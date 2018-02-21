وداع دجلة – نغم التميمي

وانا اطالع واتابع وارى واتحسر ما يعرض هنا وهناك

على شاشات التلفاز ، او على صفحات التواصل الاجتماعي ما آل اليه الحال لدجلة الخير كما يسميه الجميع

وكمتابعة ميدانية ومراسلة للأحداث كان من المفترض ان اعد تقرير تقرير تلفزيونياً عن وضع النهر

ولأول مرة بعد عشرين عاما في مجال الاعلام اجد نفسي متعثرة الخطوات،

كيف ابدأ تقريري وانا يشهد لي ميدان الحرب عام 2003

أصول واجول لاضاءة حرب ضروس

لا اعرف كيف ابدأ التقرير بموت دجلة؟؟

ام بروحه

ام بوقفات الشعراء والمطربين والعشاق أمامه وهم يتفيأون بنسيمه وعطره؟

لم يكن الشاعر العراقي المعروف الجواهري على علم بما سيحصل لنهر دجلة

ولَم تكن لديه قوة الحدس والتنبؤ بأحداث المستقبل

فدجلة الخير والذي كانت أمواجه وشواطؤه وبساتينه ومروجه مرتعا لخيال الشعراء العراقيين وملاذا لهم من حمى الاحتراق

دجلة اليوم بات مهددا بالجفاف

وينتظر الرحمة السماوية بعد ان اختفت الرحمة السياسية

فلولا رحمة الاله بغيمة ربانية غدقت على بغداد وباقي المحافظات العراقية

لعاش دجلة أيامه الاخيرة وهو يعيش شح المياه والجفاف

وبالتاكيد هذا الانخفاض لم يكن وليد اليوم

فتهديد جفافه بدأ بعد عام ألفين وثلاثة نتيجة التجاوزات المدمرة الحاصلة على تفرعاته من قبل الفلاحين بسبب غياب دور وزارة الزراعة الرقابي في تقسيم الحصص المائية

وبانخفاض مناسيب نهر دجلة ، تنخفض الروافد في جسد العراق الذي تنتشر في قلبه عواطف وخلجات الشعراء

حيث لا يمكن ان تذكر بغداد من دون ان يذكر نهر دجله

ولعل انخفاض مناسيب نهر دجلة وبما يحمله من معنى واسع ولما له من اثار بيئية واقتصادية

الا انه بالتأكيد سيخالط وجدان شعراء العراق والعرب كما خالط سابقا عاطفة الجواهري