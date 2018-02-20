إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رئيسة‭ ‬سابقة لحزب‭ ‬تركي‭ ‬مؤيد‭ ‬للأكراد

انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

أطلقت‭ ‬تركيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سراح‭ ‬الرئيسة‭ ‬المشاركة‭ ‬السابقة‭ ‬لحزب‭ ‬الشعوب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬المؤيد‭ ‬للأكراد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنه‭ ‬الحزب،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬اعتقلت‭ ‬بعد‭ ‬انتقادها‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬للجيش‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

واعتقلت‭ ‬الشرطة‭ ‬سربيل‭ ‬كمال‭ ‬باي‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬تركها‭ ‬منصبها‭ ‬الحزبي‭.‬

وقال‭ ‬الحزب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رئيستنا‭ ‬المشاركة‭ ‬السابقة‭ ‬سربيل‭ ‬كمال‭ ‬باي‭. ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬السلام‭ ‬ليس‭ ‬جريمة،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬واجب‭ ‬وعمل‭ ‬مشرف‭!‬‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬اطلاق‭ ‬سراحها،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬كمال‭ ‬باي‭ ‬تواجه‭ ‬تهما‭ ‬وابقيت‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‭ ‬القضائية،‭ ‬ويتعين‭ ‬عليها‭ ‬المثول‭ ‬امام‭ ‬السلطات‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬ولا‭ ‬يمكنها‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬مسؤول‭ ‬حزبي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭.‬

وتولت‭ ‬كمال‭ ‬باي‭ ‬الرئاسة‭ ‬المشتركة‭ ‬لحزب‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬خلفا‭ ‬للرئيسة‭ ‬السابقة‭ ‬فيغان‭ ‬يوكسيكداغ‭ ‬بعد‭ ‬اعتقال‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬نفس‭ ‬العام‭.‬

وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬للحزب‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬تولت‭ ‬بروين‭ ‬بولدان‭ ‬المهمة‭ ‬خلفا‭ ‬لكمال‭ ‬باي‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬تركية‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬كمال‭ ‬باي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬دعوات‭ ‬للتظاهر‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬وتشن‭ ‬تركيا‭ ‬عملية‭ ‬جوية‭ ‬وبرية‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬بشمال‭ ‬سوريا‭.‬

وتتهم‭ ‬انقرة‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬بانها‭ ‬الفرع‭ ‬السوري‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمردا‭ ‬مسلحا‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬التركية‭ ‬منذ‭ ‬1984‭. ‬وتعرض‭ ‬حزب‭ ‬الشعوب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬صاحب‭ ‬ثالث‭ ‬اكبر‭ ‬كتلة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬التركي‭ ‬لعمليات‭ ‬اعتقال‭ ‬طالت‭ ‬قادته‭ ‬وناشطيه‭ ‬لاتهامهم‭ ‬بدعم‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاتراك،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينفيه‭ ‬الحزب‭ ‬باستمرار‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬اعتقلت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬786‭ ‬شخصا‭ ‬منهم‭ ‬587‭ ‬بتهمة‭ ‬نشر‭ ‬‮«‬الدعاية‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬العملية‭.‬