مصر تبني آمالاً عريضة على إتفاقيات لتفعيل الإستيراد من إسرائيل وخبير لـ (الزمان):

بوسع العراق أن يصبح ثالث أكبر مصدّر للغاز في العالم

بغداد – شيماء عادل

عزا الخبير النفطي حمزة الجواهري لجوء مصر الى استيراد الغاز من اسرائيل الى وجود خط ناقل للغاز بين البلدين وقرب المسافة بينهما،لافتا الى ان طموح وتوقعات مصر كبيرة ولكن الغاز المكتشف ستكون نسبته ضئيلة مقارنة بروسيا وقطر، فيما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس إن بلاده أحرزت هدفا باتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة هذا الأسبوع وان بلاده وضعت قدمها على الطريق صوب أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة . واوضح الجواهري لـ(الزمان) امس معلقاً على تصريحات السيسي ان (هناك علاقات اقتصادية وسياسية وتجارية تربط مصر باسرائيل اضافة الى ان مصر لديها انبوب كانت تجهز من خلاله اسرائيل في السابق بالغاز وعبر هذا الخط ذاته سوف تستورد الغاز من اسرائيل فضلا عن الغاز الخاص بها ولاسيما بعد اكتشاف مصر للغاز في البحر المتوسط وان كانت تركيا مازالت تعارض عمليات الاستكشاف والتطوير المصرية وتدعي ان لها الحق بهذه المياه )، مضيفاً (مع ذلك فإن المصريين متفائلون ويريدون ان يكونوا مركزا اقليميا مهماً جدا لتصدير الغاز ولكن في الواقع ان كميات الغاز ستكون ضئيلة جدا مقارنة بالغاز الذي ياتي من روسيا وبعدها قطر وايران ). وتابع ان (العراق قد يمتلك كميات كبيرة من الغاز الا انها في باطن الارض ونحن نحتاج الى استخراجها وتطويرها وبعد ذلك تحتاج الى معالجة وكل هذه الامور غير متوفرة حاليا فنحن الان نستورد الغاز من ايران لتشغيل بعض المحطات )، موضحا ان (العراق لن يكون زبونا جيدا الى مصر لسببين، الاول لبعد مصر عن العراق فهذا يعني ان الغاز سيصل باسعار مرتفعة جدا والسبب الاخر ان القسم الاكبر من الغاز يأتي الى مصر من اسرائيل واذا ارادت مصر ان تبيع للعراق فأن سعر غازها سيكون مرتفعاً جدا مقارنة مقارنة بالغاز الذي نستورده من ايران). واوضح الجواهري ان (العراق يصدر الغاز الى الكويت بعد اتفاقيات عقدها بهذا الشأن وهو يصدر من 50 الى 200 مقمق باليوم ويمكن ان يزيد الى 500 والمشروع يمول من جانب الكويت وقيمة الغاز ستسدد كلف اجراء المشروع في العراق وديون الكويت على العراق التي تبلغ اربعة مليارات دولار)، مؤكداً انه (اذا بدأنا بالتصدير وتوفرت اموال لاستخراج واستكشاف وتطوير ومعالجة الغاز فيمكن ان يكون ثالث اكبر مصدر للغاز في العالم). وقال السيسي امس إن بلاده أحرزت هدفا باتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة هذا الأسبوع.واثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري(ظُهر) الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

واضاف السيسي في كلمة خلال زيارته مركزاً لخدمات المستثمرين (لقد أحرزنا هدفا يا مصريين في هذا الموضوع. فاليوم بفضل الله وضعت مصر رجليها على أنها ستكون المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة وهذا له إيجابيات كثيرة جدا جدا) وأضاف أن (مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية). وتابع (عندنا تسهيلات وعندنا منشآت للتعامل مع الغاز وهي غير موجودة في دول كثيرة في منطقة المتوسط أو في الأقل في الدول التي نتكلم عنها) واشار الى إن (مصر اقتنصت الفرصة من دول أخرى في المنطقة كانت تريد أن تصبح المركز الإقليمي للطاقة). في إشارة على ما يبدو إلى تركيا التي انتقدت في الآونة الأخيرة اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص.

وكان الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز قالوا إنهم وقعوا اتفاقات مع شركة دولفينوس المصرية الخاصة لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى عشر سنوات وذلك في صفقة تصدير رئيسية تأمل إسرائيل في أن تقوي العلاقات الدبلوماسية مع مصر وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات. وتقود مجموعة ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي التي مقرها تكساس مشروعي الغاز الإسرائيليين. واكد السيسي إن (الحكومة المصرية ليست طرفا في الاتفاق) مضيفا(سنتيح للشركات ان تستورد الغاز وتشتغل عليه ونحن كدولة نأخذ اموالاً مقابل التسهيلات والمنشآت التي نمتلكها). ورحبت إسرائيل بالاتفاقات ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم توقيعها بأنه (يوم عيد) مضيفا أنها ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية.وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن (الاتفاقات هي أهم صفقات تصدير مع مصر منذ أن وقع البلدان معاهدة سلام تاريخية في (1979 ، وقال وزير البترول المصري طارق الملا إنه (يتعين تسوية الخلافات المعلقة مع إسرائيل من أجل إنجاز الاتفاق) مشيرا إلى (طعن مصري على حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في 2015 يأمر مصر بدفع تعويض يبلغ ملياري دولار بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل) كانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات متكررة شنها متشددون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية. واكتشفت شركة إيني الإيطالية الحقل المصري في 2015 ويحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز .