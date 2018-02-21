دوري أبطال أوربا: الكاتلوني يعود من لندن بتعادل ثمين

نحس ويليان وفشل سواريز يتصدّران مشاهد قمة تشيلسي وبرشلونة

{ لندن – وكالات: نجح برشلونة في خطف تعادل ثمين من مضيفه تشيلسي، بهدف لمثله، بفضل هدف سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كسر عقدة شباك البلوز وسجل هدفه الأول في مرماهم، في حين اكتسح بايرن ميونخ نظيره بيشكتاش بخماسية نظيفة. وحظيت مباراة تشيلسي الإنكليزي أمام برشلونة الإسباني، التي أقيمت اول امس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوربا التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج وانتهت بالتعادل (1-1) بالعديد من المشاهد، وتألق البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي الإنكليزي، وسجل هدف البلوز الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وحرم القائم النجم البرازيلي، من تسجيل هدفين في الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقتين 30 و41، ولولا سوء حظه كان من الممكن أن يخرج تشيلسي فائزًا باللقاء. وكسر ليونيل ميسي، صيامه التهديفي أمام تشيلسي بعد 8 مباريات سابقة لم يزر فيها شباك البلوز بدوري أبطال أوربا. وذكرت شبكة اوبتا للإحصائيات، أن ميسي أحرز هدفه الأول في تشيلسي بعد 30 تسديدة على مرمى البلوز خلال 9 مباريات. وفشل برشلونة في تحقيق الفوز على تشيلسي في آخر 8 مباريات بين الفريقين، إذ يعود آخر انتصار (الوحيد) للبارسا إلى تاريخ 22 شباط 2006.

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وفى الشوط الثانى كثف تشيلسى ضغطه على دفاعات برشلونة، ومن ركلة ركنية لُعبت بتمريرة قصيرة، أرسل إيدن هازرت الكرة لويليان الذى لم يمل من التسديد على المرمى، إلا أن الحظ كان فى صفه هذه المرة، وسكنت كرته الشباك معلنة هدف التقدم للبلوز فى الدقيقة 62. تشيلسى دفع ثمناً باهظاً للأخطاء الدفاعية، وتلقى هدف التعادل بتسديدة رائعة من النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى فى الدقيقة 75، بعد تمريرة من زميله أندريس إنييستا، والذى حصل على الكرة بعد خطأ فادح من دفاع البلوز. الهدف الذى سجله ميسى فى شباك تشيلسى أصبح هو أول هدف له فى شباك البلوز طوال مسيرته، وذلك بعد خوضه 9 مباريات أمام الفريق اللندنى. وحاول تشيلسى تكثيف الضغط الهجومى على برشلونة فى الوقت المتبقى من المباراة، حيث دفع أنطونيو كونتى بالمهاجم الإسبانى ألفارو موراتا بديلاً لمواطنه بيدرو رودريجيز، فى الدقيقة 83، كما أخرج فابريجاس وأشرك بدلاً منه دانى درينكووتر ولكن ذلك لم يغير من النتيجة. وسيكون تشيلسى مطالباً بتحقيق الفوز بأى نتيجة فى مباراة الإياب، المقرر إقامتها على ملعب كامب نو فى 14 مارس المقبل، من أجل التأهل لربع النهائى، بينما سيكتفى برشلونة بنتيجة التعادل السلبى أو الفوز بأى نتيجة. وكان تشيلسى تأهل لهذا الدور بعدما جاء فى المركز الثانى بالمجموعة الثالثة خلف روما الإيطالى، بينما حجز برشلونة مقعده فى دور الـ16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، وخلفه يوفنتوس الإيطالى.

نحس ميسي

كسر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني النحس ونجح بهز شباك فريق تشيلسي الإنكليزي للمرة الأولى خلال 9 مباريات خاضها في مواجهة الفريق الأزرق، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوربا بكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج في لندن. وعانى الفريق الإسباني أمام مضيفه، وكاد ان يخرج خاسراً لولا القائمين اللذين حالا دون تحول تسديدتي البرازيلي ويليان إلى هدفين (في الدقيقة 33 القائم الأيسر والدقيقة 42 القائم الأيمن) هدف تشيلسي على برشلونة جاء في الدقيقة 62، عن طريق ويليان أيضاً، بعد تسديدة عجز مدافعو برشلونة وحارسه تيرشتيغان عن منعها من هز الشباك. وفي الدقيقة 75، بعد دربكة على باب منطقة الجزاء، استخلص انييستا الكرة ومررها بكل احترافية الى ميسي الذي لم يتوان عن إيداعها في المرمى. وتقام مباراة الاياب في 14 آذار المقبل في برشلونة.

مشاهد مثيرة

ويأمل الفريق الكتالوني في تخطي تلك العقدة خلال مباراة الإياب المقرر إقامتها على ملعب كامب نو. وأحكم دفاع تشيلسي قبضته على الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم البارسا، ولم يظهر بالشكل المطلوب في المباراة. ولم يسجل سواريز مع برشلونة أي هدف في دوري أبطال أوربا بالموسم الحالي. وتأخر الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي، في إجراء التغييرات، رغم حاجته لتحقيق الفوز على ملعبه. وكان أول تبديل لتشيلسي في الدقيقة 83 بخروج بيدرو رودريجيز ونزول ألفارو موراتا.

فالفيردي: أجبرنا تشيلسي على الخطأ

اعتبر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أن نتيجة مواجهة تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج والتي انتهت بالتعادل 1-1، إيجابية. وقال فالفيردي كانت المباراة صراعا بين طريقتين وفريقين مختلفين للغاية، كـنا نريد الاستحواذ على الكرة وكانوا يحاولون مباغتتنا بالمرتدات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء. وأضاف غابت عنا الدقة في اللمسة الأخيرة، دافعوا بشكل جيد في الشوط الأول وكانت هناك الكثير من الحركة بالقرب من منطقة جزائهم، بعدد كبير من اللاعبين، وفي الشوط الثاني حين سيطرنا على مجريات الأمور، سجلوا هدفهم.

وأدرك البارسا، بفضل هدف ليونيل ميسي قبل ربع ساعة من انتهاء اللقاء، تعادلا ثمينا في لندن خلال مباراة ذهاب ثمن نهائي التشامبيونز ليج. وكشف المدرب الإسباني ربما لم نخلق فرصا مؤكدة للتسجيل، لكننا واصلنا وأجبرناهم على ارتكاب خطأ لندرك التعادل، حققنا تعادلا مهما للغاية في لندن، رغم أن الأمر لم يحسم بعد. وشدد إنه مهم، لكن ليس نهائيا، سيلتزم كل فريق بأسلوبه ويحاول فرضه في مباراة الإياب، من الواضح أن لديهم إمكانات هجومية تكفي لجعلنا نعاني.