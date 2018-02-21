حكم بسجن الناشط البحريني نبيل رجب خمس سنوات في قضية التغريدات

دبي‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬بحرينية‭ ‬الاربعاء‭ ‬بسجن‭ ‬الناشط‭ ‬البارز‭ ‬نبيل‭ ‬رجب‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تغريدات‭ ‬معارضة‭ ‬للحرب‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ ‬ومنتقدة‭ ‬للاجراءات‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الخليجية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬بحريني‭ ‬وناشطون‭ ‬حقوقيون‭.‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬القضائي‭ ‬ان‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬دانت‭ ‬رجب‭ ‬ب»إذاعة‭ ‬أخبار‭ ‬كاذبة‭ ‬وإهانة‭ ‬دولة‭ ‬أجنبية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬منذ‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬الادعاء،‭ ‬قام‭ ‬رجب‭ ‬بنشر‭ ‬وإعادة‭ ‬نشر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التغريدات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬تضمنت‭ ‬ادعاءات‭ ‬وأكاذيب‭ ‬أساء‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬الهيئات‭ ‬النظامية‭ ‬ممثلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأمنية‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬اتهمها‭ ‬بتعذيب‭ ‬السجناء‭ ‬وإذلالهم‮»‬‭.‬

كما‭ ‬نشر‭ ‬رجب،‭ ‬وفقا‭ ‬للتهم‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬اليه،‭ ‬تغريدات‭ ‬تضمنت‭ ‬‮«‬بث‭ ‬أخبار‭ ‬وبيانات‭ ‬كاذبة‭ ‬ومغرضة،‭ ‬تتعلق‭ ‬بالعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

والبحرين‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬والمتهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬بالتسبب‭ ‬بمقل‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬نفذتها‭ ‬طائراته‭.‬

وكان‭ ‬رجب‭ ‬دين‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬ب»نشر‭ ‬شائعات‭ ‬والتضليل‮»‬‭ ‬وحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬اثر‭ ‬مقابلات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬انتقد‭ ‬فيها‭ ‬الحكومة‭ ‬البحرينية‭. ‬وقد‭ ‬طعن‭ ‬في‭ ‬الحكم،‭ ‬لكن‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬ومحكمة‭ ‬النقض‭ ‬ايدتاه‭.‬

‭- ‬علامة‭ ‬الصمود‭ -‬

وكتب‭ ‬آدم،‭ ‬نجل‭ ‬الناشط‭ ‬الحقوقي،‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬بتويتر‭ ‬‮«‬الحكم‭ ‬على‭ ‬والدي‭ ‬نبيل‭ ‬رجب‭ ‬بالسجن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وأول‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬هو‭ ‬الضحك‭ ‬ورفع‭ ‬علامة‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬المحكمة‮»‬‭.‬

تشهد‭ ‬البحرين‭ ‬اضطرابات‭ ‬متقطعة‭ ‬منذ‭ ‬قمع‭ ‬حركة‭ ‬احتجاج‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬احداث‭ ‬‮«‬الربيع‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬قادتها‭ ‬الغالبية‭ ‬الشيعية‭ ‬التي‭ ‬طالبت‭ ‬باقامة‭ ‬ملكية‭ ‬دستورية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تحكمها‭ ‬سلالة‭ ‬سنية‭.‬

وتلاحق‭ ‬السلطات‭ ‬منذ‭ ‬2011‭ ‬معارضيها‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬الشيعة،‭ ‬ونفذت‭ ‬احكاما‭ ‬بالاعدام‭ ‬رميا‭ ‬بالرصاص‭ ‬بحق‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬الشيعة‭ ‬دينوا‭ ‬بقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬أمن‭ ‬بينهم‭ ‬ضابط‭ ‬اماراتي‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2014،‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬اندلاع‭ ‬تظاهرات‭.‬

واحيل‭ ‬عشرات‭ ‬المعارضين‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬وصدرت‭ ‬عليهم‭ ‬احكام‭ ‬قاسية‭ ‬بالسجن‭ ‬لدعوتهم‭ ‬الى‭ ‬اسقاط‭ ‬الحكومة‭. ‬وفي‭ ‬اغلب‭ ‬الاحيان‭ ‬ارفقت‭ ‬الاحكام‭ ‬باسقاط‭ ‬الجنسية‭ ‬عن‭ ‬المدانين‭.‬

ورجب‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الخليجية‭ ‬الصغيرة‭.‬

وتطالب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬وهيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش،‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬المعارض‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬اعوامه‭ ‬الستة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬السجن‭.‬