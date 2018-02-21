تسعون يوماً مدة انتظار إجابة طلب حذف الحساب على فيسبوك

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ :‬‭ ‬هناك‭ ‬مشاكل‭ ‬عدة‭ ‬تعترض‭ ‬المتعاماملين‭ ‬مع‭ ‬فيسبوك‭ ‬لاسيما‭ ‬اولئك‭ ‬الذين‭ ‬يفتحون‭ ‬حسابات‭ ‬غير‭ ‬ضرورية‭ ‬ويقدمون‭ ‬على‭ ‬غلقها‭ ‬لاحقاً‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬يلجأ‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬إلى‭ ‬هجر‭ ‬المنصة‭ ‬لفترة‭ ‬زمنية‭ ‬معينة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الراحة‭ ‬أو‭ ‬الابتعاد‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬عن‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬ووفقاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬الرسمية‭ ‬تتيح‭ ‬المنصة‭ ‬للمستخدم‭ ‬إلغاء‭ ‬تنشيط‭ ‬الحساب،‭ ‬وذلك‭ ‬يعني‭: ‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬إعادة‭ ‬تنشيط‭ ‬حسابه‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬يشاء‭. ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬الأشخاص‭ ‬ضمن‭ ‬المنصة‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬المخطط‭ ‬الزمني‭ ‬أو‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬ملفك‭ ‬الشخصي‭.‬

سوف‭ ‬تبقى‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات‭ ‬مرئية،‭ ‬مثل‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬أرسلتها‭ ‬إلى‭ ‬مستخدمين‭ ‬آخرين‭.‬

أما‭ ‬حذف‭ ‬الحساب‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬هو‭ ‬عملية‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬بكثير،‭ ‬وذلك‭ ‬يعني‭:‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬حسابك‭ ‬بعد‭ ‬حذفه‭.‬

يتأخر‭ ‬طلب‭ ‬الحذف‭ ‬لبضعة‭ ‬أيام‭ ‬بعد‭ ‬القيام‭ ‬بتقديم‭ ‬الطلب،‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬إلغاء‭ ‬طلب‭ ‬الحذف‭ ‬الخاص‭ ‬بك‭ ‬إذا‭ ‬قمت‭ ‬بتسجيل‭ ‬الدخول‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭.‬

يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستغرق‭ ‬طلب‭ ‬الحذف‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬90‭ ‬يوماً‭ ‬على‭ ‬فيس‭ ‬بوك،‭ ‬وذلك‭ ‬لحذف‭ ‬بياناتك‭ ‬المخزنة‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬النسخ‭ ‬الاحتياطي‭.‬

‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تخزين‭ ‬بعض‭ ‬الأشياء‭ ‬في‭ ‬حسابك،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأصدقاء‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لديهم‭ ‬رسائل‭ ‬منك،‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬حذف‭ ‬حسابك‭.‬