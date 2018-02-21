الغداء في العمل يضعف تركيز الموظفين

لندن‭ – ‬الزمان‭ : ‬يعاني‭ ‬الكثيرون‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬التركيز‭ ‬بعد‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬الغداء‭ ‬في‭ ‬العمل‭. ‬فما‭ ‬السبب؟‭ ‬وللإجابة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال،‭ ‬أوضح‭ ‬فابيان‭ ‬كرابف،‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬استشارات‭ ‬الطب‭ ‬المهني‭ ‬الألماني،‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬أداء‭ ‬الموظف‭ ‬بعد‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬الغداء‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬يرتبط‭ ‬بالطعام،‭ ‬حيث‭ ‬يحتاج‭ ‬الجسم‭ ‬إلى‭ ‬طاقة‭ ‬لهضم‭ ‬الطعام،‭ ‬خاصة‭ ‬الوجبات‭ ‬الدسمة‭ ‬والثقيلة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يشعر‭ ‬الموظف‭ ‬بالتعب‭ ‬وضعف‭ ‬التركيز‭.‬

ولتجنب‭ ‬ذلك،‭ ‬ينصح‭ ‬كرابف‭ ‬بتناول‭ ‬وجبة‭ ‬غداء‭ ‬قليلة‭ ‬الدهون‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬تناول‭ ‬وجبات‭ ‬غداء‭ ‬خفيفة‭ ‬كالأحسية‭ ‬والخضروات‭ ‬والفواكه،‭ ‬مع‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬شرب‭ ‬الماء‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أخذ‭ ‬قيلولة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬مدتها‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬أو‭ ‬المشي‭ ‬لمدة‭ ‬قصيرة‭ ‬بعد‭ ‬تناول‭ ‬الطعام