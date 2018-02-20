‭ ‬أول‭ ‬خلاف‭ ‬علني‭ ‬بين‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬والكرملين‭ ‬ينصب‭ ‬حول‭ ‬غرودينين‭ ‬وبوتين‭ ‬

موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

في‭ ‬خطوة‭ ‬علنية‭ ‬نادرة‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬،‭ ‬ندد‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الروسي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بما‭ ‬اعتبره‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬تجن‮»‬‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الكرملين‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحكم،‭ ‬تستهدف‭ ‬مرشحه‭ ‬الى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬اذار‭/‬مارس،‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭.‬

وطالب‭ ‬الزعيم‭ ‬التاريخي‭ ‬للحزب‭ ‬الشيوعي،‭ ‬غينادي‭ ‬زيوغانوف،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬مفتوحة‭ ‬الى‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬يسكت‭ ‬الحكم‭ ‬الاصوات‭ ‬التشهيرية‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الروسية‭ ‬ويقدم‭ ‬خيارا‭ ‬حرا‭ ‬للمواطنين‮»‬‭. ‬ويواجه‭ ‬بافل‭ ‬غرودينين،‭ ‬المرشح‭ ‬المفاجأة‭ ‬للشيوعيين‭ ‬الروس‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬18‭ ‬اذار‭/‬مارس،‭ ‬منذ‭ ‬بضعة‭ ‬اسابيع‭ ‬تغطية‭ ‬سلبية‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الكرملين،‭ ‬التي‭ ‬تتهمه‭ ‬بحيازة‭ ‬حسابات‭ ‬مصرفية‭ ‬وممتلكات‭ ‬عقارية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬الذي‭ ‬منحه‭ ‬معهد‭ ‬فيتيسيوم‭ ‬الرسمي‭ ‬حوالى‭ ‬7‭%‬‭ ‬من‭ ‬نوايا‭ ‬التصويت،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬بعيدا‭ ‬جدا‭ ‬عن‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ (‬حوالى‭ ‬70‭%‬‭). ‬وقال‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الذي‭ ‬ينتقد‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬تجن‭ ‬تنظمها‭ ‬الدولة‮»‬،‭ ‬ان‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬60‭%‬‭ ‬من‭ ‬المرات‭ ‬التي‭ ‬ورد‭ ‬فيها‭ ‬اسم‭ ‬غرودينين‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬كانت‭ ‬سلبية‭. ‬وهذا‭ ‬التقدير‭ ‬شبيه‭ ‬بالتقدير‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬خبراء‭ ‬اوردت‭ ‬اسماءهم‭ ‬صحيفة‭ ‬فيدوموستي‭ ‬اليومية‭ ‬وقالوا‭ ‬ان‭ ‬المرشح‭ ‬الشيوعي‭ ‬بات‭ ‬عرضة‭ ‬لهجومات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الكرملين‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحملة‭. ‬وبافل‭ ‬غرودينين‭ (‬57‭ ‬عاما‭) ‬هو‭ ‬مدير‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سوفخوز‭ ‬لينين‮»‬‭ ‬للفاكهة‭ ‬ومشتقات‭ ‬الحليب‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬موسكو‭. ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬يوجه‭ ‬انتقاداته‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬سياسيي‭ ‬الحكومة‭ ‬ويشيد‭ ‬بستالين،‭ ‬فانه‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬ابدا‭ ‬بصورة‭ ‬شخصية‭ ‬لبوتين‭ ‬الذي‭ ‬دعمه‭ ‬في‭ ‬السابق‭. ‬وقال‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬قسطنطين‭ ‬كالاتشيف،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الكرملين‭ ‬يتخوف‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬فوز‭ ‬غرودينين‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحكم‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يغادر‭ ‬غرودينين‭ ‬المنطقة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشيوعيين،‭ ‬لأن‭ ‬صعوده‭ ‬يعرض‭ ‬للخطر‭ ‬دعما‭ ‬غير‭ ‬مشروط‭ ‬من‭ ‬الروس‭ ‬لفلاديمير‭ ‬بوتين‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬لا‭ ‬يستبعد‭ ‬المحلل‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هدف‭ ‬الحملة‭ ‬جعل‭ ‬المرشح‭ ‬الشيوعي‭ ‬‮«‬معارضا‭ ‬حقيقيا‭ ‬لتحويل‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬المفاجآت‭ ‬الى‭ ‬انتخابات‭ ‬حقيقية‮»‬‭.‬