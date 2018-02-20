إضراب‭ ‬شامل‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الجزائرية ‭ ‬للمطالبة‭ ‬برفع‭ ‬الأجور

الجزائر‭ – ‬الزمان‭ ‬

نفذ‭ ‬تكتل‭ ‬نقابي‭ ‬ضم‭ ‬خمس‭ ‬نقابات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التربية‭ ‬بالجزائر‭ ‬اضرابا‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬يرتقب‭ ‬ان‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬الاربعاء‭ ‬للمطالبة‭ ‬برفع‭ ‬الاجور‭ ‬بعدما‭ ‬فشلت‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬النقابات‭.‬

وأعلن‭ ‬التكتل‭ ‬النقابي‭ ‬الاضراب‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬دام‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭ ‬مع‭ ‬وزيرة‭ ‬التربية‭ ‬نورية‭ ‬بن‭ ‬غبريط‭ ‬الاحد‭ ‬قائلا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬فيه‭ ‬الى‭ ‬أي‭ ‬نتيجة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬للصحافيين‭ ‬رئيس‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لاساتذة‭ ‬التعليم‭ ‬الثانوي‭ ‬والتقني‭ ‬مزيان‭ ‬مريان‭.‬

ويضاف‭ ‬اضراب‭ ‬الاساتذة‭ ‬الجديد‭ ‬الى‭ ‬اضراب‭ ‬الاطباء‭ ‬المقيمين‭ (‬يواصلون‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬الاختصاص‭) ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬شهره‭ ‬الثالث،‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالغاء‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬تجبر‭ ‬كل‭ ‬طبيب‭ ‬مختص‭ ‬انهى‭ ‬دراسته‭ ‬بالعمل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬سنة‭ ‬و4‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬البعيدة‭ ‬التي‭ ‬تفتقر‭ ‬لمختصين‭.‬

وسبق‭ ‬للنقابات‭ ‬ان‭ ‬نفذت‭ ‬اضرابا‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‭ ‬معلنة‭ ‬انها‭ ‬ستجدد‭ ‬الاضراب‭ ‬يومي‭ ‬20‭ ‬و21‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬الاستجابة‭ ‬لمطالبها‭. ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬لائحة‭ ‬المطالب‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬‮«‬اعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬أجور‭ ‬الموظفين‭ ‬تماشيا‭ ‬ومؤشر‭ ‬غلاء‭ ‬المعيشة‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬طالبت‭ ‬النقابات‭ ‬ب»الرفع‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الساعات‭ ‬الاضافية‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الجزائري‭ ‬لعمال‭ ‬التربية‭ ‬والتكوين‭ ‬صادق‭ ‬دزيري،‭ ‬ان‭ ‬النسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬للاضراب‭ ‬‮«‬بلغت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬70‭%‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الاطوار‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬بجاية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬اضرابا‭ ‬لاساتذة‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لاساتذة‭ ‬التعليم‭ ‬الثانوي‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬أكد‭ ‬منسق‭ ‬اساتذة‭ ‬ثانويات‭ ‬الجزائر‭ ‬عاشور‭ ‬ايدير‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاضراب‭ ‬بلغ‭ ‬80‭%‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاساتذة‭ ‬و90‭%‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعمال‭ ‬الاخرين‮»‬‭ ‬ويقصد‭ ‬بهم‭ ‬المراقبين‭ ‬وموظفي‭ ‬الادارة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الاساتذة‭. ‬وفي‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية‭ ‬تفاوتت‭ ‬نسب‭ ‬الاستجابة‭ ‬للاضراب‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬التعليم‭ ‬الابتدائي‭ ‬بينما‭ ‬بدت‭ ‬الاستجابة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬الثانويات‭. ‬وفي‭ ‬مدرسة‭ ‬حليمة‭ ‬السعدية‭ ‬ببلدية‭ ‬سيدي‭ ‬امحمد‭ ‬‮«‬جرت‭ ‬الدراسة‭ ‬بشكل‭ ‬عادي‮»‬‭ ‬كما‭ ‬اكد‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬وهو‭ ‬اب‭ ‬لطفلين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدرسة‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬ثانوية‭ ‬خير‭ ‬الدين‭ ‬بربروس‭ ‬بوسط‭ ‬الجزائر‭ ‬فبدت‭ ‬الاستجابة‭ ‬للاضراب‭ ‬واسعة،‭ ‬وغادر‭ ‬اغلب‭ ‬الطلاب‭ ‬الى‭ ‬بيوتهم‭ ‬دون‭ ‬دراسة،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬تلاميذ‭. ‬وذكر‭ ‬مراسلون‭ ‬محليون‭ ‬لوكالة‭ ‬فرنس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬الاضراب‭ ‬بلغت‭ ‬40‭%‬‭ ‬في‭ ‬جيجل‭ (‬شرق‭) ‬بحسب‭ ‬النقابات‭ ‬بينما‭ ‬أكد‭ ‬مديرية‭ ‬التربية‭ ‬ان‭ ‬33‭ ‬استاذا‭ ‬فقط‭ ‬اضربوا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬4000‭ ‬استاذ‮»‬‭.‬

‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬بشار‭ ‬فبلغت‭ ‬النسبة‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬70‮»‬‭ ‬كما‭ ‬صرح‭ ‬ممثل‭ ‬التكتل‭ ‬النقابي‭.‬

وسبق‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬ان‭ ‬لجأت‭ ‬للقضاء‭ ‬لالغاء‭ ‬اضراب‭ ‬يدوم‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬في‭ ‬البليدة‭ (‬غرب‭) ‬وقررت‭ ‬فصل‭ ‬540‭ ‬استاذا‭ ‬مضربا‭ ‬من‭ ‬نقابة‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لاساتذة‭ ‬التعليم‭ ‬الثانوي،‭ ‬بحسب‭ ‬الصحف‭.‬

كما‭ ‬افادت‭ ‬الصحف‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬تهدد‭ ‬بفصل‭ ‬كل‭ ‬الاساتذة‭ ‬المنتمين‭ ‬لهذه‭ ‬النقابة‭ ‬والبالغين‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬الف‭ ‬استاذ‭ ‬‮«‬لأنها‭ ‬نقابة‭ ‬لا‭ ‬تحترم‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لاضراب‭ ‬التكتل‭ ‬النقابي‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬ان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مطالب‭ ‬الاساتذة‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬الوزارة‭ ‬وانما‭ ‬تتطلب‭ ‬قرارات‭ ‬حكومية‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬مستشار‭ ‬الوزيرة‭ ‬للاذاعة‭ ‬الجزائرية‭.‬