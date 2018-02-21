السوداني: لدى الحكومة إرادة حقيقية لتوسيع التعاون الإقتصادي مع السعودية – بغداد – قصي منذر

أكد وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني، أن الحكومة لديها إرادة حقيقية لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع السعودية، خصوصاً في مجالات الصناعة والمعادن والكهرباء، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى الدخول في شراكة مع نظرائهم العراقيين والاستفادة من الفرص الاستثمارية بالبلدين.

واوضح السوداني، في كلمة له خلال لقاء قطاع الأعمال في البلدين بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض الثلاثاء ، أن (الحكومة تهتم بدعم واحتضان المستثمرين وتعمل على استقطابهم للاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف دول العالم لا سيما في السعودية بهدف تحسين البيئة الاستثمارية). وأضاف أن (الوفد العراقي الذي يضم خبراء في مجالات الصناعة والمعادن والكهرباء استفاد من التجربة السعودية الرائدة في تلك المجالات، كونها استندت إلى تخطيط ورؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني). وأشار السوداني، إلى ان (سوق العراق الذي قوامه 37 مليون نسمة، بحاجة للسلع والمنتجات السعودية)، مبيناً أن (هذه الرؤية تعززت لديهم خلال زيارتهم الحالية لعدد من المدن والمصانع السعودية التي تضم أجود أنواع المنتجات).

تبادل معلومات

وأكد (استعداد الأجهزة الحكومية في العراق للتواصل مع مجلس الغرف السعودية لتبادل المعلومات الضرورية بشأن قضايا الاستثمار والعمل على إيجاد قنوات لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تعترض المستثمرين في البلدين).

من جانبه قال رئيس الغرف السعودية، أحمد الراجحي، إن (ما يربط البلدين ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة، وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد)، منوهاً إلى أن اللقاء يأتي في ظل التوجه العام للقطاعين الحكومي والخاص في السعودية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق. وأعرب الراجحي عن أمله بأن يخرج اللقاء بنتائج عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تسهيل حركة الاستثمار واستغلال الفرص الصناعية والتعدينية المتوفرة في البلدين، وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال في هذا الجانب.

وختم بالقول ان (لدى الرياض وبغداد، ثروة كبيرة من الموارد الطبيعية والبشرية، فضلاً عن توفر المقومات والإمكانيات اللازمة لتأسيس المشاريع الزراعية والتجارية والصناعات المتطورة التي تخدم أصحاب الأعمال وتخدم اقتصاد الدولتين).