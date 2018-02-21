خواطر حول ما يحدث 1-2

صرخة أمة ظلمها عصر إزدهار الشعوب وظلمت نفسها – عبدالله عباس

(1)

هكذا كانت البداية

اعتقد لسنا بحاجه الى الدخول في التفاصيل التأريخية التي حدثت لمصير القومية الكردية من بعد سقوط الامبراطورية العثمانية وبعد ذلك الحرب العالمية الثانية ونتائج الحربين التي ادت الى تقسيم منطقة الشرق الاوسط التي ومن المعروف أنه يعيش عليها اربع قوميات ذات تأريخ معروف في مشاركتهم لبناء حضارة المنطقة والعالم وهم القوميات العريقة المعروفه : العرب والكرد والفرس والترك ‘ وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهرت في هذه المنطقة كيانات معترف بها في المواثيق الدولية وهذه الكيانات شملت عددا من الدول العربية بدل دولة كبيرة موحدة كما وعدهم الحلفاء الدوليون المشاركون في الحرب لسقوط الامبراطورية العثمانية مقابل تعاونهم في هذه الحرب وتأسست كذلك دولة ايران على انقاض امبراطورية الفرس وتركيا على انقاض الدولة العثمانية التركية الانتماء ‘ فكان الخاسر الوحيد بين تلك القوميات الاربع‘ هي القومية الكردية حيث تم تقسيم مواطنيهم وارضهم وما يملكون بين الكيانات مابعد الحرب : العراق وايران وتركيا و الجزء الاخير في سوريا …ومنذ ذلك التأريخ حراك الكرد من اجل حقوقهم القومية اخذت اشكالا عديدة من ضمنها محاولات تاسيس اي كيان لهم في اي جزء من تلك الاجزاء المقسمة وفي اكثر المراحل كانت توجهاتها تقتصر على النضال من اجل ضمان حقوقها القومية المشروعة ضمن تلك الدول فما كانت النتيجة الا الاحباط بنوعين ‘ النوع الاول فشلت لكذب المواقف والمواثيق الدولية والنفاق السياسي في العلاقات الدولية والنوع الثاني فشلت لشراسة وعنصرية وعدم الاعتراف بالاخر من قبل حكومات الدول التي تم تقسيم الكرد عليهم . ولكن علينا ان نكون واقعيين بان الخلل الاكبر في هذه القضية و نهاياتها الماساوية كانت ( ولحد هذه اللحظة ) تاتي من الكرد انفسهم مما يؤدي كل مرة وفي كل الانعطافات التاريخية الحادة الى زيادة في تعقيدات قضيتهم ‘‘اشرنا في اكثر من تحليل وتحقيق ولقاءات عند الحديث عن قضية الكرد ‘ ان طريقة الغدر التي غدر بها في التعامل مع هذه القومية وطريقة تقسيمها من قبل القوى الدولية المتنفذة دون اي ضمانات ملزمة من قبل ادارات الدول التى تم تقسيم الارض و الشعب الكردي ضمن الحدود الجغرافية لكل منهم ‘ ولآن من استلم ادارة تلك الدول ( ولحد الان ايران وتركيا وسوريا مع بعض الفوارق في العراق) غير مستعدين للتعامل العصري مع حقوق الاخر ‘ واجهوا كل محاولات الكرد من اجل حقوقهم ( ضمن تلك الدول او التوجه للاستقلال ) بقوة مفرطة بل شرسة ولا انسانية ‘ تركيا الجمهورية المعاصرة اسسها مصطفى كمال بعد التنكيل بالكرد وخان علنا اتفاقهم مع القادة الكرد العسكريين في الجيش العثماني والقادة القوميين المدنيين عندما خطط لاسقاط السلطنة وبناء دولة عصرية جديدة ووقع معهم اتفاقية بأن ستكون تركيا وطن الترك والكرد بالشراكة و يتمتع الكرد بكافة حقوقه المشروعة ضمن الدولة الطموح ووثائق هذا الاتفاق تنصل منها اتاتورك ‘ موجوده في خزائن الدول الكبرى والمنظمات الدولية ولكن في زواية مهملة مع الاسف ‘ وأعدم اتاتورك هولاء القادة التاريخيين المناضلين من اجل نيل الكرد حقوقهم المشروعة وابرزهم ( الشيخ سعيد بيران و الجنرال احسان باشا ونوري باشا ) …. واعلن اول وزير داخلية لحكومة اتاتورك امام العالم نصا ( أن تركيا دولة الترك واي شخص يعتبر نفسه غير منتم للترك ويريد أن يعيش في تركيا ليس امامه خيار الا ان يعمل صباغ احذية …) وعنصرية الحكومة العصرية التى عشقتها اوروبا واحتضنتها لم تكون وزير داخليتها يقصد الكرد فقط بل عرب منطقة اسكندرونة التي استقطعها مصطفى كمال من سوريا ايضا ‘ وهذا الكلام اشرس من جمل العنصرية التي كان يستعملها اعتى العنصريون في العالم ومع ذلك رحب الغرب كافة بتركيا الكمالية كدولة عصرية وادخلها الحلف الاطلسي فقط لان مبادراتها العصرية اعطت اشارة واضحة لمحاربة الاسلام ومنعها للعودة الى حكم تركيا ( اثبت التأريخ ان مافكرفية اتاتورك نوع من غباء القادة الذين يغرونهم الانتصارات الغاشمة ) ومنذ ذلك التأريخ وحتى يومنا هذا وعاد ( اسلام اردوغانى – وليس اسلام الرسالة والفكر والحضارة ) الى الحكم في تركيا ‘ حدثت عشرات المذابح والغدر و راحة ضحيتها الاف من الكرد و هدم وحرق مئات القرى على رؤوس اهالها .اما في ايران ‘ حدث ولاحرج في ابادة الكرد من قبل السلطات الحاكمة فيها خلال كل المراحل التأريخية منذ ظهور الاتجاهات القومية من اجل التحرير بين الشعب الكردي ‘ والوثائق التأريخية تشهد ان هؤلاء الحكام ومنذ البداية لم يغيروا اسلوبهم القمعي ضد القومية الكردية حيث الغدر والتصفية الجسدية لرموز حركات الكرد القومية والغريب ان اكثر هذه التصفيات تحصل اثناء المباحثات السلمية تحت عنوان استجابة مطالب الحركة الكردية ولم يكن تصفية ( اسماعيل خان سمكو) ألا نموذجا لاول توجه السلطة الايرانيه عندما انتفض من اجل استقلال اقليم كردستان وذلك في عام 1930 عندما أقنعتة السلطات الإيرانية بالقدوم إلى ” شنو ” للمفاوضات، وهناك نصب له كمين وقتل ‘ وعندما انتفض الكرد هناك ايضا بقيادة القاضي محمد فكان مصيره الاعدام هو وجميع الشخصيات الذين كانوا يقودون الانتفاضة التي ادت الى اعلان تاسيس جمهورية كردستان في مهاباد في اربعينات القرن الماضي ‘ ومنذ ذلك االحدث ونتيجة قساوة تعامل نظام الشاه مع اي تحرك قومي كردي هاجر جميع زعماء الكرد الى الخارج الى ان سقط نظام الشاه ‘ شعر السياسين الكرد في ايران انه من الممكن الحصول على حقوقهم وضمن نظام الجمهورية الايرانية الاسلامية ‘ فعاد القادة الكرد الى كردستان وعندما توجهوا من هناك الى طهران لتقديم مطالبهم المشروعة ‘ كان جواب النظام الجديد تنظيم حملة عسكرية الى كل المناطق الكردية وحصل القتل الجماعي ومطاردة القادة الكرد بجميع اتجاهاتهم السياسية بطريقة اقسى مما مارسه النظام قبل الثورة ‘ وعندما صمدت الحركة الكردية امام الحملة العسكرية عاد النظام الى عادته القديمة : ( تصفية جسدية للقادة الكرد اثناء المباحثات لحل المشكلة …..!!! ) هكذا تم تصفية الدكتور عبدالرحمن قاسملو ورفاقة عام 1988 اثناء الجولة الثالثة من المفاوضات السرية لحل المشكلة الكردية في ايران وتم اغتيالهم في موقع عقد الاجتماع مع ممثلي النظام ‘ ولم تمر فترة زمنية طويلة اعيدت الكرة تصفية جسدية للقائد البديل لقاسملوا ( شرفكندي ) حيث وصل يد النظام لتصفيته ايضا عن طريق ( الرغبة في الحوار . التاريخ الحديث وليس ماقبل تاريخ الميلاد وثق العشرات الابادة الجماعية ضد نهوض الكرد في جزئين من وطنهم ملحق بايران وتركيا فقط لانهم يطالبون بحقهم المشروع و بعض الاحيان لاتتعدى هذه المطالب الحقوق الثقافية ….!! ابادة جماعيه من قياداتهم الى قواعد حركاتهم وحرق قراهم وتشريد سكانهم في زمن حكم الشاه الذي كان عنوان حكمه بالحق حارس المصالح الامريكية وصديق مخلص للكيان العبيري المسخ ‘ واستمر هذا التعامل مع الكرد في ظل جمهورية ايران الاسلامية وكذلك في تركيا اثناء حكم مصطفى كمال و اعوانه من بعده و تلك الحكومات من اخلص الحلفاء للغرب وامريكا و حليف اقرب لنفس الكيان العدواني المسخ وترون ان نفس النهج مستمر في ظل القائد الاخواني المؤمن رجب طيب اوردوغان بل هذا الاخ المسلم وحكمه يعلن انه يطارد طموح الكرد حتى في افريقيا …….!!!! مع ذلك ان ذاكرة الغرب لايتذكر من عمليات ابادة الكرد الا تعامل العنف الذي مورس ضدهم في العراق موثقا ان :

العرب هم عدو الكرد الاول ..!!

أن من يتابع اخبار وتقارير وتوثيق احداث مرت بها الحركة القومية الكردية في اجزاء وطنه المقسم الان ‘ بداً من ثمانينات القرن الماضي ولحد الان يستغرب وهو يرى أن اكثرية تلك التقارير يركز على وضعهم في كردستان العراق بعد جريمتي ( الانفال ) و ( الضرب الكيمياوي ) والسكوت المريب عن كل الجرائم الاخرى بحقهم منذ تنفيذ سايكسبيكو فالمرء يشعر باستغراب عندما يرى في اقليم كردستان العراق تجري حملة منظمة ضد العرب تحديدا منذ ان انسحبت حكومة العراق سلطتها باختيارها من الاقليم بداية تسعينات القرن الماضي وفتح الباب لكل التعاملات مع كل الاتجاهات الايرانية والتركية رغم التاريخ الاسود لسلطة البلدين في تعاملهم مع مشروعية الحقوق القومية الكردية ‘ مثلا ليس هناك اي وثيقة دستورية وقانونية في تاريخ القرن الماضي وكذلك قرن العولمة وحق الشعوب يؤشر مجرد تأشير الى حقوق القومية الكردية في البلدين ‘ بل ان في تركيا هناك ثوابت منع التوجه الى اي تغير دستوري يغير عنصرية التعامل مع القومية الكردية ‘ حيث هناك ثلاث ثوابت تدخل ضمن استحالة التغــــــــير وهي : 1- الدولة التركية جمهورية.‘// 2- الجمهورية التركية دولة قانون تلتزم بحقوق الإنسان، وترتبط بالقومية الأتاتوركية ضمن مفهوم الاستقرار الاجتماعي، والتضامن القومي، العدالة، وهي ديمقراطية علمانية اجتماعية.//3- الدولة التركية موحدة أرضاً وشعباً، ولا يمكن تجزئتها. لغتها التركية، علمها أحمر عليه هلال أبيض ونجمة بيضاء كما هو محدد بالقانون ‘ وتنص المادة الرابعة على منع تغيير الأحكام الواردة في المواد الثلاث السابقة، وعدم إمكانية تقديم مقترح بتغييرها …..!! هكذا كان الدستور المؤسس العنصري العلماني مصطفى كمال وبقت هذه الثوابت في عصر السلطان المؤمن رجب اوردؤغان ‘‘ اما في ايران الشاه صديق الغرب و بعد اسقاطه بالثورة الاسلامية فكان نصيب الرموز الكردية إغتيالهم اثناء المفاوضات وكانت عنوانها ( حل قضيتهم القومية )

ونعود الى اشاره أنه ورغم هذه الحقائق في موقف النظامين الايراني والتركي تجاه حقوق القومية المشروعة للكرد ‘ يرى كل المراقبين وبشكل غريب ولا يزال وبعد تاسيس فدرالية لكرد العراق وتمتمعهم ( وهو حقهم مشروع ) بكافة حقوقهم ‘ أن التركيز على اضطهاد العرب للكرد ياخذ مكانة اولوية في بحث قضيتهم ويدفعونهم للتمرد على بغداد غاضين النظر على كل التاريخ الكردي وعيشهم المشترك مع العرب منذ تاسيس الدولة العراقية و يحصرون كل تفاصيل عيشهم المشترك في الفترة الزمنية التي حدث فيها جريمتي الانفال و الضرب الكيمياوي ..

علما ان التأريخ و الوثائق لاول قانون دولة وضع لحكم العراق ليس فيه اي اشارة الى انتماء العراق لقومية واحدة ( حاكمة ) و مثبت في هذا القانون ان كل القوميات في الدولة العراقية لهم الحق يتحدثون و يتعلمون بلغتهم القومية ولحد يوم 14 تموز 1958 كان اهل كل منطقة من مناطق العراق يحكم من قبل اهله

بدأ هذا التوجه ( أي تحريض ضد العرب ) ومنذ عام 2003 وبعد احتلال العراق مباشرة اخذ شكلا منظماً قامت كل الاجهزة الاعلامية المؤيدة بشكل مباشر واخر من خلف الستار لمدرسة الاعلام الغربي عموماً والصهويني ودويلتها العبرية خصوصاً يركز على جريمتين شنيعتين فقط اللتين ارتكبهما النظام العراقي في نهاية الثمانينيات القرن الماضي بحق الكرد ( الانفال و الضرب الكيمياوي) بشكل يوحي بانهم جريمتين وحيدتين نفذا بحق القومية الكردية منذ تنفيذ سايكسبيكو وتقسيم اراضي الكرد والعرب (فقط ..!) ‘ كأن الكرد في الجزئين الاخيرين من وطنه المقسم كان يعيش في النعيم…!!

مساهمة خبيثة

والغريب ان الجهات المعروفة اقليمياً ‘ في تركيا خصوصاً لها مساهمة خبيثة في هذه الحملة كانهم يريدون الانتقام من التاريخ العربي بعد مساهمتهم في اسقاط امبراطوريتهم العنصرية المتخلفة ‘ علماً وكما وضحنا في تحليل اخر حول حق تقرير مصير الكرد ان تاريخ النضال الكردي في العراق يشهد ان العرب كشعب و الكثير من المنظمات الشعبية العربية ومنذ تاسيس الدولة العراقية كانوا مناصرين لنضال الكرد وأنه و (بعد سقوط العثمانيين وغدر الانكليز بحق الشيخ محمود الحفيد ، أخذت الحركة القومية الكردية في كردستان الجنوبي (العراق ) طابعاَ أكثر موضوعية في النظر إلى الأمور السياسية والموقف والموقع الكردي في ما يحدث في العراق بعد تأسيس الحكم الوطني فيها وعند ظهور قوة القومية الكردية مطالبة بحق تقرير المصير بقيادة الشيخ الحفيد وأعلن تأسيس الحكومة في السليمانية ، سحق هذا المشروع بالقوة الانكليزية وليس بالقوة العراقية ، وبذلك فتح باب إلحاق منطقتهم بالعراق ، لذلك رأينا ظاهرتين في حياة الحركة السياسية في العراق في تلك المرحلة : الأولى تأييد بل المشاركة الكردية في ثورة العشرين العراقية من خلال تدخل القوة الشخصية للشيخ الحفيد ، ثانياً عندما تم تأسيس الدولة العراقية في 1921 كان للكرد دور الشريك وليس الاشتراك ! في تأسيس تلك الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية أيضاً وبشكل ممكن أن نعده متميزا ، من هنا فإن وضع إقليم كردستان العراق بعد تأسيس الدولة متميزاَ أيضاَ حيث سلم إدارة المدن الكردستانية الكبيرة بما فيها كركوك لأهلها واعتبرت اللغة الكردية اللغة الرسمية في الاقليم والدراسة في مرحلة الابتدائية باللغة الكردية في المنطقة بما فيها كركوك ..! ويعود حصول هذه المكاسب في رأينا المتواضع لسببين : الأول أن حركة القومية الكردية في تلك المرحلة لم تواجه بالتعصب من قبل سلطة تمثل عرب العراق ، والثاني يعود لحكمة الملك فيصل الأول في تعامله وبذكاء مع كل الأطياف العراقية.