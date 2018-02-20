القاضي‭ ‬مدحت‭ ‬المحمود‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الادارية‭ ‬العليا‭ ‬بالعراق‭ ‬لـ‭ ‬الزمان:‬ ‬ظاهرة‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬والاتفاقات‭ ‬الدولية‭ ‬كافية‭ ‬لمكافحة‭ ‬تهريب‭ ‬الأموال

نجحنا من خلال الجامعة العربية في اعداد مشروع موحد للأموال الشخصية
…وقانون الاجراءات المدنية يمكن أن تأخذ به البلدان العربية
القاهرة – مصطفى عمارة
تعد ظاهرة الفساد فى العالم العربى من اخطر الظواهر التى تهدد الاقتصاديات العربية والاوضاع السياسية بصورة عامة ، ونظرا لخطورة تلك الظاهرة فلقد سنت العديد من الدول العربية عددا من التشريعات لمحاربتها وفى هذا الاطار نظمت المنظمه العربيه للتنمية الادارية مؤتمرا خصصته لبحث ظاهرة الفساد فى العالم العربى ،وماهو سبل مواجهتها شارك فيها كبار السياسيين والقضاة والمختصين فى السلك الاداري وعقب هذا المؤتمر كان لمراسل (الزمان) هذا الحوار مع القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمه الادارية العليا فى العراق
- فى 27 / 6 / 2005 تم اختياركم رئيسا للمحكمه الاتحادية العليا فما هى اهم الانجازات التى تم تحقيقها خلال الفتره الماضيه ؟
ركزت عقب تعيينى بهذا المنصب على كيفية اعداد نفسية القاضى وان يصبح لديه شعور بالاستقلال عن السلطة التنفيذية او التدخل فى شئونه ولم تكن هذه مهمه سهله ولكن استطعنا من خلال تعاون كل القضاه الذين امنوا بفكرة استقلال القاضى ذاتيا وعندما شعر ان شكواه تنظر بحياد واستقلالية كاملة وفى وقت قياسى .
- تعد ظاهرة الفساد من اخطر الظواهر التى تهدد الاقتصاديات العربيه فما هى ابعاد تلك الظاهره فى العراق خاصة ان التقارير كشفت عن استعمال تلك الظاهره خاصة بين المسئولين الكبار ؟
ظاهرة الفساد لاتقتصر على العراق بل متواجده فى دول العالم كله بما فيها الدول الكبرى الا ان التقارير التى تتحدث عن تفشى ظاهرة الفساد فى العراق مبالغ فيها ولكننا لا نتوانى من خلال التشريعات التى تكافح الفساد .
- وهل ترى ان الاتفاقيات الدوليه لمحاربة الفساد فى حالة تهريب الاموال بما يؤدى الى جهد جماعى لمحاربة الفساد ؟
اعتقد انها اذا احسن تطبيقها من خلال جهد جماعى بين المؤسسات الدولية تعد كافيه .
- وهل هناك تنسيق بين الجهات القضائية فى العراق والهيئات الدولية الاخرى لاسترداد بعض الاموال التى تم تهريبها الى الخارج ؟
هناك جهود كبيره جدا من جانب الهيئات الرقابية من الحكومات المتعاقبه لاسترداد الاموال المنهوبه التى حدثت من جراء الفساد المالى ولكنها تحتاج الى تعاون دولى صادق فى هذا المجال لتنفيذ الاحكام القضائيه الصادره من القضاء العراقى على الاشخاص المتواجدين الذين نهبوا هذه الاموال وهربوها للخارج واعتقد انه اذا كان هناك جديه من جانب المؤسسات المالية
- وماهى فى اعتقادك افضل السبل استرداد الاموال المنهوبة فى ظل العقبات التى تحول دون استردادها مثل رفض بعض البنوك السويسريه رد تلك الاموال ؟
اعتقد ان الانظمه الماليه تختلف من دولة الى اخرى لكن اذا مااجرينا حوارات مع هذه الدول فاننا نستطيع التوصل الى اجراءات لاسترداد الاموال المنهوبه واعتقد ان اقناع تلك الدول بهذا يعتمد على مصداقيتها فى اعادة تلك الاموال وعدم الاستئثار بوجودها لتحقيق مصالحها
- وكيف يمكن ادماج الاسس الدولية فى الادارة العامة لمكافحة الفساد وقد شاركتم مؤخرا فى ملتقى المنظمه الذى ناقش هذا الموضوع وماهى ابرز توصياتكم لتحقيق النزاهة والشفافية فى الدول العربية ؟
الحقيقة اننا لسنا الوحيدين الذين نسعى لايجاد الاسس لتطوير الجانب الادارى فى القضاء وانما بقية الدول ايضا نسعى فى هذا المجال فالانسانيه متكامله ويمكن ان ناخذ ونعطى منها هذا المقصود من معنى الاسس الدولية فالامم المتحدة وضعت اسس معينه لتسريع حسم الدعاوى
- شاركتم فى مشروع اعداد القوانين العربيه الموحده فى الجامعه العربيه فما الهدف من اعداد هذه القوانين ؟
الحقيقة ان اعداد هذا المشروع كان من ايماننا ان المجتمع العربى مجتمع واحد فى تطلعاته ومن هذا المنطلق كانت هناك مبادره من جامعة الدول العربيه تعمل على ايجاد قوانين عربية موحده وحاولنا بهذه الخطوات ان نوحد الفكر القضائى العربى فى هذا المجال وكذلك اعددنا قوانين اخرى بهدف توحيد المصطلحات القضائية العربية .
- وهل هناك عوائق امام تطبيق او تفعيل تلك القوانين والعمل على اعدادها ؟
فى البداية لم يكن هناك فكر موحد فى هذا المجا لكن بمرور الوقت تمازجت الافكار واتفقت واعتقد ان ثمرة هذا الاتفاق كانت مشجعة جدا وارجوا ان تستمر الجامعة العربية والمؤسسات فى تبنى هذه المشروعات
- وقعتم مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الادارية ماهى ابعاد تلك المذكره ؟ وماهى تطلعاتكم للاستفادة منها فى تطوير المنظومه القضائيه العراقيه ؟
نتطلع من خلال هذه المذكرة الى فتح الابواب لتطوير الجوانب الادارية فى العمليه القضائيه وكذلك اعطت الامل ان هناك مشروعات مشتركة كبيرة جدا بين الشعوب والدول العربيه
- وماهى رؤيتك للندوات التى نظمتها المنظمه حول سبل محاربة الفساد وكيف يمكن الاستفاده منها ؟
اعتقد ان هذه الندوات مفيده بشكل او باخر لانها تجمع ذوى العلاقه من بلدان مختلفه لتبادل الخبرات فيما بينهم لكن يجب ان تكون القرارات التى تصدر عن هذه الندوات واضحة رغم انها غير الزامية لكنها تسهم فى نشر ثقافة النزاهة وحرمة المال العام وكيفية سد منافذ الفساد بشكل او باخر .