الداخلية تصادر كمية كبيرة من المخدرات وتعتقل مروّجها في البياع

المشتركة تطلق حملة لملاحقة تجار الممنوعات والسلاح في البصرة – بغداد – محمد الصالحي

أطلقت قيادة العمليات المشتركة حملة امنية واسعة لملاحقة تجار المخدرات ومافيات العقارات في المحافظة، فيما كشف مجلس محافظة البصرة عن تفاصيل العمليات العسكرية التي انطلقت في المحافظة، مشيرا إلى أن العمليات يقودها نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يارالله وستستمر لمدة 15 يوما.

وقال عضو المجلس احمد السليطي في تصريح أمس إن (العملية العسكرية التي انطلقت لفرض القانون ستستمر لمدة 15 يوما وفي حال وجود حاجة سيتم تمديد العمليات لحين إجراء الانتخابات المقبلة). مبينا أن (العمليات يقودها الفريق يار الله). وأضاف السليطي، أن (العملية تستهدف تجار المخدرات ومافيات العقارات وستشمل جميع مناطق المحافظة دون استثناء). مشيرا إلى أن (انطلاق العمليات ستقضي على الفوضى الأمنية في المحافظة وتدعم سلطة القانون لحماية الاستثمارات والمصالح التجارية للمحافظة).

فرض قانون

الى ذلك قال عضو المجلس حيدر الساعدي في تصريح امس إن (حملة فرض القانون انطلقت في محافظة البصرة والتي تهدف لبسط الأمن والنظام في المحافظة واعتقال بعض المطلوبين، فضلا عن نزع السلاح وحصره بيد الدولة). وأضاف أن (القوات الأمنية بدأت بتطويق منطقة القبلة لملاحقة مروجي المخدرات ومطلقي العيارات النارية). مبينا أن (الحملة تشمل عددا من المناطق في مركز البصرة لكن الجهد الأكبر سيكون في مناطق شمال المحافظة). وقال مصدر امس ان (قوة مشتركة من الجيش والشرطة قامت بتطويق أجزاء من منطقة القبلة، ثم باشرت بالتفتيش). مبيناً أن (العملية تهدف الى ملاحقة مطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة).ولفت الى أن (العملية هي جزء من حملة أوسع لتعزيز الأمن وفرض القانون في المحافظة)وفي كربلاء قال قائد شرطة المحافظة والمنشآت، اللواء أحمد علي زويني، في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز مكافحة الاجرام الاستخباراتية والفنية، تمكنت من القاء القبض على عصابة سرقة مكونة من 6 اشخاص في منطقة الحسينية شمالي المدينة).واضاف (بعد حصول حالات سرقة في المنطقة المذكورة وتسجيل شكاوى اصولية من قبل المواطنين، تم تشكيل فريق عمل بإشرافنا ورئاسة مدير مكافحة الاجرام وثلة من الضباط والمنتسبين المتخصصين في كشف الجرائم والتحرك للقبض على المتهمين).وأوضح ان (بعد التحري وجمع المعلومات الاستخباراتية الكافية من قبل مفارز مكافحة الاجرام الامنية، تم التوصل الى المتهمين والتمكن من القاء القبض عليهم وضبط عدد من المسروقات بحوزتهم).واكد ان (المتهمين اعترفوا صراحةً بقيامهم بعدة سرقات في اماكن متفرقة منها ناحية الحسينية شمال شرقي المدينة، ومنطقة العباسية والمخيم وحي الحسين والوفاء، كما تم ضبط المسروقات ضمن محضر ضبط أصولي وهي قاصات واجهزة لابتوب واجهزة DVR وضبط الستوتة التي كانوا يستقلونها).

كما ألقت مفرزة الضبط التابعة لمديرية تفتيش بغداد في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية القبض على أحد تجار المخدرات في منطقة البياع، فيما أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل حكما بالسجن سبع سنوات على منتحل صفة قاضٍ.

مفرزة ضبط

وذكر المكتب الاعلامي للمفتشية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفرزة الضبط التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ألقت القبض على أحد تجار المخدرات في منطقة البياع ببغداد وأحالته للقضاء).وأضاف أن (عملية القبض تمت وفق قرار قضائي وبناءً على معلومات مفادها وجود أحد الأشخاص في منطقة البياع ببغداد يمتهن بيع المخدرات بكميات كبيرة الى متعاطيها ووسطاء آخرين). وأوضح أن (مديرية تفتيش بغداد استحصلت قراراً قضائياً بالتحري والقبض، وكلفت مفرزة الضبط التي يترأسها مدير المفتشية اللواء حسين علي بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على المتهم، حيث نصبت له كميناً وضبطته متلبساً ببيع كميات من الحبوب المخدرة). مبينا أن (المفرزة نظمت محضر ضبط أصولي بالمخدرات ودونت إفادة المتهم وعرضتها أمام أنظار قاضي تحقيق خفر الرصافة الذي أمر بتوقيفه على ذمة التحقيق).وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان امس إن (الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل نظرت قضية متهم بانتحال صفة قاض في الحلة). موضحاً أن (هذه التهمة ثبتت باعتراف المتهم أمام محكمة التحقيق والمؤوَّل في محكمة الجنايات). وأضاف، أن (محكمة الجنايات دققت في الأدلة ومحاضر الضبط بينها كارتات مزيفة تحوي تعريف وعنوان قاض وكتباً تحمل توقيعه، كما استمعت المحكمة إلى أقوال ممثل مجلس القضاء الأعلى لتتوصل إلى قناعة كافية قبل إصدار القرار).وأشار إلى أن (المحكمة أصدرت حكما بالسجن سبع سنوات على المتهم وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، والقرار قابل للطعن التمييزي). وقال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه صاحب معمل لبيع الطابوق في منطقة النهروان ببغداد، ادى الى مقتله في الحال). وأضاف ان (قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته).