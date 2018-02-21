رانيا يوسف تظهر خسارتها للوزن الزائد في مهرجان أسوان

القاهرة -الزمان : حضرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مهرجان أسوان السينمائي برفقة عدد كبير من النجوم، ونشرت رانيا صوراً لها خلال حفل الافتتاح. رانيا تألقت خلال الحفل بفستان نبيتي أنيق جدا أبرز جمال قوامها، وأظهر خسارة وزنها في الفترة الأخيرة، بينما اختارت رانيا تسريحة شعر تليق بطلتها الجديدة ، ووضعت ماكياجا ناعما زاد من جمالها، واستقبلت الفنانة عدداً من التعليقات التي اثنت على شكلها الجديد. وكان من بين حضور المهرجان الفنانة لقاء سويدان، منى زكي، منة شلبي، والفنانة كندة علوش، غادة عادل، وإنجي علي. ويعرض لرانيا يوسف حاليا مسلسل «الدولي»، والذي يشارك به الفنان باسم سمرة وسهر الصايغ ومحمد وفيق.