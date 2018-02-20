عون يقطع كعكة عيد ميلاده في بغداد ويعلن دعمه وحدة العراق

العبادي: لن نسمح للناتو باستخدام أراضينا لضرب ايران

بغداد‭ ‬‭- ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مكافحة‭ ‬‮«‬أسباب‭ ‬نشوء‭ ‬الفكر‭ ‬الإرهابي‮»‬‭ ‬وتأييده‭ ‬وحدة‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬تستمر‭ ‬أربعا‭ ‬وعشرين‭ ‬ساعة،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬تاريخيا‭ ‬لرئيس‭ ‬لبناني،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬معصوم‭.‬

وتميزت‭ ‬الزيارة‭ ‬باحتفالية‭ ‬صغيرة‭ ‬أقامها‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬لمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني،‭ ‬قطعا‭ ‬خلالها‭ ‬كعكة‭ ‬تحمل‭ ‬ألوان‭ ‬علمي‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬عون‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬بعيد‭ ‬لقائه‭ ‬معصوم‭ ‬‮«‬أجرينا‭ ‬محادثات‭ ‬بناءة‭ ‬تعكس‭ ‬روابط‭ ‬الأخوة‭ ‬والتاريخ‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‭ ‬وشعبينا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬عون‭ ‬‮«‬أغتنم‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬لأوجه‭ ‬تحية‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬صموده‭ ‬وصبره‭ ‬وقوة‭ ‬عزيمته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المحن،‭ ‬والظروف‭ ‬الأليمة‭ ‬التي‭ ‬عانى‭ ‬منها،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الإرهاب‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬معاناة‭ ‬مماثلة‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬الظلام‭ ‬التي‭ ‬ربضت‭ ‬على‭ ‬حدودنا‭ ‬الشرقية،‭ ‬فكان‭ ‬القرار‭ ‬بمواجهتها‭ ‬حتمياً،‭ ‬ونجحنا‭ ‬في‭ ‬الانتصار‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬مشرفة‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وجبهة‭ ‬النصرة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬عرسال‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭. ‬وشدد‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬عربية‭ ‬ودولية‭ ‬مشتركة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬بطريقة‭ ‬فعالة‭ ‬ونهائية،‭ ‬ترتكز‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الارهابيين‭ ‬بل‭ ‬ايضاً‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬الأسباب‭ ‬والعوامل‭ ‬المسهِّلة‭ ‬لنشوء‭ ‬الفكر‭ ‬الارهابي‭ ‬وتنظيماته‮»‬‭.‬

وتطرق‭ ‬عون‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التهديدات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬بلدنا،‭ ‬والتي‭ ‬ارتفعت‭ ‬حدتها‭ ‬بوتيرة‭ ‬متسارعة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وشرحت‭ ‬له‭ (‬معصوم‭)‬‭ ‬موقف‭ ‬لبنان‭ ‬الموحد‭ ‬والصارم‭ ‬إزاء‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‭ ‬والاستفزازات‭ ‬المرافقة‭ ‬لها‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬معصوم‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بدأنا‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬نموذج‭ ‬لتوازن‭ ‬المكونات،‭ ‬ووجدنا‭ ‬النموذج‭ ‬اللبناني‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين،‭ ‬تبنى‭ ‬العراق‭ ‬دستورا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2006‭ ‬مرفق‭ ‬باتفاقيات‭ ‬غير‭ ‬مكتوبة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬لبنان،‭ ‬توزع‭ ‬بموجبه‭ ‬السلطات‭ ‬الثلاث‭ ‬بصيغة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الرئاسة‭ ‬للأكراد‭ ‬ورئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬للشيعة‭ ‬ورئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬للسنة‭.‬

وعاش‭ ‬العراق‭ ‬عزلة‭ ‬دولية‭ ‬بعد‭ ‬اجتياح‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬للكويت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1990‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،اكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬باستغلال‭ ‬اراضيه‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬حلف‭ ‬الشمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬‮«‬الناتو‮»‬‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬قوة‭ ‬غيرها،‭ ‬فيما‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬نزاعات‭ ‬اقليمية‭ ‬وكل‭ ‬دولة‭ ‬تريد‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالحها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الاخرى‭. ‬وقال‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاسبوعي‭ ‬تابعته،‭ ‬السومرية‭ ‬نيوز،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬لم‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬تواجد‭ ‬قوات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬الارهاب‭ ‬متواجدا‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬العبادي،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬باستغلال‭ ‬الاراضي‭ ‬العراقية‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الناتو‭ ‬او‭ ‬غيره‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬نزاعات‭ ‬اقليمية‭ ‬وكل‭ ‬دولة‭ ‬تريد‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالحها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الاخرى‮»‬‭.‬

وزار‭ ‬عون‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬كنيسة‭ ‬سيدة‭ ‬النجاة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2010،‭ ‬مسرحا‭ ‬لاعتداء‭ ‬دام‭ ‬قرب‭ ‬منطقة‭ ‬التسوق‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬أودى‭ ‬بنحو‭ ‬50‭ ‬مصليا‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة،‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬ضد‭ ‬المسيحيين‭ ‬منذ‭ ‬الاجتياح‭ ‬الاميركي‭ ‬العام‭ ‬2003،‭ ‬وأثار‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ودفع‭ ‬بالمسيحيين‭ ‬العراقيين‭ ‬نحو‭ ‬الهجرة‭ ‬فرارا‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭.‬

ورحب‭ ‬المطران‭ ‬أفرام‭ ‬يوسف‭ ‬عبا‭ ‬رئيس‭ ‬أساقفة‭ ‬بغداد‭ ‬والبصرة‭ ‬والخليج‭ ‬للسريان‭ ‬الكاثوليك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بالرئيس‭ ‬عون،‭ ‬شكر‭ ‬خلالها‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬ترحيبه‭ ‬بالعراقيين‭ ‬الذين‭ ‬لجأوا‭ ‬إليه‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬القاسية‭ ‬والعنف‭ ‬الطائفي‭ ‬والحرب‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬أبرشية‭ ‬بغداد‭ ‬للسريان‭ ‬الكاثوليك‭ ‬بيوس‭ ‬قاشا‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬زيارة‭ ‬حب‭ ‬ومحبة‭ ‬للعراق‭ ‬الجريح،‭ ‬وجود‭ ‬لبنان‭ ‬برئيسه‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬علامة‭ ‬حب‭ ‬أزرة‭ ‬لبنان‭ ‬لنخلة‭ ‬العراق‮»‬‭.‬