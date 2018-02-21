سمة الإنتخابات .. عقوبات ومكافآت

25

نبض القلم

سمة الإنتخابات .. عقوبات ومكافآت – طالب سعدون

الانتخابات وسيلة تغيير سلمية  مدنية ، تعتمدها  الشعوب في موضوع تداول السلطة ، يأخذ  ( الحاكم ) منها شرعيته مقابل ما يعد به  في برنامجه ، وقد تكون  نتائجها نحو الافضل ، إذا كانت البرامج تستجيب لضرورات الواقع ، وتُختبر في التنفيذ ، أو يحصل التراجع ، أو تظل الامور تراوج مكانها ..

 وتعتمد هذه العملية على عنصر واحد فقط ،  وما عداه اجراءات وأليات …

عنصر يقرر شكل هذه العملية ، وجدواها وقدرتها في إحداث التغيير المطلوب ، باشباع الحاجات الضرورية للبلاد على كافة المستويات ، وهو الناخب ، وإختياره يقرر ما إذا كان جديرا بهذا الحق أم لا  …

وفي الانتخابات تتجلى إرادة المواطن بوضوح دون وسيط ، أو ممثل عنه في  الحكومة ، أو البرلمان كما يحصل بعد ظهورالنتائج  …

 وفي الانتخابات تظهر هذه الارادة في التغيير ، والتقويم … فيعاقب  المواطن الاحزاب الفاشلة ، التي أخفقت في إحداث التغيير المنشود  في البلاد ، و تراجعت عن تنفيذ ما وعدته به ، بابعادها ، ومكافآة  الاشخاص والاحزاب والكيانات السياسية  التي  حققت نتائج عالية بتجديد الثقة لها .. فهو من يقرر خروج من يخرج ، ودخول غيره ، في دورات تكمل بعضها البعض ، وتبني كل واحدة على الاخرى  في عملية تراكمية يشكل مجموعها تاريخ البلاد السياسي ، ومكانتها ودور المواطن  ..

والانتخابات فرصة المواطن في إختيار الافضل ، وإبعاد من لا يصلح للحكم ، وتمثيله وتحقيق مصالحه الوطنية  .

وجدوى هذه الممارسة الديمقراطية من عدمها يمكن أن تعرفها  بسهولة ، من مستوى التطور الوطني ، والتغيير العام ،  سواء على الصعيد الداخلي … في السياسات العامة ، وفي تحقيق سعادة ورفاهية المواطن ، والخدمات المقدمة له ، وفي مرافق الانتاج المختلفة ، أو على الصعيد الخارجي وسمـــــــعة  البلاد ، وعلاقاتها مع العالم ، ومكانتها ودورها في محيطها الاقليمي والعالمي .. الخ ..

وبإختصار شديد ..

تحدد  الانتخابات شكل البلاد في المرحلة المقبلة ، ومصيرها ، وموقعها ، ولذلك من المعيب على الناخب أن لا يقدر دوره ، فيكون صوته سلعة رخيصة في ( بورصة ) الانتخابات ، يباع بثمن بخس ..

 ولذلك ….

يتحمل الناخب أي إختلال ، أو قصور، أو تراجع ، وتدهور في البلاد ،  لأنه كان قاصرا ، ومسلوب الارادة أمام الصندوق ،  ولم يقدر قيمة صوته عندما منح الثقة والشرعية لمن لا يستحقهما ..

فمن واجب الناخب أن يميز بين المرشحين ،  فيفرز الوطني والكفوء والمخلص والنزيه عن الفاسد ، ومن يبحث عن  الجاه ، والمنصب ، لاغراض ومنافع شخصية ،  ويتفحص البرامج جيدا ، ويختار الانسب  مع الانتباه  الى الوعود الفارغة ، والكلمات المعسولة والخطابات  التي تحرك العواطف والمشاعر لاغراض ذاتية ليس لها علاقة بالمصلحة العليا للبلاد …

وهذه عملية  ليست بذلك التعقيد ، الذي يجعل الفرز صعبا ،  خاصة عندما تكون الكتل والاحزاب والشخــــيات معروفة ،  او تكـــــررت في الدورات الماضية …

 ومن هنا … فالانتخابات هي إرادة شعب قبل أن تكون إختيار نواب يتبارون أمامه في مهرجان شعارات لجمع الاصوات …

إرادة ينبغي ان لا يستخف بها الناخب ، فهي أساس سلطة الحاكم ، وهي من يمنحه الشرعية مقابل عقد اُودع في الصندوق ، يلتزم به  بأن يرفع عن كاهله ما يعانيه ويحقق طموحه وآماله خلال مدة معينة هي عمر الدورة البرلمانية ..

شعب يفترض أن يعرف  أين مصالحه …وعليه أن يقدم إنموذجا ، ومثلا أعلى في الالتزام  بها ، وكيف يحققها ، ويطورها ..

وشتان بين مصلحتين … مصلحة من يبــــــحث عن حل لأزمة  .. وأخر عن سلطة …

تلك قاعدة إنتخابية  عالمية معروفة فأين تجربة العراق منها  ..؟

– الواقع يجيب ..

وفي كل الاحوال … ينبغي أن يعرف الناخب والمرشح … أن التغيير ليس كلمة تقال ، ولا شعار يرفع ، ولا وجوه تتبدل ، بقدر ما هو برنامج عمل متكامل، يستند على ثوابت وطنية ، ويعتمد  الشفافية ، ويبدأ من تغيير النظام الذي تقوم عليه العملية السياسية ، وهو المحاصصة والتوافق ، والعودة الى  مبدأ المواطنة ،  وإعتماد معيار الكفاءة  ، ومن ضمنها كفاءة الضمير ( النزاهة ) ، والانفتاح على القوى الاجتماعية والحوار معها ، وليس مع الكتل السياسية وحدها ، لان الحوار مع هذه الكتل لم يكن يتعدى القسمة ، وتوزيع المناصب والامتيازات  ..

وهذه مسؤولية يتحملها الناخب قبل النائب … بالاختيار السليم للاهداف ، والعناصر التي يجد فيها القــــــــدرة على تحقيقها من خلال تمثيله أصدق تمثيل ..

والناخب امام الصندوق يكون قاضيا .. يعاقب هذا بالابعاد .. ويكافىء ذاك بالاختيار … والمادة التي يحكم بها هي مصلحة البلاد ، وحقوق العباد فقط وليس أي اعتبار أخر ..

                                  { { { {

كلام مفيد :

(التغيير المطلوب ، ليس الثورة ، ولا الانقلاب ، ولا إستبدال الكراسي ، وانما إيقاظ الضمائر ، وتحريك القلوب ، والنفخ في موات القيم ) … الدكتور والكاتب المصري  مصطفي محمود.

مشاركة