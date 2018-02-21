في المرمى

منشطات – محسن التميمي

بقرار شجاع وحكيم استطاع اتحاد بناء الاجسام من الحد وبشكل جيد من تناول المنشطات المحرمة والحقن الموضعي، وربما ستشهد منافسات بطولة اندية العراق للمتقدمين المقبلة في شهر اذار ضربة قاضية لهذه الافة التي كانت سببا بموت العديد من اللاعبين واعاقة البعض منهم.

فائز عبد الحسن رئيس الاتحاد كان مصرا على ان تستعيد رياضة بناء الاجسام العراقية عافيتها من جديد وهذا الامر يحسب له وهو يستعين بمجموعة ابطال سابقين للرياضة يستشيرهم في خطوة سينال من خلالها الثناء والاشادة لانه اسهم وبشكل مباشر في القضاء على موضوع لو كان استمر لقضى على رياضة بناء الاجسام وانهكها تماما. العديد من ادارات الاندية ساعدت الاتحاد المعني على اتخاذ مثل هذا القرار الذي جاء في الوقت المناسب. وسائل الاعلام الرياضية تفاعلت بشكل ايجابي مع موضـــــــوع المنشطات وافردت له مساحات مهمة وقد تناول العديد من الزملاء في مقالاتهم مـــــضار هذه السموم ومدى خطورتها على الرياضي.

نعتقد جازمين ان رياضات والعاب فردية ومنها بناء الاجسام تستطيع ان تصل الى العالمية بوقت قصير لان لها قاعدة واسعة من الرياضيين وهي فقط تحتاج الى التخطيط السليم المنظم وقد سبق للعراق وان حقق نتائج باهرة بدليل ان ستار عطية سبق وان حصل على لقب بطل العالم ببناء الاجسام في البطولة التي اقيمت في البحرين ولدينا مجموعة من الرياضيين القادرين على تحقيق فضلى النتائج في المشاركات المقبلة .

رياضة رفع الاثقال هي الاخرى قادرة على ان تستعيد عافيتها من جديد ويمكن للعراق ان يحرز وساما اولمبيا لو كان الاتحاد المركزي يضع خطة محكمة برغم ان اتحاد رفع الاثقال من الاتحادات التي تعمل بشكل صحيح ولدينا ابطال على مستوى اسيا والــــــــــعالم ولكن يبقى الوســـــــام الاولمبي مطلبا مهما للرياضة العراقية . في الاشارة الاخيرة نقول ان اللجنة الاولمبية مطالبة ان تجبر المنتخبات والفرق المحلية المشاركة في البطولات الخارجية على ان تحمل علم العراق على قمصانها لانها تمثل البلد ولاتمثل ذاتها ونحن نشاهد كل المنتخبات والفرق الاخرى من كل بقاع العالم وهي تضع علم بلادها وتتشرف به .

ان نتعلم بوقت متاخر افضل الف مليون مرة من ان نبقى مصرين على عدم التعلم وعدم الاستفادة من الاخرين . لدينا قناعة اكيدة ان الرياضة العراقية يمكن ان تكون افضل من الان لو ان جميعنا نعمل للصالح العام وليس لانفسنا.