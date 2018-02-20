‭ ‬نيران‭ ‬تحذيرية‭ ‬بين‭ ‬الأتراك‭ ‬وقوات‭ ‬سورية‭ ‬دخلت‭ ‬عفرين‭ ‬

انقرة - بيروت — الزمان
أطلقت تركيا الثلاثاء «نيرانا تحذيرية» في اتجاه القوات الموالية للنظام السوري التي دخلت منطقة عفرين في شمال غرب سوريا حيث تخوض أنقرة منذ شهر هجوما لطرد وحدات حماية الشعب الكردية منها، بحسب وكالة الاناضول.
ونقلت الوكالة ان «الجماعات الارهابية الموالية للنظام التي تحاول التقدم الى عفرين تراجعت الى مسافة حوالى 10 كلم من المدينة نتيجة النيران التحذيرية». وحذرت أنقرة دمشق من دعم وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة وتصنفها أنقرة تنظيما «ارهابيا».
فيما أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية ان القوات الموالية للحكومة السورية التي دخلت الثلاثاء الى منطقة عفرين، ستنتشر عند الحدود مع تركيا، في خطوة تأتي بعد شهر من بدء أنقرة مع فصائل سورية موالية لها هجوماً في المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم الوحدات في بيان «لبت الحكومة السورية الدعوة واستجابت لنداء الواجب وأرسلت وحدات عسكرية هذا اليوم الثلاثاء للتمركز على الحدود والمشاركة في الدفاع عن وحدة الأراضي السورية وحدودها». وكانت قوات موالية للنظام السوري دخلت منطقة عفرين الثلاثاء، وفقا لما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت تكثف تركيا عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة الواقعة في شمال سوريا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «دخل مقاتلون بالمئات إلى منطقة عفرين بعد ظهر الثلاثاء». وكانت وسائل اعلام رسمية سورية ذكرت في وقت سابق ان القوات الموالية للنظام ستتوجه الى عفرين للانضمام الى جهود التصدي «للعدوان التركي».