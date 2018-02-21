الغداء في العمل يضعف تركيز الموظفين

لندن – الزمان : يعاني الكثيرون من ضعف التركيز بعد تناول وجبة الغداء في العمل. فما السبب؟ وللإجابة عن هذا السؤال، أوضح فابيان كرابف، من معهد استشارات الطب المهني الألماني، أن تراجع أداء الموظف بعد تناول وجبة الغداء في العمل يرتبط بالطعام، حيث يحتاج الجسم إلى طاقة لهضم الطعام، خاصة الوجبات الدسمة والثقيلة، ومن ثم يشعر الموظف بالتعب وضعف التركيز.
ولتجنب ذلك، ينصح كرابف بتناول وجبة غداء قليلة الدهون قدر الإمكان، مشيراً إلى أنه من الأفضل تناول وجبات غداء خفيفة كالأحسية والخضروات والفواكه، مع الإكثار من شرب الماء. كما يمكن أخذ قيلولة لا تزيد مدتها عن 15 دقيقة أو المشي لمدة قصيرة بعد تناول الطعام