بمناسبة ذكرى وحدة مصر وسوريا وقيام الجمهورية العربية المتحدة عام 1958 1-2

الوحدة والحضارة والتحرير والسيادة ورفض الطائفية – مبدر الويس

في الثاني و العشرين من شهر شباط عام 2018 تحل علينا الذكرى الستون لقيام وحدة مصر و سوريا في عام 1958 وقيام الجمهورية العربية المتحدة ، وهي أول وحدة عربية حقيقية (نواة) في التاريخ العربي المعاصر ، حيث شكل قيام هذه الوحدة تهديداً لمصالح الغرب ووجود قواعده ونفوذه في المنطقة العربية كما شكلت تهديداً خطيراً لوجود الكيان الصهيوني في فلسطين ، ولكل النظم العربية الرجعية المرتبطة بالأستعمار و الصهيونية ، حيث هذه النظم أشد عداءاً للوحدة العربية من الأستعمار و الصهيونية العالمية ، لأن وجود هذه النظم يتطلب بالضرورة رفض قيام دولة الوحدة ، لذلك تعاونت هذه النظم مع القوى الأستعمارية في الغرب ومعهما الصهيونية العالمية الممثلة في الكيان الصهيوني في فلسطين ، لإسقاط دولة الوحدة النواة وهذا ما حدث في 28/أيلول/1961 . لقد رفعت ثورة يوليو/تموز/1952 الناصرية مشروع وحدة العرب في دولة عربية واحدة ، حيث سخرت الثورة الناصرية كافة وسائل إعلامها لتحقيق هذا الهدف ، إنطلاقاً من رفع راية القومية العربية لتوحيد شعوب عربية جزأها الأستعمار في أمة عربية واحدة بحكم أنتمائها لقومية عربية إنسانية واحدة ، و القومية العربية ليست عنصرية كما يروج لها الأستعمار ، وإنما هي حركة إنسانية ثقافية ديمقراطية ، تهدف إلى لم شمل العرب بحكم أرتباطهم بالأهداف والآمال والمصير المشترك الواحد. فالقومية العربية في هذا المفهوم قائمة موجودة قبل الإسلام في العرب المنتشرين في الجزيرة العربية وغيرها وإن لم تكن معروفة بهذا الأسم . والمعلوم إن فكرة الوحدة العربية موجودة في برامج بعض الأحزاب العربية و كتابات بعض المثقفين العرب قبل قيام ثورة يوليو الناصرية بيد أن بروز فكرة الوحدة العربية للعرب أجمعين ، وتجسيدها عملياً ظهرت بقيام ثورة 23/يوليو/تموز/1952 ، وهذا ما أكده عبد الناصر في أحد خطبه للجماهير العربية ، حيث قال (إن فكرة الوحدة العربية كانت قبل جمال عبد الناصر ، و ستبقى بعد جمال عبد الناصر)وقال أيضاً في خطاب موجه للجماهير العربية ، (كلنا سندافع عن عروبتنا حتى يمتد الوطن العربي من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي) ويقصد عبد الناصر بكلمة كلنا “القوى و الأحزاب الوحدوية في الوطن العربي التي تعمل من أجل الوحدة العربية على نفس الطريق ، و إذا كان الأستعمار والصهيونية والرجعية العربية ، قد ساهمت جميعاً في إجهاض دولة الوحدة النواة الجمهورية العربية المتحدة ، فإن ذلك لا يعود إلى خطأ في بناء دولة الوحدة العربية أو رفض العرب لبناء دولتهم الواحدة وإنما يعود ذلك إلى تآمر دولي أستعماري صهيوني رجعي مشين لتحطيم دولة الوحدة العربية النواة التي تنتظرها الأجيال العربية منذ قرون كي لا ينهض العرب من جديد ، والمعلوم إن الدول العربية من المحيط إلى الخليج ، هي نظم سلطة وحكم من أجل الثراء و النفوذ ، ومعادية للوحدة العربية بحكم تبعيتها للغرب بشكل عام المعادي للوحدة ، وبحكم العمل على بقاء هذه النظم في السلطة لخدمة مصالحه .

توقف عمل

إن إجهاض وحدة عام 1958 لا يعني ذلك توقف العمل من أجل الوحدة ، فالقوى الوحدوية في الوطن العربي تعتبر مشروع قيام دولة الوحدة من أول أهدافها الأصلية بيد أن هذه القوى الوحدوية تحاربها النظم الحاكمة في كافة البلدان العربية بشكل عام ، لأنها تهدد بقاء هذه النظم في السلطة ، إن أعداء الوحدة كثيرون فبالأضافة إلى الغرب و الصهيونية والنظم العربية الرجعية الباحثة عن البقاء في السلطة فهناك الأحزاب الليبرالية العربية المرتبطة بالغرب وكافة الأحزاب و المنظمات الإسلامية أو ما يسمى بالأسلام السياسي ، المعادية للفن و الإبداع وأي فكر جديد ، علماً إن الأحزاب الشيوعية العربية في وجود الإتحاد السوفيتي السابق كانت جرياً مع الاتحاد السوفيتي معادية للوحدة العربية بسبب إنطلاقها من مفهوم قومي يتناقض مع الماركسية في حين بعض برامج الأحزاب الشيوعية ومنها العراقي الذي أطلعت على برنامجه الجديد قبل سنوات قليلة مؤيد لفكرة الوحدة العربية ، وهذا بذاته تطوير في الفكر الماركسي ، حيث سبق إلى كارل ماركس أن وضع نظريته في القرن التاسع عشر في مفهوم الصراع الطبقي ، والإستغلال الطبقي والإشتراكية العلمية ، والأجماع ، وغيرها من الأفكار ولم يكن آنذاك وجود للثورة العلمية التكنولوجية التي ظهرت بشكل فاعل في أوائل القرن العشرين وغيرت الكثير من الأفكار والمفاهيم بما فيها الماركسية ، التي لم تعد تنطبق مع الواقع الجديد للشعوب والمجتمعات ، وكان حزب البعث الذي يرفع شعار الوحدة من المعادين للوحدة ، والهدف هو أستغلال الشباب للإنظمام للحزب ، ومن الأمثلة على صحة ما أقول علمت من المرحوم فؤاد الركابي مؤسس حزب البعث في العراق حيث التقيته في خريف عام 1963 في القاهرة حيث كان لاجئاً فيها قال بأنه حضر أجتماع للقيادة القومية لحزب البعث برئاسة الأمين العام ميشيل عفلق في دمشق ، وكان من الذين ذكر أسماؤهم صلاح الدين البيطار وأكرم الحوراني إضافة إلى عفلق من سوريا ، وبهجت أبو غربية ممثل عن حزب البعث في فلسطين وعبد الله الريماوي ممثل حزب البعث في الأردن ، وأضاف المرحوم فؤاد الركابي بأن ميشيل عفلق طرح مشروع إعادة نشاط حزب البعث في سوريا لأن عبد الناصر أمر بحل الأحزاب في مصر وسوريا بعد قيام دولة الوحدة عام 1958 وأضاف عفلق وبعد إعادة نشاط حزب البعث في سوريا التي كانت أقليم شمالي من الجمهورية العربية المتحدة، نعمل على فصل سوريا عن مصر وبعد أن يتم فصل سوريا عن مصر أي الجمهورية العربية المتحدة ، نعمل إنقلاب لحزب البعث في العراق ثم نوحد سوريا مع لعراق ، وبعد ذلك نذهب إلى عبد الناصر للتفاوض معه من مركز القوة من أجل إعادة الوحدة بشروطنا . ويذكر المرحوم فؤاد الركابي بعد أن أكمل عفلق طرح مشروعه ، قلت له رفيق هذه خيانة فإذا كانت هناك أخطاء في دولة الوحدة . (الجمهورية العربية المتحدة) نشكل وفد يذهب إلى عبد الناصر لمعالجة هذه الأخطاء، أما أن نقوم بفصل وحدة قائمة تنتظرها الأجيال منذ قرون فهذه خيانة) لذلك ترك المرحوم فؤاد الركابي حزب البعث وتحول إلى شخص وحدوي ناصري . وفي لندن التقيت بالمرحوم طالب شبيب كما أذكر عام 1997 وسألته على هامش دعوة عذاء ، وكان معه شخصان لازالا حيين ، قلت له ذهبتم إلى القاهرة في شهر مايو/1963 وكنت وزيراً للخارجية وكان رئيس الوفد أحمد حسن البكر رئيس الوزراء وعلي صالح السعدي نائب رئيس الوزراء وصالح مهدي عماش وزير الداخلية وكنت معهم وزيراً للخارجية وكان هدف ذهابكم هو مقابلة عبد الناصر من أجل اقامة الوحدة مع مصر وسوريا حيث كان حزب البعث السوري حاضراً أيضاً . فقال لقد عقدنا قبل سفرنا إلى القاهرة أجتماعا خاصا للقيادة القطرية في بغداد وقررنا بالإجماع عدم عقد أي وحدة مع عبد الناصر ، وقد ذهبنا إلى القاهرة وكان عبد الناصر يعرف جيداً إننا نكذب عليه ولكنه كان يجاملنا كالأطفال) وهنا بدأ بالهجوم على البعث وأنه لا يؤمن بالوحدة وأخذ يشيد يعبد الناصر كرجل عظيم يعمل من أجل وحدة العرب . وفي عام 1970 التقيت في القاهرة بالمرحوم عبد الله الريماوي مؤسس حزب البعث في الأردن ، حيث ذكر لي إنه ترك الحزب بعد أن تأكد له أن ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث جاسوس للغرب وقال إنه كتب كراساً حول هذا الموضوع ووزعه على القيادات العربية عام 1954 شرح فيه هذه الأمور ، وعندما طالبته بإعادة طبع الكراس لكي تطلع الأجيال العربية عليه رفض ذلك وقال لقد طبعته مرة واحدة وهذا يكفي وهناك أدلة كثيرة تؤكد معاداة البعث للوحدة ولهذا السبب تركت القيادات التاريخية هذا الحزب وتحولت إلى الخط الوحدوي الناصري ، ويؤكد ما ذكره هؤلاء أن حزب البعث كان يحكم في بلدين عربيين متجاورين هما سوريا و العراق لمدة 35 عاماً 1968-2003 ، ولم يكن بينهما أي تضامن ناهيك عن الوحدة ، فكيف للمواطن العادي أن يصدق أن هذا الحزب يعمل من أجل الوحدة .

بناء حضارة

إن قيام دولة الوحدة سوف يسهم في بناء الحضارة العربية ، من خلال قيام الثورة العلمية التكنولوجية ، من خلال التكامل العربي لدولة الوحدة أقتصادياً وعلمياً وفي المجال الثقافي والبشري و الإجتماعي للدول المنظمة في دولة الوحدة ، حيث لا يمكن لأي دولة عربية بمفردها مهما كانت قدراتها المادية والعلمية أن تقيم حضارة عربية ، فالسعودية أغنى دولة عربية أقتصادياً ومع ذلك لا تستطيع أن تقيم حضارة حيث ينقصها العلماء والخبراء ومصر أكبر دولة عربية لديها الخبراء والعلماء ، ومع ذلك لا تستطيع أن تقيم حضارة عربية بسبب ضعف ، إمكانياتها الأقتصادية ، حيث هناك نسبة كبيرة من شعبها تحت خط الفقر ، كما إن هناك بلدان عربية كالعراق وسوريا وغيرها تصنف على أنها بلدان زراعية لإنتاج المواد الغذائية وهناك بلدان كالسودان مشهور بتربية الحيوانات ، وهكذا فإن التكامل العربي وحده هو الذي يقيم الحضارة العربية ويحول العرب بما لديهم من قدرات مختلفة ومتفاوتة إلى دولة متقدمة علمياً وتكنولوجياً ، تساهم في بناء الحضارة الإنسانية ، وبذلك يأخذون دورهم الحضاري في المجتمع البشري المعاصر، ودورهم الفاعل والبارز في الشؤون الدولية كما تساهم دولة الوحدة عند قيامها في تحرير الأراضي العربية المغتصبة في فلسطين والمحتلة في بعض البلدان العربية ، حيث لا يمكن تحرير فلسطين أو أي أرض عربية بغير قيام دولة الوحدة ، ولذلك يسعى الغرب والصهيونية العالمية على بقاء التمزق والتشتت العربي على حاله ومحاربة أية محاولة وحدوية وإجهاضها من أجل ضمان أمن الكيان الصهيوني ومده بالسلاح التكنولوجي المتطور إضافة إلى السلاح النووي الذي أمده به الغرب منذ ستينات القرن الماضي من أجل التفوق على العرب كافة وردعهم وعدم التفكير بأسترجاع حقوقهم عن طريق الحرب وعدم السماح لهم بصناعة الأسلحة النووية ، وهو الأمر الذي يتحقق في قيام دولة الوحدة ، التي تمتلك السيادة ، الكاملة في كافة قراراتها في الداخل والخارج بعيداً عن الهيمنة أو التبعية للقوى الأجنبية ، بما فيها صناعة الأسلحة النووية بما تمتلكه دولة الوحدة من قدرات علمية وأقتصادية وتكنولوجية أسوة بما يفعله العدو الأسرائيلي الذي يملك ترسانة نووية تتجاوز 400 رأس نووي كما ذكر المرحوم هيكل في أحد مقالاته قادرة على تدمير العواصم العربية بدعم الغرب وتشجيعه وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية التي يحكمها اليوم رئيس متصهين في حين يحرم على العرب صناعة هذا السلاح تحت غطاء معاهدة حظر أنتشار أسلحة التدمير الشامل ، وهي المعاهدة التي لم يوقع عليها الكيان الصهيوني حتى الآن . لذلك فإن القوة العسكرية ، التكنولوجية الهائلة التي تمتلكها دولة الوحدة تردع كل من يفكر من القوى الإستعمارية بالأعتداء إذا قرر العرب صنع السلاح النووي . كما أن قيام دولة الوحدة يكون وفقاً للأسس الديمقراطية بعيداً عن تدخل الدين في السياسة الذي يساهم في التمييز بين أبناء الشعب الواحد على أساس مذهبي أو ديني ، كما جرى ذلك لحكم الأخوان في مصر أو الأسلاميين في تونس الذين حاربوا كل مظاهر الإبداع والفكر والفن والحضارة ، وقد تخلص شعبي البلدين بالإرادة الشعبية من حكمهما في كل من تونس ومصر والمعلوم إن الإسلاميين وصلوا إلى السلطة في هذين البلدين – تونس ومصر- مستغلين التحرك الشعبي وبدعم أمريكي ومال قطري، بأسم ما سمي حينها بالربيع العربي الذي هو في الحقيقة ربيع أمريكي . كما لجأت الإدارة الأمريكية إلى صناعة داعش من أجل تدمير بعض البلدان العربية وأضعافها وإجراء حروب أهلية فيها كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا ، والعراق الذي تخلص مؤخراً من داعش وجرائمه بأسم الدين ولازالت خلاياه النائمة تمارس القتل والتفجير في مناطق كان قد سيطر عليها سابقاً وطرد منها لاحقاً . لقد أثبتت تجربة الإسلام السياسي في الحكم في تونس ومصر سابقاً وفي العراق لاحقاً إلى التمييز بين المواطنين ، وقد تجسد ذلك في العراق في سلطة الدولة منذ سقوط النظام السابق عام 2003 حيث لازالت تشكل الحكومات العراقية المتعاقبة على أساس المحاصصة الطائفية ، وهو مشروع أمريكي بأمتياز وضعته الإدارة الأمريكية في مؤتمر المعارضة العراقية الذي أقامته الإدارة الأمريكية في لندن قبل السقــــــــــوط في الفتــــــــــــرة بين 2002/12/17-15بهدف تدمير العراق من خلال إقامة نظام محاصصة طائفي شيعي سني كردي تركماني الخ.. وقد طبقت صيغة المحاصصة الطائفية في كافة الحكومات التي شكلت بعد سقوط النظام السابق وحتى اليوم بما فيها مجلس الحكم الذي شكله الحاكم المدني الأمريكي “بول بريمر” بعد سقوط النظام السابق 2003 من 25 عضواً تم تقسيمهم على أسس أثنية وطائفية . لقد أدى أستخدام المحاصصة الطائفية في كافة مرافق الدولة ومؤسساتها ، بما فيها الحكومة الأتحادية إلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب وإبعاد الكثير منهم من الوظائف لأسباب طائفية مذهبية أو دينية ، وتسبب ذلك وغيره .من الممارسات الطائفية إلى هجرة مئات الآلاف من المواطنين إلى الدول الأوربية وغيرها ومنهم الآلاف من الكفاءات العلمية وأصحاب الأختصاص في شتى المجالات العلمية والثقافية بحيث أصبح البلد خالياً من الكفاءات إلى حد بعيد ، وقد أدت السياسات الطائفية ونظام المحاصصة للحكومات المتعاقبة في العراق إلى الفساد المالي والإداري، فأنتشرت الرشوة بين موظفي الدولة في كافة المؤسسات ، بما فيها للإستيلاء على المال العام أو الإستيلاء على عقارات المواطنين من خلال تزوير الوثائق والسندات الرسمية ، وقد نشرت بعض الصحف قبل عام بأن هناك أكثر من 20 ألف عقار تم الإستيلاء عليه في بغداد فقط من قبل عصابات إجرامية قامت بنقل ملكية هذه العقارات بالتزوير وأستخدام الرشاوي إلى أسماء آخرين ، وبسبب أنتشار الطائفية في مؤسسات الدولة ومرافقها وبين المواطنين تسبب ذلك في ارتكاب جرائم القتل والخطف لأسباب طائفية دينية أو مذهبية كما أنتشرت ظاهرة سرقة محلات الصيرفة ، وسرقة البيوت ومعها محلات الذهب في عموم العراق كما أنتشرت ظاهرة المليشيات التي أصبح عددها بالعشرات ، تابعة للكتل السياسية وعلى أسس طائفية ، يمارس بعضها جرائم القتل والخطف لأسباب طائفية إضافة إلى سرقة محلات المواطنين وبيوتهم كل ذلك يجري في عموم العراق وخاصة المحافظات العربية بسبب الطائفية الدينية والمذهبية الذي أدى إلى التمييز بين المواطنين بسبب المحاصصة الطائفية بين الكتل السياسية في الحكومة الأتحادية ومؤسسات الدولة ومرافقها . وقد أدت المحاصصة الطائفية بين الكتل السياسية إلى إدخال الآلاف من المدنيين في القوات المسلحة بصفة ضباط وحسب العمر حتى خمسين عاماً إلى رتبة عميد في الجيش دون أن يكون لهؤلاء أية مؤهلات علمية أو ثقافية بأسم (ضباط الدمج) وقد ساهم هذا الإجراء في إضعاف نظام الضبط والطاعة والمهنية التي يجب أن يتحلى بها أي جيش في العالم .