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬اهتمامات‭ ‬كل‭ ‬مستخدم‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬