الذكرى الستون لقيام الجمهورية العربية المتحدة – حسن عاتي الطائي

كان لقيام ثوره 23 يوليو الناصرية عام 1952 بقيادة جمال عبد الناصر الاثر الرائع في تعميق و تجذير العمل الوحدوي واتخاذه ابعادا ديمقراطية اجتماعية مما ساهم بقوه في ترسيخ هدف الوحدة في ضمائر المواطنين العرب في كل مكان واصبح النضال من اجل تحقيقها ضرورة ملحة للتقدم واعادة بناء المستقبل العربي الجديد بما ينسجم مع متطلبات العصر وهو ماجعل القوى المناهضة لحركة الثورة العربية تشن حرباً لا هوادة فيها ضد عبد الناصر و مشروعه الوحدوي النهضوي وهو مادفعه الى التصدي ببسالة وشجاعة لتلك الحرب العدوانية في طول الوطن العربي و عرضه و في عموم العالم الثالث وعلى المستوى العالمي ..ومن خلال المعارك القومية الكبرى التي خاضها الشعب العربي بقيادة عبد الناصر اصبحت حركة القومية العربية بمحتواها الديمقراطي الاجتماعي حقيقة كبرى من حقائق العصر حيث بدأ العرب يمارسون دورهم التاريخي البارز في صنع الاحداث و تحولوا الى قوة مؤثرة على المسرح السياسي الدولي.. لقد حقق عبد الناصر انتصارات متلاحقة في سنوات قليلة كان لها الاثر الحاسم في تشكيل و قيام اول دولة عربية وحدوية في التاريخ العربي الحديث مثل جلاء القوات البريطانية التي كانت قد احتلت مصر منذ عام 1882 بعد ان تمكنت قوى الاحتلال من القضاء على ثورة عرابي و كسر احتكار السلاح عام 1955 ثم التأميم الخالد لقناة السويس عام 1956 التي اسماها عبد الناصر (قناة العرب) نتيجة للمواقف القومية الشجاعة التي وقفها الشعب العربي و خاصة في سوريا والعراق ضد العدوان الثلاثي على مصر الذي اعقب التأميم و التصدي للاحلاف الاستعمارية. و القواعد الاجنبية على الارض العربية.. لقد كان لقيام الدولة العربية الوحدوية (الجمهورية العربية المتحدة ) في الثاني والعشرين من شباط عام 1958 صداه المدوي في كل مكان من ارجاء الارض فقد افقد قوى الاستعمار و الصهيونية و الرجعية صوابها ودفعها للتوحد و العمل معا للانقضاض على تلك التجربة الرائدة التي هي ثمرةنضال الانسان العربي و كفاحه الطويل ونواة لوحدة عربية شاملة.. ان الوحدة العربية بمعناها العام قائمة بالفعل بين ابناء الامة العربية الواحدة في كل المجالات و الاتجاهات استنادا الى ما يجمع ويؤلف ويوحد العرب من روابط و وشائج و مصالح مشتركة ومقومات اساسية جامعة كاللغة الوحدة

والدين الواحد و التاريخ المشترك و المصالح المشتركة و الاسس الثقافية و النفسية والارض الواحدة و الاخلاقيات و القيم

والتقاليد و غيرها من الملامح والظواهر و العناصر الروحية والمادية التي تشكل الاطار القومي الحضاري لهذه الامة التي تكونت عبر الاف من السنين و اصبحت بذلك تمتلك شخصيتها القومية المميزة ووجودها القومي الخاص بها الذي يميزها عن غيرها من الامم وهذه حقيقة ثابتة وراسخة ولاتحتاج الى اثبات.. وانطلاقا من كل تلك الحقائق فان واقع التجزئه الحالي الذي ترزح تحته وتعيشه امتنا لا ينسجم مع حقيقتها الوحدوية ماضيا وحاضرا و مستقبلا ويتعارض تماما مع مقوماتها والقواعد التي تستندت اليها في مسيرتها التاريخية ..

ومن اجل كل ذلك و بسببه فان النزوع الوحدوي لدى شعبنا العربي ما بين المحيط و الخليج مازال مستقرا في القلوب و النفوس و العقول باعتبار ان هدف الوحدة هدف مركزي ثابت تاريخيا ومصيريا ومطلبا قوميا عربيا لا يخضع لحساب الزمن و لا يمكن التراجع عنه او الغاءه اونسيانه لانه جزء لا يتجزا من الحياة العربية واحد ابرز مكوناتها وعليه يتوقف مصير الامة ومستقبلها وحضورها كامة كبرى من اعظم امم الارض واكثرها غنى و عطاءا و مساهمة في اثراء الحضارة الانسانية تستعيد به قوتها و تستكمل شخصيتها القومية و شروط حياتها الواحدة..

ان احتفال الجماهير العربية بالذكرى الستين لقيام الجمهورية العربية المتحدة في كل عام هو احتفال الأمة بذاتها و بامجادها تعبيراعن ايمانها و التزامها الذي لا يتزعزع بتحقيق وحدتها الشاملة عاجلا او اجلا..

و لعل من المناسب هنا ان نذكر بما قاله رمز الوحدة العربية البطل القومي التاريخي جمال عبد الناصر (ان امل الوحدة العربية كان قبل جمال عبد الناصر و سيستمر بعد جمال عبد الناصر) .