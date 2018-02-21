حافلة حمراء للترويج لحملة مؤيدة للاتحاد الأوروبي في بريطانيا

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

قرر‭ ‬ناشطون‭ ‬بريطانيون‭ ‬مؤيدون‭ ‬لاوروبا‭ ‬تسيير‭ ‬حافلة‭ ‬حمراء‭ ‬للتحذير‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬كالتي‭ ‬اعتمدها‭ ‬الداعون‭ ‬الى‭ ‬الانفصال‭ (‬بريكست‭) ‬اثناء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‭. ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬المراقبين‭ ‬يقولون‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬امل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الانشطة‭ .‬

وتم‭ ‬عرض‭ ‬الحافلة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬جديدة‭ ‬لأنصار‭ ‬بقاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬بريكست‭: ‬هل‭ ‬يستحق‭ ‬كل‭ ‬ذلك؟‮»‬

وحمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جانبي‭ ‬الحافلة‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬سيكلف‭ ‬بريكست‭ ‬2000‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬أسبوعيا‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬للحكومة‭. ‬هل‭ ‬يستحق‭ ‬الأمر‭ ‬كل‭ ‬ذلك؟‮»‬‭ ‬وانطلقت‭ ‬الحافلة‭ ‬الاربعاء‭ ‬من‭ ‬وستمينستر‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬لثمانية‭ ‬أيام‭ ‬تتخللها‭ ‬33‭ ‬محطة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬انحاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

ويذكر‭ ‬الشعار‭ ‬بنظير‭ ‬له‭ ‬اعتمد‭ ‬اثناء‭ ‬حملة‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬الانفصال‭ ‬هو‭ ‬‮«‬فلنقدم‭ ‬الـ350‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬التي‭ ‬نسددها‭ ‬سنويا‭ ‬الى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحي‭ ‬لدينا‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬حملته‭ ‬حافلة‭ ‬مؤيدي‭ ‬‮«‬بريكست‮»‬،‭ ‬وأبرز‭ ‬من‭ ‬ردده‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الحالي‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬قبل‭ ‬استفتاء‭ ‬23‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2016‭.‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬لا‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬التخفيض‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬1984‭ ‬بجهود‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الراحلة‭ ‬مارغريت‭ ‬تاتشر‭.‬

وبدأت‭ ‬الحملة‭ ‬الجديدة‭ ‬المؤيدة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬بمبادرة‭ ‬اطلقتها‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬كامدن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أوروبا‮»‬‭ ‬الأهلية‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬لجمع‭ ‬الاموال‭.‬

وأكدت‭ ‬المجموعة‭ ‬ان‭ ‬مبلغ‭ ‬2000‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬اقتصادية‭ ‬ترفض‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬نشرها‭ ‬وإلى‭ ‬نظرية‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬لندن‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬ابرام‭ ‬اتفاق‭ ‬للتجارة‭ ‬الحرة‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭.‬

وأفاد‭ ‬تقرير‭ ‬داخلي‭ ‬للحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬كشفه‭ ‬موقع‭ ‬بازفيد‭ ‬نيوز‭ ‬الاخباري‭ ‬اواخر‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬بريطاني‭ ‬أدنى‭ ‬بـ‭ ‬5‭%‬‭ ‬من‭ ‬التوقعات‭ ‬الحالية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الـ15‭ ‬التالية‭.‬