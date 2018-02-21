الطرد المبكّر يفتح حصون بشكتاش

الرقم التاريخي وثنائية مولر الأبرز في ليلة توهج بايرن ميونخ

{ انقرة – وكالات: عمق الطرد المبكر جراح بشكتاش التركي، أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي جمعتهما بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوربا. وأصبح الفريق التركي خارج اللعبة تمامًا، بعدما أصبح يلعب بـ10 لاعبين عقب طرد المدافع الكرواتي دوماجوف فيدا في الدقيقة 16.

ودخل بايرن ميونخ المباراة بخطة 4-1-4-1، تتحول إلى 4-2-3-1 عند الدفاع، إذ لعب بأولريتش في حراسة المرمى، ورباعي دفاعي مكون من كيميتش وبواتينج وهوميلز وألابا، فيما شغل خافي مارتينيز مركز الوسط الدفاعي، وأمامه الرباعي مولر وفيدال وخاميس وكومان، وليفاندوفسكي كرأس حربة. وبدا الحرص الشديد على يوب هاينكس المدير الفني للفريق البافاري، بالدفع بمولر كجناح، حيث يستطيع العودة والقيام بدوره الدفاعي أفضل من روبن خاصة مع التقدم المبالغ فيه من كيميتش. وتأثر أداء البايرن على المستوى الهجومي في البداية مع تكتل مدافعي بشكتاش، وبالتالي ساهم دخول روبن في تسريع وتيرة اللعب إلى الأمام. في المقابل كان تركيز شينول جونيش، مدرب بشكتاش على شل منطقة الوسط لدى بايرن واللعب على المرتدات، إذ دخل اللقاء بخطة 4-2-3-1. وكان واضحًا أن انهيار بشكتاش أمام الفريق البافاري قادم لا محالة بعد الطرد المبكر، ولكن هناك عوامل أخرى ساهمت في ذلك منها نزول آريين روبن بدلاً من خاميس رودريجيز المصاب، وتراجع معدل اللياقة البدنية للفريق الضيف. وبالنظر إلى تشكيلة بشكتاش سنجد هناك 7 لاعبين تخطوا حاجز الثلاثين، وهو ما تسبب في غياب الفريق تمامًا في الشوط الثاني. كما كان دخول روبن ضروريًا لمنح مولر حرية اللعب تحت رأس الحربة، وهو مركزه المفضل حيث تمكن من المساهمة في هدف وتسجيل آخر وصناعة ثالث خلال الشوط الثاني، بجانب هدفه في الشوط الأول. بينما تمكن روبن من تفريغ دفاعات بشكتاش المتكتلة داخل منطقة الجزاء بسحب المدافعين إلى الأطراف بالتعاون مع كيميتش. وأبرز ما يميز بايرن مع هاينكس هو اللعب على الأطراف، فـ 4 أهداف من أصل الخمسة التي سجلت جاءت بفضل الكرات العرضية. ولعب روبن وكيميتش وكومان دور البطولة على الأطراف مع مساهمات من توماس مولر عند ميله على الأطراف. وفضل جونيش اللعب بخطة 4-4-1 بعد طرد دوماجوف، بينما كان عليه الدفع بمدافع آخر وسحب ريان بابل أو كواريزما واللعب بخطة 5-3-1 ومحاولة الخروج بأقل الخسائر على أمل التعويض في فودافون أرينا معقله الصاخب. وفشل لاعبو بشكتاش في الصمود أمام الهجوم القوي للبايرن كما تراجع المردود البدني للثنائي كواريزما (34 عامًا) وبابل (31 عامًا) بشكل ملحوظ ومع ذلك أكملا المباراة حتى نهايتها.

رقم تاريخي

وكرر بايرن ميونيخ رقمه القياسي الذي حققه من قبل عام 1980 بالفوز في 14 مباراة متتالية في كل البطولات. وبالتالي أصبح بايرن على بعد خطوة واحدة من تحطيم هذا الرقم وكتابة تاريخ جديد بأطول سلسلة انتصارات في تاريخه مع المدرب يوب هانكس. ولعب الطرد المبكر للاعب بشكتاش دوماجوف فيدا في الدقيقة 16 من عمر المباراة دوراً كبيراً في انهيار الفريق التركي. وحصل فيدا على أول بطاقة حمراء في مسيرته الكروية التي شهدت انتقال اللاعب الكرواتي بين عدة أندية مثل باير ليفركوزن ودينامو زغرب ودينامو كييف. وسجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفه رقم 45 في بطولة دوري أبطال أوربا بعد أن سجل ثنائية للبايرن في مرمى بشكتاش. وأحرز ليفاندوفسكي ثنائية للبايرن في الدقيقتين 79 و88 من عمر المباراة، ورفع النجم البولندي رصيد أهدافه في البطولة الحالية إلى 5 أهداف. وشهدت مباراة بايرن ميونخ ضد بشكتاش عودة اللاعب الألماني توماس مولر لتسجيل ثنائية على الصعيد الأوربي، بعدما سجل هدفين في مرمى الفريق التركي في الدقيقتين 43 و66 . وسجل مولر ثنائية لأول مرة بعد غياب طويل حيث كان آخر لقاء سجل فيه اللاعب ثنائية في دوري الأبطال، أمام آرسنال الإنكليزي يوم 4 تشرين الثاني 2015 بدور المجموعات.