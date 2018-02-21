الأسد يقصف بشدة وموسكو تتبرأ من ضرباته والأمم المتحدة:أوقفوا الجحيم

مطالبات دولية بالإلتزام باتفاق أستانا ووقف قصف الغوطة
برلين- بيروت- الزمان
دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاربعاء الى وقف فوري للقتال في الغوطة الشرقية حيث يشن النظام السوري حملة ضربات ادت في رأيه الى تحويل هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة الى «جحيم على الارض» بالنسبة للمدنيين.
وقال غوتيريش امام مجلس الامن الدولي «اوجه نداء الى كل الاطراف المعنيين من اجل تعليق فوري لكل الاعمال الحربية في الغوطة الشرقية لافساح المجال امام وصول المساعدة الانسانية الى جميع من يحتاجون اليها».
و دعت المانيا الاربعاء روسيا وايران الى الضغط على النظام السوري لاحترام وقف لإطلاق النار في معقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية تطبيقا للاتفاقات السارية.
وصرح المتحدث باسم المستشارية الالمانية شتيفن سيبرت «نتساءل اين روسيا وايران اللتان وعدتا في استانا بضمان وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية. فبدون دعم هاتين الحليفتين لما كان نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد هنا اليوم».
واشار المتحدث إلى اتفاق لوقف الاعمال القتالية ابرم في العام 2017 بعد مفاوضات في العاصمة الكازاخستانية.
أضاف سيبرت «نطالب بأن يوقف نظام الأسد على الفور المجزرة في الغوطة وأن يجيز وصول المساعدات الانسانية وعمليات الاجلاء الطبية» وحض موسكو وطهران على الضغط على دمشق لهذا الغرض.
كذلك دعت فرنسا روسيا وايران إلى فرض احترام وقف اطلاق النار الذي رعته الاخيرتان في اطار مفاوضات استانا.
وتندد القوى الغربية والمنظمات الانسانية بالقصف العنيف المتجدد الذي تشنه القوات الحكومية على الغوطة الشرقية. ونددت الأمم المتحدة الثلاثاء باستهداف ستة مستشفيات، بات ثلاثة منها خارج الخدمة وبقي اثنان يعملان جزئياً.
فيما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء بالسماح لفرقها بدخول الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق لعلاج الجرحى بعد مقتل نحو 300 شخص واصابة أكثر من 1400 آخرين بجروح منذ بدء قوات النظام تصعيدها الأحد.
وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في سوريا ماريان غاسر في بيان «يبدو أن القتال سيتسبب بمزيد من المعاناة في الأيام والأسابيع المقبلة، ويجب أن يُسمح لفرقنا بدخول الغوطة الشرقية لمساعدة الجرحى». وأضافت غاسر أن «الضحايا من الجرحى يلقون حتفهم فقط بسبب عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب».
ودعا الصليب الأحمر الدولي إلى «ممارسة ضبط النفس»، وقال ايضا «تقف الطواقم الطبية في الغوطة الشرقية عاجزة عن التعامل مع العدد الكبير للإصابات. ولا يوجد بالمنطقة ما يكفي من الأدوية والإمدادات، لا سيما بعد ورود أنباء عن إصابة المرافق الطبية في خضم القتال».
ويواجه عمال الانقاذ والمسعفون والأطباء في الغوطة الشرقية صعوبة في اتمام مهماتهم جراء ارتفاع أعداد الضحايا والنقص في الامكانات والمعدات، نتيجة الحصار المحكم الذي تفرضه القوات الحكومية منذ العام 2013.
وأورد المرصد السوري لحقوق الانسان أن قوات النظام جددت الأربعاء قصفها لمدن وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، ما تسبب بمقتل 24 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال وإصابة أكثر من مئتي مدني آخرين بجروح.
ومنذ بدء التصعيد الأحد، قتل نحو 300 مدني بينهم 71 طفلاً وأصيب اكثر من 1400 آخرين بجروح. وسجل المرصد في اليومين الماضيين حصيلة يومية «تعد الأكبر في الغوطة الشرقية منذ أربع سنوات».
وقالت غاسر «في بعض مناطق الغوطة لا تجد عائلات بأكملها ملاذًا آمنًا تلجأ إليه».
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