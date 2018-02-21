النزاهة تدعو لتشريع قانون يمنع الفاسدين من خوض الإنتخابات

العدل والطريحي يتبادلان الإتهامات بشأن دائرة عقار كربلاء – بغداد – داليا أحمد

دعت هيئة النزاهة الى عدم السماح للمشمولين بقانون العفو العام وقضايا الفساد الترشح للانتخابات، موضحة ان ذلك يحتاج الى تدخل تشريعي، فيما ردت وزارة العدل على تصريحات محافظ كربلاء عقيل الطريحي بشأن ايقاف عمل دائرة التسجيل العقاري الاولى في المحافظة، فيما اكدت ان الدائرة سيتم افتتاحها وتقديم الخدمات للمواطنين عند اكتمال التحقيقات الاصولية ومعرفة النتائج.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس اننا (ندعو السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة لضرورة عدم السماح للمشمولين بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 بالترشيح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة، اضافة الى عدم السماح لمن حقَّقنا معهم في قضايا مُهمَّةٍ تتعلَّق بالفساد الماليِّ والإداريِّ والتجاوز على المال العامِّ بالترشيح للانتخابات المحلية والنيابية، حتى مع عدم صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ باتَّـةٍ عليهم). واضاف ان (الأمر يحتاج إلى تدخُّـلٍ تشريعيٍّ لمنع ذلك). مبينا بأنَّ (الدعوة هذه تأتي كخطوةٍ من الخطوات الاستباقيَّة، وهي بمثابة إجراءٍ تنظيميٍّ بحت). وتابع ان الهيئة (تقدمت بعدَّة مُقترحاتٍ إلى مجلس النُّوَّاب لتعديل البند (عاشراً) من المادَّة (4) من قانون العفو العامِّ رقم (27) لسنة 2016 (المُعدَّل) من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ الأخرى من قانون العفو العامِّ، وكذا تعديل آخر تضمَّن عدم شمول من صدرت بحقِّهم أحكامٌ غيابيَّةٌ أو نشرةٌ حمراءُ دوليَّةٌ بأحكام القانون، فضلاً عن مقترحٍ ثالثٍ لإضافة نصٍّ، يتضمَّن منع المشمولين بقانون العفو العام عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ من الترشيح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسنُّمهم أيَّ منصبٍ).

توزيع صلاحيات

الى ذلك قال بيان لوزارة العدل تلقه (الزمان) امس انها (ما تزال وزارة سيادية وتدار بشكل مركزي ولم يتم توزيع صلاحياتها على الادارات المحلية في المحافظات وحسب تعليمات ومقررات تطبيق قانون المحافظات واللجنة المركزية الخاصة بذلك”، مبينة ان “ذلك جاء توضيحاً للاشتباه الذي صرح به المحافظ حول ان له صلاحية عزل وتغيير الموظفين التابعين لوزارة العدل والتدخل في عمل دوائرها). واضاف ان (الوزارة تجدد تأكيدها ورغبتها بالتعاون مع الادارات المحلية والاجهزة الرقابية في كشف ومكافحة الفساد والمفسدين لتحقيق المصلحة العامة وليس لحالات ضيقة). مجددا (ترحيب الوزارة باي شكوى اصولية تقدم لها وكذلك لمكتب المفتش العام ولجميع الاجهزة الرقابية ليتم التعامل معها بشكل واضح وشفاف لتحصيل المصلحة العامة حصراً).وتابع ان (دائرة تسجيل عقاري كربلاء الاولى سيتم افتتاحها وتقديم الخدمات للمواطنين عند اكتمال التحقيقات الاصولية ومعرفة النتائج). واصدرت وزارة العدل، بيانا قالت فيه إنها (قررت اغلاق دائرة التسجيل العقاري في كربلاء الاولى يوم الاثنين الماضي، وذلك لايقاف محاولات التلاعب والتجاوز على المال العام وحقوق المواطنين من قبل جماعات متنفذة تدعي ارتباطها بمحافظ كربلاء). الى ذلك كشف مصدر في محكمة جنح ناحية قلعة سكر بذي قار عن ابطال 20 سند عقار مزوراً في الناحية .وقال المصدر امس إن (ملف العقارات المزورة أحيلت عبر محكمة الجنح إلى محكمة تحقيق قلعة سكر ونيابة الادعاء العام حيث ثبت تسجيل العقارات بأسماء أشخاص معنويين بناء على معاملات مزورة). وبين ان (المحكمة اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين بعملية التزوير كما شكلت لجاناً لمراجعة ملفات التسجيل العقاري في الناحية).