رانيا يوسف تظهر خسارتها للوزن الزائد في مهرجان أسوان

القاهرة‭ -‬الزمان‭ : ‬حضرت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬رانيا‭ ‬يوسف‭ ‬مهرجان‭ ‬أسوان‭ ‬السينمائي‭ ‬برفقة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النجوم،‭ ‬ونشرت‭ ‬رانيا‭ ‬صوراً‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭. ‬رانيا‭ ‬تألقت‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬بفستان‭ ‬نبيتي‭ ‬أنيق‭ ‬جدا‭ ‬أبرز‭ ‬جمال‭ ‬قوامها،‭ ‬وأظهر‭ ‬خسارة‭ ‬وزنها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بينما‭ ‬اختارت‭ ‬رانيا‭ ‬تسريحة‭ ‬شعر‭ ‬تليق‭ ‬بطلتها‭ ‬الجديدة‭ ‬،‭ ‬ووضعت‭ ‬ماكياجا‭ ‬ناعما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬جمالها،‭ ‬واستقبلت‭ ‬الفنانة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬اثنت‭ ‬على‭ ‬شكلها‭ ‬الجديد‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬حضور‭ ‬المهرجان‭ ‬الفنانة‭ ‬لقاء‭ ‬سويدان،‭ ‬منى‭ ‬زكي،‭ ‬منة‭ ‬شلبي،‭ ‬والفنانة‭ ‬كندة‭ ‬علوش،‭ ‬غادة‭ ‬عادل،‭ ‬وإنجي‭ ‬علي‭. ‬ويعرض‭ ‬لرانيا‭ ‬يوسف‭ ‬حاليا‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬الدولي‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يشارك‭ ‬به‭ ‬الفنان‭ ‬باسم‭ ‬سمرة‭ ‬وسهر‭ ‬الصايغ‭ ‬ومحمد‭ ‬وفيق‭.‬

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