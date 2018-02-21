الساندوتش الذي خلع الزوج

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

قررت‭ ‬امرأة‭ ‬مصرية‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬خلع‭ ‬من‭ ‬زوجها،‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الأسرة،‭ ‬بعد‭ ‬زواجهما‭ ‬منذ‭ ‬40‭ ‬يوما‭ ‬فقط‭ ‬بسبب‭ ‬البخل‭ ‬الشديد‭ ‬الذي‭ ‬صدمها‭ ‬به‭ ‬الزوج‭ .‬

وذكرت‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬دعوتها،‭ ‬أنها‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬30‭ ‬عاما،‭ ‬وتزوجت‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬الذي‭ ‬يكبرها‭ ‬بعامين،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬40‭ ‬يوما‭ ‬فقط،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬اكتشفت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بخيل‭ ‬جدا‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬الأمة‮»‬‭ ‬المصرية‭.‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬تزوجته‭ ‬بعد‭ ‬تفاصيل‭ ‬زواج‭ ‬تقليدية،‭ ‬وفترة‭ ‬خطوبة‭ ‬استمرت‭ ‬شهرين‭ ‬فقط،‭ ‬‮«‬ومن‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬زواج‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أحب‭ ‬الخروج‭ ‬للتنزه‭ ‬ولا‭ ‬الفسح،‭ ‬الخروج‭ ‬يكلفنا‭ ‬مصاريف‭ ‬وهذا‭ ‬تبذير‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ميسور‭ ‬الحال‭ ‬ماديا‭.‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬زوجي‭ ‬بخيل‭ ‬جدا‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الكلام،‭ ‬فعندما‭ ‬أطلب‭ ‬منه‭ ‬يتكلم‭ ‬معي‭ ‬يكون‭ ‬رده‭: ‬كتر‭ ‬الكلام‭ ‬بيجوع‭ ‬وبالتالي‭ ‬نحتاج‭ ‬نأكل‭ ‬وجبة‭ ‬زيادة‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬الزوجة‭ ‬أنها‭ ‬توسلت‭ ‬لزوجها‭ ‬بعد‭ ‬40‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الزواج‭ ‬أن‭ ‬يخرجها،‭ ‬بسبب‭ ‬مللها‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬طلبت‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يشتري‭ ‬لي‭ ‬‮«‬ساندوتش‭ ‬شاورما‮»‬‭ ‬فرفض‭ ‬وقال‭ ‬لي‭ ‬إحنا‭ ‬خارجين‭ ‬نشرب‭ ‬عصير‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

ولفتت‭ ‬الزوجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زوجها‭ ‬اتهمها‭ ‬أنها‭ ‬تستغله‭ ‬بطلب‭ ‬ساندوتش‭ ‬وعصير‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد،‭ ‬‮«‬وظل‭ ‬يؤنبني‭ ‬أثناء‭ ‬وجودنا‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬وأنه‭ ‬قد‭ ‬أخطأ‭ ‬لأنه‭ ‬اصطحبني‭ ‬معه”

وقال‭ ‬لها‭ ‬الزوج‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬خطأي‭ ‬أني‭ ‬أركبتك‭ ‬سيارتي‭ ‬لأنها‭ ‬من‭ ‬شقايا‭ ‬وتعبي‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬قول‭ ‬الزوجة،‭ ‬كما‭ ‬أقسم‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تنزل‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬وتعود‭ ‬للمنزل‭ ‬بسيارة‭ ‬أجرة‭.‬

وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬قررت‭ ‬إقامة‭ ‬دعوى‭ ‬الخلع،‭ ‬لأنها‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تكمل‭ ‬حياتها‭ ‬مع‭ ‬‮«‬زوج‭ ‬مريض‭ ‬بالبخل‮»‬‭.‬