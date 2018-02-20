القاضي‭ ‬مدحت‭ ‬المحمود‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الادارية‭ ‬العليا‭ ‬بالعراق‭ ‬لـ‭ ‬الزمان:‬ ‬ظاهرة‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬والاتفاقات‭ ‬الدولية‭ ‬كافية‭ ‬لمكافحة‭ ‬تهريب‭ ‬الأموال

‭ ‬نجحنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬اعداد‭ ‬مشروع‭ ‬موحد‭ ‬للأموال‭ ‬الشخصية‭

…‬وقانون‭ ‬الاجراءات‭ ‬المدنية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬به‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

تعد‭ ‬ظاهرة‭ ‬الفساد‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬العربى‭ ‬من‭ ‬اخطر‭ ‬الظواهر‭ ‬التى‭ ‬تهدد‭ ‬الاقتصاديات‭ ‬العربية‭ ‬والاوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬،‭ ‬ونظرا‭ ‬لخطورة‭ ‬تلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬فلقد‭ ‬سنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬لمحاربتها‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬نظمت‭ ‬المنظمه‭ ‬العربيه‭ ‬للتنمية‭ ‬الادارية‭ ‬مؤتمرا‭ ‬خصصته‭ ‬لبحث‭ ‬ظاهرة‭ ‬الفساد‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬العربى‭ ‬،وماهو‭ ‬سبل‭ ‬مواجهتها‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬كبار‭ ‬السياسيين‭ ‬والقضاة‭ ‬والمختصين‭ ‬فى‭ ‬السلك‭ ‬الاداري‭ ‬وعقب‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬كان‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬القاضي‭ ‬مدحت‭ ‬المحمود‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمه‭ ‬الادارية‭ ‬العليا‭ ‬فى‭ ‬العراق

‭- ‬فى‭ ‬27‭ / ‬6‭ /‬‭ ‬2005‭ ‬تم‭ ‬اختياركم‭ ‬رئيسا‭ ‬للمحكمه‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬فما‭ ‬هى‭ ‬اهم‭ ‬الانجازات‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬تحقيقها‭ ‬خلال‭ ‬الفتره‭ ‬الماضيه‭ ‬؟

ركزت‭ ‬عقب‭ ‬تعيينى‭ ‬بهذا‭ ‬المنصب‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬اعداد‭ ‬نفسية‭ ‬القاضى‭ ‬وان‭ ‬يصبح‭ ‬لديه‭ ‬شعور‭ ‬بالاستقلال‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬او‭ ‬التدخل‭ ‬فى‭ ‬شئونه‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬هذه‭ ‬مهمه‭ ‬سهله‭ ‬ولكن‭ ‬استطعنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاون‭ ‬كل‭ ‬القضاه‭ ‬الذين‭ ‬امنوا‭ ‬بفكرة‭ ‬استقلال‭ ‬القاضى‭ ‬ذاتيا‭ ‬وعندما‭ ‬شعر‭ ‬ان‭ ‬شكواه‭ ‬تنظر‭ ‬بحياد‭ ‬واستقلالية‭ ‬كاملة‭ ‬وفى‭ ‬وقت‭ ‬قياسى‭ .‬

‭- ‬تعد‭ ‬ظاهرة‭ ‬الفساد‭ ‬من‭ ‬اخطر‭ ‬الظواهر‭ ‬التى‭ ‬تهدد‭ ‬الاقتصاديات‭ ‬العربيه‭ ‬فما‭ ‬هى‭ ‬ابعاد‭ ‬تلك‭ ‬الظاهره‭ ‬فى‭ ‬العراق‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬التقارير‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬استعمال‭ ‬تلك‭ ‬الظاهره‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬المسئولين‭ ‬الكبار‭ ‬؟

ظاهرة‭ ‬الفساد‭ ‬لاتقتصر‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬بل‭ ‬متواجده‭ ‬فى‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬التقارير‭ ‬التى‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬تفشى‭ ‬ظاهرة‭ ‬الفساد‭ ‬فى‭ ‬العراق‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬ولكننا‭ ‬لا‭ ‬نتوانى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التشريعات‭ ‬التى‭ ‬تكافح‭ ‬الفساد‭ .‬

‭- ‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدوليه‭ ‬لمحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬تهريب‭ ‬الاموال‭ ‬بما‭ ‬يؤدى‭ ‬الى‭ ‬جهد‭ ‬جماعى‭ ‬لمحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬انها‭ ‬اذا‭ ‬احسن‭ ‬تطبيقها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهد‭ ‬جماعى‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬تعد‭ ‬كافيه‭ .‬

‭- ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬تنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬فى‭ ‬العراق‭ ‬والهيئات‭ ‬الدولية‭ ‬الاخرى‭ ‬لاسترداد‭ ‬بعض‭ ‬الاموال‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬تهريبها‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬؟

هناك‭ ‬جهود‭ ‬كبيره‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبه‭ ‬لاسترداد‭ ‬الاموال‭ ‬المنهوبه‭ ‬التى‭ ‬حدثت‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬الفساد‭ ‬المالى‭ ‬ولكنها‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬تعاون‭ ‬دولى‭ ‬صادق‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬القضائيه‭ ‬الصادره‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬العراقى‭ ‬على‭ ‬الاشخاص‭ ‬المتواجدين‭ ‬الذين‭ ‬نهبوا‭ ‬هذه‭ ‬الاموال‭ ‬وهربوها‭ ‬للخارج‭ ‬واعتقد‭ ‬انه‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬جديه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية

‭- ‬وماهى‭ ‬فى‭ ‬اعتقادك‭ ‬افضل‭ ‬السبل‭ ‬استرداد‭ ‬الاموال‭ ‬المنهوبة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬العقبات‭ ‬التى‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬استردادها‭ ‬مثل‭ ‬رفض‭ ‬بعض‭ ‬البنوك‭ ‬السويسريه‭ ‬رد‭ ‬تلك‭ ‬الاموال‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الانظمه‭ ‬الماليه‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الى‭ ‬اخرى‭ ‬لكن‭ ‬اذا‭ ‬مااجرينا‭ ‬حوارات‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬فاننا‭ ‬نستطيع‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اجراءات‭ ‬لاسترداد‭ ‬الاموال‭ ‬المنهوبه‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬اقناع‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬بهذا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬مصداقيتها‭ ‬فى‭ ‬اعادة‭ ‬تلك‭ ‬الاموال‭ ‬وعدم‭ ‬الاستئثار‭ ‬بوجودها‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالحها

‭- ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬ادماج‭ ‬الاسس‭ ‬الدولية‭ ‬فى‭ ‬الادارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وقد‭ ‬شاركتم‭ ‬مؤخرا‭ ‬فى‭ ‬ملتقى‭ ‬المنظمه‭ ‬الذى‭ ‬ناقش‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬وماهى‭ ‬ابرز‭ ‬توصياتكم‭ ‬لتحقيق‭ ‬النزاهة‭ ‬والشفافية‭ ‬فى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬؟

الحقيقة‭ ‬اننا‭ ‬لسنا‭ ‬الوحيدين‭ ‬الذين‭ ‬نسعى‭ ‬لايجاد‭ ‬الاسس‭ ‬لتطوير‭ ‬الجانب‭ ‬الادارى‭ ‬فى‭ ‬القضاء‭ ‬وانما‭ ‬بقية‭ ‬الدول‭ ‬ايضا‭ ‬نسعى‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬فالانسانيه‭ ‬متكامله‭ ‬ويمكن‭ ‬ان‭ ‬ناخذ‭ ‬ونعطى‭ ‬منها‭ ‬هذا‭ ‬المقصود‭ ‬من‭ ‬معنى‭ ‬الاسس‭ ‬الدولية‭ ‬فالامم‭ ‬المتحدة‭ ‬وضعت‭ ‬اسس‭ ‬معينه‭ ‬لتسريع‭ ‬حسم‭ ‬الدعاوى

‭- ‬شاركتم‭ ‬فى‭ ‬مشروع‭ ‬اعداد‭ ‬القوانين‭ ‬العربيه‭ ‬الموحده‭ ‬فى‭ ‬الجامعه‭ ‬العربيه‭ ‬فما‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬اعداد‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬؟

الحقيقة‭ ‬ان‭ ‬اعداد‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬ايماننا‭ ‬ان‭ ‬المجتمع‭ ‬العربى‭ ‬مجتمع‭ ‬واحد‭ ‬فى‭ ‬تطلعاته‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مبادره‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ايجاد‭ ‬قوانين‭ ‬عربية‭ ‬موحده‭ ‬وحاولنا‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوات‭ ‬ان‭ ‬نوحد‭ ‬الفكر‭ ‬القضائى‭ ‬العربى‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وكذلك‭ ‬اعددنا‭ ‬قوانين‭ ‬اخرى‭ ‬بهدف‭ ‬توحيد‭ ‬المصطلحات‭ ‬القضائية‭ ‬العربية‭ .‬

‭- ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬عوائق‭ ‬امام‭ ‬تطبيق‭ ‬او‭ ‬تفعيل‭ ‬تلك‭ ‬القوانين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬اعدادها‭ ‬؟

فى‭ ‬البداية‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬فكر‭ ‬موحد‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجا‭ ‬لكن‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭ ‬تمازجت‭ ‬الافكار‭ ‬واتفقت‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬ثمرة‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬كانت‭ ‬مشجعة‭ ‬جدا‭ ‬وارجوا‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬فى‭ ‬تبنى‭ ‬هذه‭ ‬المشروعات

‭- ‬وقعتم‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬العربية‭ ‬للتنمية‭ ‬الادارية‭ ‬ماهى‭ ‬ابعاد‭ ‬تلك‭ ‬المذكره‭ ‬؟‭ ‬وماهى‭ ‬تطلعاتكم‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها‭ ‬فى‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومه‭ ‬القضائيه‭ ‬العراقيه‭ ‬؟

نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬الابواب‭ ‬لتطوير‭ ‬الجوانب‭ ‬الادارية‭ ‬فى‭ ‬العمليه‭ ‬القضائيه‭ ‬وكذلك‭ ‬اعطت‭ ‬الامل‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مشروعات‭ ‬مشتركة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬والدول‭ ‬العربيه

‭- ‬وماهى‭ ‬رؤيتك‭ ‬للندوات‭ ‬التى‭ ‬نظمتها‭ ‬المنظمه‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفاده‭ ‬منها‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الندوات‭ ‬مفيده‭ ‬بشكل‭ ‬او‭ ‬باخر‭ ‬لانها‭ ‬تجمع‭ ‬ذوى‭ ‬العلاقه‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬مختلفه‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬القرارات‭ ‬التى‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الندوات‭ ‬واضحة‭ ‬رغم‭ ‬انها‭ ‬غير‭ ‬الزامية‭ ‬لكنها‭ ‬تسهم‭ ‬فى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬النزاهة‭ ‬وحرمة‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وكيفية‭ ‬سد‭ ‬منافذ‭ ‬الفساد‭ ‬بشكل‭ ‬او‭ ‬باخر‭ .‬