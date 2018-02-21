تأييد السلفيين للسيسي في انتخابات الرئاسة يفجر خلافاً مع الاخوان

القاهرة – مصطفى عمارة
فجر اعلان حزب النور والذى يمثل الذراع السياسى للدعوة السلفية تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسه ازمة حادة بين الاخوان والسلفيين وصلت الى حد التراشق الاعلامي والاتهامات بالتخوين.
وفى هذا الاطار كشفت مصادر بحزب النور ان القيادي الاخواني بعث برسالة الى قيادات حزب النور يطالبها فيها بحل الحزب والعودة مرة اخرى الى رسالة الحزب فى الدعوة الاسلامية وترك العمل السياسى لأنّ ذلك يشوه صورة الاسلاميين .
واضافت المصادر ان عبدالمنعم الشحات احد قادة الدعوة السلفية رد على رسالة الزعفرانى منهما الاخوان بالازدواجية فى التعامل، ففي الوقت الذي انتقد فيه الاخوان تأييد السلفيين للسيسي ايدوا سامى عنان رغم انه رجل عسكري وسبق للاخوان ان نادوا بسقوط حكم العسكر كما اتهموه من قبل بالمسؤولية عن موقعة الجمل فهل دماء الذين سقطوا فى موقعة الجمل اقل حرمة من دماء الذين سقطوا فى رابعة.
وتعليقا على هذا الخلاف اكد ناجح ابراهيم المفكر الاسلامي فى تصريحات خاصة ل (الزمان) ان الخلاف السياسي حول مرشح معين لايجب ان يتطور الى اطلاق الاتهامات بالتخوين ،لأنّ ذلك يعد من المحرمات من الناحية الدينية. واضاف احمد بان الخبير فى شئون الحركات الاسلامية ان رغبة السلفيين فى الحضور فى المشهد السياسى تدفعهم الى تاييد السلطة الحاكمة سواء اكانت اخوان او عسكريين حتى يضمنوا عدم الدخول فى صراع مع السلطة الحاكمة.
واضاف انه على الرغم من تاييد حزب النور للسيسي فانه لاتوجد ضمانة ان تقوم السلطة بتنفيذ مطالبة فى المرحلة المقبلة .