الأسد يقصف بشدة وموسكو تتبرأ من ضرباته والأمم المتحدة:أوقفوا الجحيم

مطالبات دولية بالإلتزام باتفاق أستانا ووقف قصف الغوطة

برلين‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الاربعاء‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬حيث‭ ‬يشن‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬حملة‭ ‬ضربات‭ ‬ادت‭ ‬في‭ ‬رأيه‭ ‬الى‭ ‬تحويل‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬جحيم‭ ‬على‭ ‬الارض‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمدنيين‭.‬

وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬امام‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬اوجه‭ ‬نداء‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬الاطراف‭ ‬المعنيين‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تعليق‭ ‬فوري‭ ‬لكل‭ ‬الاعمال‭ ‬الحربية‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬لافساح‭ ‬المجال‭ ‬امام‭ ‬وصول‭ ‬المساعدة‭ ‬الانسانية‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬يحتاجون‭ ‬اليها‮»‬‭.‬

و‭ ‬دعت‭ ‬المانيا‭ ‬الاربعاء‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬الى‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬لاحترام‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬تطبيقا‭ ‬للاتفاقات‭ ‬السارية‭.‬

وصرح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المستشارية‭ ‬الالمانية‭ ‬شتيفن‭ ‬سيبرت‭ ‬‮«‬نتساءل‭ ‬اين‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬اللتان‭ ‬وعدتا‭ ‬في‭ ‬استانا‭ ‬بضمان‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭. ‬فبدون‭ ‬دعم‭ ‬هاتين‭ ‬الحليفتين‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬نظام‭ (‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭) ‬الاسد‭ ‬هنا‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

واشار‭ ‬المتحدث‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬الاعمال‭ ‬القتالية‭ ‬ابرم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكازاخستانية‭.‬

أضاف‭ ‬سيبرت‭ ‬‮«‬نطالب‭ ‬بأن‭ ‬يوقف‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬المجزرة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬وأن‭ ‬يجيز‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬وعمليات‭ ‬الاجلاء‭ ‬الطبية‮»‬‭ ‬وحض‭ ‬موسكو‭ ‬وطهران‭ ‬على‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬دمشق‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭.‬

كذلك‭ ‬دعت‭ ‬فرنسا‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬احترام‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬رعته‭ ‬الاخيرتان‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬مفاوضات‭ ‬استانا‭.‬

وتندد‭ ‬القوى‭ ‬الغربية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الانسانية‭ ‬بالقصف‭ ‬العنيف‭ ‬المتجدد‭ ‬الذي‭ ‬تشنه‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭. ‬ونددت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬باستهداف‭ ‬ستة‭ ‬مستشفيات،‭ ‬بات‭ ‬ثلاثة‭ ‬منها‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬وبقي‭ ‬اثنان‭ ‬يعملان‭ ‬جزئياً‭.‬

فيما‭ ‬طالبت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالسماح‭ ‬لفرقها‭ ‬بدخول‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬لعلاج‭ ‬الجرحى‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬واصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬تصعيدها‭ ‬الأحد‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬بعثة‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ماريان‭ ‬غاسر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬القتال‭ ‬سيتسبب‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬المعاناة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬والأسابيع‭ ‬المقبلة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يُسمح‭ ‬لفرقنا‭ ‬بدخول‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الجرحى‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬غاسر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬يلقون‭ ‬حتفهم‭ ‬فقط‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تلقيهم‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ممارسة‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬تقف‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬للإصابات‭. ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬بالمنطقة‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬والإمدادات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬المرافق‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬القتال‮»‬‭.‬

ويواجه‭ ‬عمال‭ ‬الانقاذ‭ ‬والمسعفون‭ ‬والأطباء‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬اتمام‭ ‬مهماتهم‭ ‬جراء‭ ‬ارتفاع‭ ‬أعداد‭ ‬الضحايا‭ ‬والنقص‭ ‬في‭ ‬الامكانات‭ ‬والمعدات،‭ ‬نتيجة‭ ‬الحصار‭ ‬المحكم‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013‭.‬

وأورد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬جددت‭ ‬الأربعاء‭ ‬قصفها‭ ‬لمدن‭ ‬وبلدات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬24‭ ‬مدنياً‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬مدني‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬الأحد،‭ ‬قتل‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬مدني‭ ‬بينهم‭ ‬71‭ ‬طفلاً‭ ‬وأصيب‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭. ‬وسجل‭ ‬المرصد‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬حصيلة‭ ‬يومية‭ ‬‮«‬تعد‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬غاسر‭ ‬‮«‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬الغوطة‭ ‬لا‭ ‬تجد‭ ‬عائلات‭ ‬بأكملها‭ ‬ملاذًا‭ ‬آمنًا‭ ‬تلجأ‭ ‬إليه‮»‬‭.‬

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