اليونيسيف تعترف بالفشل في تحسين أوضاع الصغار الأشد فقراً بالعالم

أرقام دولية: العراق خامساً ضمن لائحة أعلى وفيات الأطفال حديثي الولادة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

حل العراق خامساً في لائحة أعلى معدلات وفيات الاطفال حديثي الولادة بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) التي حذرت من إن سبعة آلاف رضيع في شهرهم الأول يموتون يوميا حول العالم خصوصا في الدول النامية. ووفقاً لأرقام اليونسيف فإن الصومال وموريتانيا والسودان واليمن والعراق تأتي على التوالي في صدارة الدول التي تشهد أعلى معدلات وفيات الاطفال حديثي الولادة. وقالت المدير التنفيذى لليونيسيف هنريتا اتش. فور انه(فى الوقت الذي خفضنا فيه عدد الوفيات بين الاطفال دون الخامسة من العمر فى النصف الاخير من القرن الماضى، فاننا لم نحرز تقدما مماثلا فى مكافحة الوفيات بين الاطفال الذين تقل اعمارهم عن شهر واحد)، مضيفة (وبالنظر إلى أن غالبية هذه الوفيات يمكن تفاديها ، فمن الواضح أننا نواجه الفشل ازاء أطفال العالم الأشد فقرا).ويعزو التقرير ( أكثر من 80 في المئة من وفيات المواليد إلى الخداج أو المضاعفات أثناء الولادة أو الالتهابات مثل الالتهاب الرئوي وتعفن الدم). وردا على ذلك، أطلقت اليونيسف خلال الشهر الجاري حملة جديدة اسمتها (لكل طفل فرصة للعيش) تهدف لحث الحكومات والمؤسسات والمنظمات الصحية والمجتمعات المحلية على توفير تغطية صحية عالية الجودة. وتسعى الحملة إلى بناء توافق في الآراء بشأن المبدأ القائل بأن (كل أم وكل طفل يستحق رعاية معقولة وبأسعار معقولة).وقالت المنظمة في تقريرها المكون من 44 صفحة أن (مليونين و600 ألف رضيع ممن لم يتمّوا شهرهم الأول يموتون في العالم سنويا، وأن وفيات الرضع في الدول النامية تبلغ مستويات خطيرة).ولفت التقرير الى أن (باكستان شهدت العام الماضي أعلى معدل وفيات للأطفال الرضع دون الشهر الواحد من العمر، حيث يموت 45.6 من بين كل ألف رضيع بالبلاد)، موضحاً ان (اليابان تشهد أقل معدل لوفيات الرضع، إذ يموت 0.9 فقط بين كل ألف رضيع، قبل أن يتموا شهرهم الأول.وتلت اليابان آيسلندا وسنغافورة، ضمن لائحة أقل دول العالم في معدل وفيات الرضع). وحذر التقرير من الفجوة الكبيرة في وفيات الرضع بين الدول النامية والمتقدمة، حيث بلغ معدل وفيات حديثي الولادة في البلدان النامية 27 من كل ألف، في حين لا يتجاوز هذا المعدل في الدول المتقدمة الـ 3 ف ي الألف. ولفت التقرير الى أن (8 من الدول العشرة التي تشهد العدد الأكبر من وفيات الرضع هي من دول القارة الإفريقية).وأشار الى أن(أكثر من 80 بالمئة من وفيات حديثي الولادة تكون بسبب الولادة المبكرة، والمضاعفات التي تحدث أثناء الولادة، والإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي)، ورأى بأنه (يمكن الحيلولة دون وقوع معظم الوفيات باتخاذ الإجراءات اللازمة).وخلص التقرير الى القول إنه (في حال وصول معدل وفيات الرضع في جميع بلدان العالم إلى ما هو عليه حاليا بالبلدان المتقدمة، فسيتم إنقاذ 16 مليون طفل من الموت بحلول(2030. وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد دعت خلال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت خلال الشهر الجاري إلى الاستثمار العاجل في إعادة بناء البنى التحتية والخدمات الأساسية للأطفال والأسر. وقالت الامم المتحدة في بيان ان (حدة القتال في العراق ربما تراجعت ، إلا أنه قد أضر بحياة الملايين في جميع أنحاء البلاد، ليترك واحدا من بين كل أربعة أطفال يعاني الفقر ويرغم الأسر على اتخاذ تدابير غير اعتيادية للبقاء على قيد الحياة)، مشيراً الى انه (بدون الاستثمار في إعادة البنى التحتية والخدمات الأساسية من أجل الأطفال، ستضيع جميع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس لإنهاء النزاع في العراق).

وتابع البيان وفقاً لتقويم أجرته منظمتا اليونيسف وبرنامج الموئل بعنوان الالتزام المتواصل بالتغيير- ضمان المستقبل (لقد حول النزاع المدن الرئيسة في العراق إلى مناطق حرب، وألحق أضراراً جسيمة في البنية التحتية المدنية، بما فيها الدور السكنية والمدارس والمستشفيات والمراكز الترفيهية. ومنذ عام 2014 تحققت الأمم المتحدة من صحة وقوع 150 هجوماً على المرافق التعليمية و 50 هجوماً على المراكز والملاكات الصحية وان نصف مجموع المدارس في العراق يحتاج اليوم الى إصلاحات وأكثر من 3 ملايين طفل توقفوا عن الدراسة). ونقل البيان عن المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابيليري قوله ان(الأطفال هم مستقبل العراق). وأضاف ان(مؤتمر الكويت وفر فرصة لقادة العالم لإعلان استعدادهم لالاستثمار في الاطفال – ومن خلال الاستثمار في الاطفال – هم مستعدون كذلك للاستثمار في اعادة بناء عراقٍ مستقر).ولفت البيان الى انه (مع عودة الأسر النازحة، يجد الكثير منها أن منازلها بحاجة الى إصلاحات رئيسة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن التي تعاني منها البلاد قبل النزاع. ففي مدينة الموصل، أُلحِق الضرر أو الدمار بأكثر من 21 ألف و 400 داراً سكنية.

ولم يكن للأسر الأشد فقرا خياراً آخر سوى العيش في أنقاض منازلهم في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر بالنسبة للأطفال)، مشيراً الى ان(بعض الأسر اضطرت لإخراج أطفالها من المدرسة وتشغليهم لكسب الرزق. وقد أُرغم العديد من الأطفال على القتال في حربٍ شنها البالغون).وتقول المديرة الإقليمية لبرنامج الموئل في الدول العربية زينة علي أحمد ان ( الأطفال هم الأكثر تضررا في النزاعات، وينبغي اعطاء الأولوية في العراق الى التعافي وإعادة الإعمار في المناطق الحضرية، ودعمها بشكلٍ كافٍ وتنفيذها بسرعة، مع إيلاء اهتمام خاص للسكان المستضعفين، بمن فيهم الأطفال).

وكانت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية نهلة الهبابي قد أكدت في تصريح إن (أعداد الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة فعلية لتجاوز أزماتهم المعيشية والإنسانية أكثر بكثير من الأرقام التي تضمنها تقرير اليونامي)، مشيرة الى أن (المحافظات المستعادة لوحدها لديها أكثر من نصف العدد المشار إليه في التقرير). وانتقدت مفوضية حقوق الانسان ماوصفته بـ(صمت)الحكومة ازاء تنامي اعداد المشردين في عموم المناطق المحررة ، محذرة من كارثة انسانية نتيجة فقدانهم مصادر العيش

. وقال عضو المفوضية ثامر الشمري في تصريح ان(الحكومة صامتة ازاء تنامي اعداد المشردين في عموم المناطق المحررة ، الامر الذي يهدد بكارثة انسانية نتيجة فقدانهم مصادر عيشهم وتهديم دورهم حيث اصبحوا لا يمتلكون المأوى ولا مصدر الرزق الذي يعيلهم ما اضطرهم للنزول الى الشوارع في منظر يبعث على اليأس والاحباط)، مضيفاً ان (الكرة بملعب الحكومة والوزارات المعنية مثل وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات الاخرى المسؤولة عن تنفيذ احكام قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 وايجاد حلول عاجلة وفق المادة 26 من قانون الاحداث لتفادي هذه الظاهرة المؤلمة التي تؤدي الى هدر كرامة الانسان بسبب ضياع حقوقه) .

وبحسب الشمري فإن (هذه الظاهرة تأتي نتيجة لعدم صرف الرواتب المدخرة للموظفين وعدم اعادة المفصولين من منتسبي الاجهزة الامنية رغم سلامة موقفهم الامني إضافة الى عدم ترويج معاملات الشهداء من ضحايا عصابات داعش الارهابية). واصدرت المنظمة الدولية للهجرة تقريرا باعداد النازحين العائدين والذين لا يزالون في مناطق نزوحهم.وذكر بيان للمنظمة امس ان(أحدث تقرير لمنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح، حتى 31 كانون الثاني الماضي يشير الى عودة أكثر من 3.3 مليون عراقي إلى مناطقهم الأصلية، في حين لا يزال هناك 2.5 مليون نازح). واضاف ان(الأرقام الحديثة للمنظمة الدولية للهجرة تبين أن حركات العودة مستمرة ففي كانون الثاني تم تحديد 125 ألف عائد آخر حيث عادوا إلى المحافظات الأربع نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار وفي كانون الثاني الماضي ولأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، تجاوز عدد العائدين عدد النازحين). ويشير التقرير الى ان(ما تبقى من النازحين والبالغ عددهم 2.47 مليون نازح، لا يزال أكثر من ربعهم يعيش في المخيمات).وافاد ان (اهالي نينوى يمثلون ثلثي العائدين الجدد قرابة 84 ألف الذين تم تحديدهم في كانون الثاني ونسبة العائدين كانت في ديالى 21 ألف و500 شخص ، وصلاح الدين 12 الف و400 ونينوى 7 آلاف و 500 وكركوك 800).