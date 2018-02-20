‭ ‬نيران‭ ‬تحذيرية‭ ‬بين‭ ‬الأتراك‭ ‬وقوات‭ ‬سورية‭ ‬دخلت‭ ‬عفرين‭ ‬

انقرة‭ ‬‭- ‬بيروت‭ — ‬‭ ‬الزمان‭ ‬

أطلقت‭ ‬تركيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬نيرانا‭ ‬تحذيرية‮»‬‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬أنقرة‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬هجوما‭ ‬لطرد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬منها،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الاناضول‭.‬

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬الموالية‭ ‬للنظام‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬التقدم‭ ‬الى‭ ‬عفرين‭ ‬تراجعت‭ ‬الى‭ ‬مسافة‭ ‬حوالى‭ ‬10‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬نتيجة‭ ‬النيران‭ ‬التحذيرية‮»‬‭. ‬وحذرت‭ ‬أنقرة‭ ‬دمشق‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتصنفها‭ ‬أنقرة‭ ‬تنظيما‭ ‬‮«‬ارهابيا‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬السورية‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين،‭ ‬ستنتشر‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬تركيا،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬أنقرة‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬هجوماً‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الوحدات‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لبت‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬الدعوة‭ ‬واستجابت‭ ‬لنداء‭ ‬الواجب‭ ‬وأرسلت‭ ‬وحدات‭ ‬عسكرية‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للتمركز‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬وحدة‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬وحدودها‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬قوات‭ ‬موالية‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬دخلت‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تكثف‭ ‬تركيا‭ ‬عمليتها‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬‮«‬دخل‭ ‬مقاتلون‭ ‬بالمئات‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الثلاثاء‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬رسمية‭ ‬سورية‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للنظام‭ ‬ستتوجه‭ ‬الى‭ ‬عفرين‭ ‬للانضمام‭ ‬الى‭ ‬جهود‭ ‬التصدي‭ ‬‮«‬للعدوان‭ ‬التركي‮»‬‭.‬