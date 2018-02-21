فنجان يبحث مشاكل الميناء مع الروّاد والهيئة العامة

3 مواجهات اليوم في الممتاز والسفّانة تصب غضبها على الأمانة – الناصرية – باسم الركابي

تختتم اليوم الخميس مواجهات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم وذلك بإقامة ثلاث مباريات تتوزع بين ملاعب زاخو والعاصمة والنجف على ان يتوقف الدوري لمدة أسبوع، ويستأنف في الثاني من الشهر المقبل بإقامة مباريات الجولة التالية بسبب انشغال اللاعبين في التحضير لخوض المباراة التجريبية مع المنتخب السعودي الأربعاء المقبل في البصرة قبل ان يعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني قائمة اللاعبين ودعوة عدد من الوجوه الشابة لخوض اللقاء الذي يأمل ان تستغل الأسماء الجديدة فرصة تمثيل المنتخب والظهور بالشكل المطلوب في مباراة تحمل أكثر من رسالة حيث مساهمة الإخوة السعوديين في رفع الحظر الكروي كما ان المواجهة تمثل الخطوة الكبيرة على طريق تعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين في مواصلة إقامة المباريات والأنشطة الرياضية الأخرى المختلفة ضمن الاتفاقية الرياضية.

وبغض النظر عن واقع المنتخبين من حيث اللاعبين الذين سيمثلونهما تاتي الفرصة الكبيرة للإسهام في رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية وان تتصاعد الجهود على مستوى الأندية في تبادل الأنشطة ولمختلف الألعاب الرياضية وان لاتنحصر الامور والفعاليات على كرة القدم حسب بل على تطوير المدربين والإداريين والبني التحتية، ونأمل ان تأتي المباراة المذكورة في الاتجاه الصحيح من حيث التنظيم بعد فترة الاستعداد التي أعلن عنها من فترة فيما يتعلق بدخول وخروج المتفرجين إلى أخر ما يتعلق بإظهار الامور عبر البداية التي مهم ان تعكس تأثيراتها على واقع العلاقات الرياضية في المشهد الأول من اجل المضي بهذا المشروع الرياضي الذي مهم ان نحيي الجهود المحلية التي كانت وراء طرحه وتنفيذه.

مباريات اليوم

وبعد خسارة الجنوب وتعادل كربلاء سيخرج الكهرباء في الموقع الخامس التي شهدت نتائجها تذبذبا في الجولات الأخيرة لكنه يقف في مكان مقبول يسعى لتعزيزه عبر جهود عناصره التي لازالت تؤدي مباريات بنسب متباينة ومتفاوتة التي ستكون امام مهمة صعبة في ملعب زاخو والتطلع الى تحقيق النتيجة للدفاع عن الموقع في جدول الترتيب في المباراة التي يخطط لها عباس عطية لتحقيق الفوز الثاني بعد التفوق على الديوانية بهدف رفع من معنويات اللاعبين امام زاخو الذي يعتمد على مواجهات الأرض التي انتشلته من موقعي الهبوط والعمل على التعويض بعد الخسارة القاسية من الجوية بهدف لخمسة، ما يجعل من حيدر عبيد العمل مع اللاعبين لإنقاذ الموسم عبر هذه المباريات.

ويعلم المدرب ان التغير يتوقف على عطاء اللاعبين الذين يدركون طبيعة المسؤولية لضمان البقاء موسم اخر مع ظروف الفريق الذي يواجه صعوبات السفر والأزمة المالية لكنه يطمح بالبقاء من خلال وضع حد للنتائج المخيبة التي لازالت تواجه المهمة التي تحتاج الى جهود مضاعفة قبل ان تهدر فرصة البقاء بالدوري التي تتطلب اولا الاستفادة من مباريات الإياب.

فريقا الحسين والصناعات

وتظهر مهمة فريق الحسين صعبة بعد التراجع الى الموقع الثامن عشر بعشر نقاط عندما يستقبل الصناعات الخامس عشر بخمسة عشر نقطة مستفيدا من نتائجه الثلاث الأخيرة بإضافة سبع نقاط لرصيده وابتعاده عن احد موقعي الهبوط والصعود الى مكانه الحالي الذي سيدافع عنه في مهمة يظهر فيها الأفضل من أصحاب الأرض بعد النتيجة الأخيرة على الحدود فيما تراجع الفريق الاخر وسط معاناة المشاركة بعدما قدم نفسه في بداية سرعان ما توقفت ما صعب الامور فضلا عن الظروف المالية التي تلازمه.

وتخشى إدارته تكرار سيناريو الموسم الماضي وكيف جرت الامور التي تبدو أكثر تعقيدا بعد الفوز الوحيد على الديوانية وسبع تعادلات وست خسارات وفي هجوم متراجع و دفاع مقبول بعد تلقي ثلاثة عشر هدفا ويمر في حالة متدنية كما تحدث عنها هادي مطنش كثيرا وللأمانة فالمدرب قدم عدد من اللاعبين الواعدين ومباريات تحسب له واللاعبين، من جانبها تظهر كتيبة عماد عودة في وضع يسمح لها الخروج بنتيجة تدعم الامور التي تغيرت ولو بشكل نسبي وفي نشاط واضح وسريع وبعد خطف الأنظار في الفوز الكبير على الحدود في الدور الماضي وعدد الأهداف التي سجلها والنتيجة التي سيرتكز والترشيحات تقف الى جانبه ولكن لايمكن التقليل من شان فريق الحسين الذي قدم مباريات مهمة.

الوسط وميسان

ويحاول عماد محمد انتشال فريق نفط الوسط من خلال محو اثار خسارتي السماوة والإمانة على حساب القوي وأفضل فرق المحافظات نفط ميسان في حث اللاعبين على اللعب بتركيز والعودة الى تقديم المباريات المطلوبة ومعالجة الموقع الحالي المتأخر الذي لم يألفه الفريق منذ تواجده في الدوري وبعد ثلاث مشاركات جيدة قبل ان يتاخر في الرابعة ويأمل ان يضع المدرب الفريق في موقع أفضل لدعم قرار تسميته من قبل بحر العلوم صائبا، ومطلوب من المدرب تحسين المستوى في إعقاب الخسارتين والعمل على تحقيق الحسم اليوم لان غير ذلك يعني الفشل لان المهمة لاتظهر سهلة إمام احد الفرق الفاعلة والمنتجة نفط ميسان القوي الذي يواصل تقديم الأداء الواضح بعدما حصل على نقطة من الشرطة ويطمح الى قطع الطريق إمام مرور أصحاب الأرض وزيادة مشاكلهم في إلحاق الخسارة الثالثة بهم في وقت المدرب الحالي الذي يامل من عناصره الانتقال من الموقع الثاني عشر في وقت يسعى الضيوف الخروج من الثامن.

فوز الميناء

وعاد الميناء البصري بأفضل نتيجة للان بعدما تمكن من التغلب على الأمانة بثلاثة أهداف لواحد ليرفع رصيده الى 19 نقطة متقدما ثلاثة مواقع حيث الحادي عشر وليتجاوز شيء من حالة الإحباط التي لازال يمر فيها فنيا وادريا وماليا والفوز مرتين متتاليتين بعد أربع خسارات متتالية ويظهر التفوق على الأمانة نقطة التحول في ظل الأجواء المتشنجة ما بين الجمهور وإدارة جليل حنون التي تطلبت تدخل الجهة الراعية وزارة النقل ممثلة بالوزير كاظم فنجان الحمامي والوقوف شخصيا على حال الفريق والنادي والعمل على تصحيح الامور من خلال تنظيم العلاقة ما بين الادارة والهيئة العامة ومعالجة مشاكل فريق كرة القدم المالية ونصاب الادارة وتسوية الامور كلما امكن من خلال دعم الوزارة عبر حديث شيق اكد فيه الوزير وقوفه مع النادي وفتح اجواء العمل بدعم الوزارة ومؤسسة الموانئ رغم مشاغله الكثيرة ويبقى على الاخرين تجاوز خلافاتهم والاتهامات المتبادلة في وقت يتحتم على الكل الدفع بالأمور وليس تعقيدها في ظهور تكتلات لامعنى لها فيما يتباكى الكل على تدهور العمل في النادي ؟

الوزير اكد ان يبقى النادي المكان المفضل لكل رياضي البصرة عبر أجواء عمل حقيقية و إدارته بعقلية مهنية وبما يليق في احد إطراف الرياضة المحلية التي يتفاخر بها ليس بين اهل البصرة بل على مستوى البلد، الحديث اليوم عن عودة الفريق للمنافسة ولو من بعيد بعد الفوز المفيد حيث رفع الحالة المعنوية والتقدم واستعادة فرصة التهديف التي ضمنت الفوز.ويبدو المدرب ناظم شاكر استخلص الامور من درس المشاركة واستعاد العلاقة مع الجمهور والاستعداد للقاء ميسان في البصرة حتى لاتخرج الامور بعد عن السيطرة في التعامل بقوة وتركيز مع نتائج الأرض واهم شيء بعد النتيجة الجيدة هو الظهور الهجومي وتسجيل ثلاثة أهداف تناوب عليها احمد محسن الذي استهل التسجيل د25 قبل ان يضيف مصطفى كريم الثاني والثالث 31 و63 وهو ما كان يبحث عنه المدرب الذي يبدو شخص مشاكل الهجوم والقدرة على إسعاف الامور، وكل شيء يأتي لمصلحة الفريق والتخفيف من حالة التوتر بعد هزات النتائج التي يأمل ان تسير الامور بالاتجاه الصحيح، فيما لايزال الأمانة يقدم مباريات محيرة وعكس المتوقع عندما عاد من الوسط بفوز قبل ان يسقط بملعبه ليتجمد رصيده عند 23 نقطة بالموقع السابع.