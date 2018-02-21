صراع التسلسلات – سامي الزبيدي

فبعد صراع الرؤوس الكبيرة على زعامة الكتل وصراع التحالفات والقوائم وصراع التسميات أفرزت العملية الانتخابية أو(الديمقراطية) العراقية صراعاً من نوع آخر انه صراع التسلسلات ضمن القائمة الواحدة وكما حدث في القائمة الوطنية بين مرشحيها في محافظة ديالى فكل مرشح في قائمة ما يريد أن يكون تسلسله الأول في قائمته بغض النظر عن كفاءته وإمكانياته ومركزه وقدمه في الكتلة وما قدمه خلال السنوات الماضية من انجازات لناخبيه ومنطقته ومدى وقبول الناخبين المستقبلي له , ويكشف هذا الصراع الذي وصل حد الضرب بالأيدي (وبالجلاليق والدفرات ) وتطور ليصل الى استخدام السلاح ركض المرشحين وراء مصالحهم الحزبية والشخصية للحصول على مكاسب انتخابية أولاً مستغلين تصدرهم للقائمة المرشحين عنها ومن ثم الحصول على المناصب المهمة لاحقاً بعد انتهاء الانتخابات والفوز فيها فالمسألة ليست خدمة للناخبين وللمنطقة الانتخابية ومن ثم خدمة شعبه ووطنه إنما هي مصالح شخصية الغاية منها الحصول على المكاسب والمناصب ليس إلا لأن من يريد أن يخدم ناخبيه وشعبه ووطنه لا يهمه أن يكون تسلسله الأول أو الثالث أو العاشر في قائمة كتلته المهم وجوده في القائمة وتحت أي تسلسل إذا كانت له شعبية ومصداقية وانجازات سابقة , وهناك صراع من نوع آخر يظهر هذه الأيام أخذ شكل انسحاب بعض المرشحين من قوائمهم الأصلية بعد أن (ضاقت عليهم القائمة بما رحبت ) وأيقنوا أن لا مجال لفوزهم إذا بقوا شبه مهمشين قوائمهم فذهبوا الى قوائم أخرى علها تنقذهم من سقوطهم المحتم , والنوع الثالث من الصراع هو أكثر حضارية من سابقيه وهو انسحاب بعض السياسيين السابقين والأعضاء الفاعلين في كتل سياسية معروفة وقوائمها الانتخابية من الترشح نهائياً في الانتخابات المقبلة وانسحاب هؤلاء لم يأت لفسح المجال لوجوه جديدة للترشح عن هذه القوائم كما صوروا وكما يظن البعض لكن الأسباب معروفة وفي المقدمة منها صراع التسلسلات حيث وجد هؤلاء أنفسهم في غير مواقعهم التي يريدونها ضمن تسلسل قوائمهم يضاف الى ذلك أنهم أيقنوا ان لا مجال لفوزهم في الانتخابات القادمة بعد خمسة عشر عاما من الفشل والفساد والسرقات وسوء الخدمات والكذب والخداع والإثراء على حساب الشعب المحروم حتى أصبحوا في بضع سنين من أصحاب المليارات والشركات والعقارات والحسابات فآثروا الانسحاب بهدوء عن السقوط المدوي والفاضح .

الى هذا الوقت هذه هي أبرز الصراعات بين قوائم الكتلة الواحدة وهناك صراعات أخرى وخلافات كبرى ربما ستكشف لنا الأيام القادمة ماهيتها وأسبابها وقد تتطور الأمور الى أبعد وأعقد من هذه الصراعات وربما تستخدم في هذه الصراعات العشائر ونحن في ذروة النزاعات العشائرية أو حتى يصل الأمر الى الفئة والمنطقة والطائفة عندها سيكون لكل حادث حديث والشواهد على ذلك واضحة وتلوح في الأفق كلما قرب موعد الانتخابات .