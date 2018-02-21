تأييد السلفيين للسيسي في انتخابات الرئاسة يفجر خلافاً مع الاخوان

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

فجر‭ ‬اعلان‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬والذى‭ ‬يمثل‭ ‬الذراع‭ ‬السياسى‭ ‬للدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬تأييده‭ ‬للرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬فى‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسه‭ ‬ازمة‭ ‬حادة‭ ‬بين‭ ‬الاخوان‭ ‬والسلفيين‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬التراشق‭ ‬الاعلامي‭ ‬والاتهامات‭ ‬بالتخوين‭.‬

‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬بحزب‭ ‬النور‭ ‬ان‭ ‬القيادي‭ ‬الاخواني‭ ‬بعث‭ ‬برسالة‭ ‬الى‭ ‬قيادات‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬يطالبها‭ ‬فيها‭ ‬بحل‭ ‬الحزب‭ ‬والعودة‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬الى‭ ‬رسالة‭ ‬الحزب‭ ‬فى‭ ‬الدعوة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وترك‭ ‬العمل‭ ‬السياسى‭ ‬لأنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يشوه‭ ‬صورة‭ ‬الاسلاميين‭ .‬

واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬الشحات‭ ‬احد‭ ‬قادة‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬الزعفرانى‭ ‬منهما‭ ‬الاخوان‭ ‬بالازدواجية‭ ‬فى‭ ‬التعامل،‭ ‬ففي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬انتقد‭ ‬فيه‭ ‬الاخوان‭ ‬تأييد‭ ‬السلفيين‭ ‬للسيسي‭ ‬ايدوا‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬رغم‭ ‬انه‭ ‬رجل‭ ‬عسكري‭ ‬وسبق‭ ‬للاخوان‭ ‬ان‭ ‬نادوا‭ ‬بسقوط‭ ‬حكم‭ ‬العسكر‭ ‬كما‭ ‬اتهموه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬موقعة‭ ‬الجمل‭ ‬فهل‭ ‬دماء‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬فى‭ ‬موقعة‭ ‬الجمل‭ ‬اقل‭ ‬حرمة‭ ‬من‭ ‬دماء‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬فى‭ ‬رابعة‭.‬

‭ ‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الخلاف‭ ‬اكد‭ ‬ناجح‭ ‬ابراهيم‭ ‬المفكر‭ ‬الاسلامي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬الخلاف‭ ‬السياسي‭ ‬حول‭ ‬مرشح‭ ‬معين‭ ‬لايجب‭ ‬ان‭ ‬يتطور‭ ‬الى‭ ‬اطلاق‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالتخوين‭ ‬،لأنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬المحرمات‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الدينية‭. ‬واضاف‭ ‬احمد‭ ‬بان‭ ‬الخبير‭ ‬فى‭ ‬شئون‭ ‬الحركات‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬رغبة‭ ‬السلفيين‭ ‬فى‭ ‬الحضور‭ ‬فى‭ ‬المشهد‭ ‬السياسى‭ ‬تدفعهم‭ ‬الى‭ ‬تاييد‭ ‬السلطة‭ ‬الحاكمة‭ ‬سواء‭ ‬اكانت‭ ‬اخوان‭ ‬او‭ ‬عسكريين‭ ‬حتى‭ ‬يضمنوا‭ ‬عدم‭ ‬الدخول‭ ‬فى‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬الحاكمة‭.‬

‭ ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تاييد‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬للسيسي‭ ‬فانه‭ ‬لاتوجد‭ ‬ضمانة‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬السلطة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مطالبة‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ .‬