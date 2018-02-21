قلة شرب الماء سبب في جفاف البشرة وخفقان القلب

برلين‭ -‬الزمان‭ : ‬أفادت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فرويندين‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬بأن‭ ‬الماء‭ ‬يتمتع‭ ‬بأهمية‭ ‬كبرى‭ ‬للجسم،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لأنه‭ ‬يشكل‭ ‬نحو‭ ‬70‭% ‬منه،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬لأنه‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬لإتمام‭ ‬عملية‭ ‬الأيض‭. ‬وأوضحت‭ ‬المجلة‭ ‬المعنية‭ ‬بالصحة‭ ‬والجمال‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬الاستدلال‭ ‬على‭ ‬قلة‭ ‬شرب‭ ‬الماء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بعض‭ ‬العلامات،‭ ‬مثل‭ ‬التعب‭ ‬والصداع‭ ‬وضعف‭ ‬التركيز‭ ‬وسرعة‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬وجفاف‭ ‬البشرة‭ ‬والإمساك‭.‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬الاستدلال‭ ‬على‭ ‬افتقار‭ ‬الجسم‭ ‬للماء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لون‭ ‬البول،‭ ‬فاللون‭ ‬الأصفر‭ ‬الداكن‭ ‬أو‭ ‬درجات‭ ‬البني‭ ‬تعد‭ ‬علامات‭ ‬على‭ ‬قلة‭ ‬شرب‭ ‬الماء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يشير‭ ‬اللون‭ ‬الأصفر‭ ‬الفاتح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭.‬

ولتجنب‭ ‬هذه‭ ‬المتاعب‭ ‬الصحية‭ ‬ينبغي‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬شرب‭ ‬الماء‭ ‬والسوائل‭ ‬غير‭ ‬المحلاة‭ ‬بالسكر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تناول‭ ‬الخضروات‭ ‬والفواكه‭ ‬الغنية‭ ‬بالماء،‭ ‬كالبطيخ‭ ‬والخيار‭.‬