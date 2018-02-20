القتال‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬اليمن‭ ‬يهدد‭ ‬معالم‭ ‬مدينة‭ ‬زبيد‭ ‬التاريخية‭ ‬

صنعاء‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حذرت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الاحمر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬اليمنية‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلد‭ ‬الفقير‭ ‬تهدد‭ ‬معالم‭ ‬مدينة‭ ‬زبيد‭ ‬التاريخية‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬اليونسكو‮»‬‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي‭.‬

ودعت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬الأطراف‭ ‬المتقاتلة‭ ‬الى‭ ‬حماية‭ ‬معالم‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المساجد‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وتقع‭ ‬زبيد‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬75‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬الساحلية‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬والخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭. ‬

وتحاول‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬التقدم‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬باتجاه‭ ‬الحديدة‭ ‬شمالا،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البلدات‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الشريط‭ ‬الساحلي‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الاحمر‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كيلومترات‭ ‬معدودة‭ ‬تفصل‭ ‬جبهة‭ ‬القتال‭ ‬عن‭ ‬زبيد‮»‬‭.‬

وزبيد‭ ‬كانت‭ ‬عاصمة‭ ‬لليمن‭ ‬بين‭ ‬القرنين‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬والخامس‭ ‬عشر،‭ ‬واعتبرت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬مركزا‭ ‬للعلوم‭ ‬الإسلامية‭. ‬وتعد‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬86‭ ‬مسجدًا‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬خامس‭ ‬أقدم‭ ‬مسجد،‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المعالم‭ ‬العمرانية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الاسلام‭.‬

وأُدرجت‭ ‬زبيد‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬منظمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ ‬‮«‬اليونسكو‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1993‭. ‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬القتال‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المدينة،‭ ‬قالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الاحمر‭ ‬ان‭ ‬أي‭ ‬تدمير‭ ‬‮«‬للممتلكات‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬سيعني‭ ‬خسارة‭ ‬فادحة‭ ‬يتكبدها‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬والإنسانية‭ ‬جمعاء‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬الى‭ ‬حماية‭ ‬مدينة‭ ‬زبيد‭ ‬واحترام‭ ‬معالمها‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬القتال‭ ‬يشكل‭ ‬خطرًا‭ ‬يحدق‭ ‬بالمدنيين‭ ‬والطابع‭ ‬المعماري‭ ‬الفريد‭ ‬لمدينة‭ ‬زبيد،‭ ‬ويهدد‭ ‬الروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬للمدينة‭ ‬بأحد‭ ‬الأديان‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ألكسندر‭ ‬فيت،‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الانساني‭ ‬ينص‭ ‬‮«‬بوضوح‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إيلاء‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬لتجنب‭ ‬الإضرار‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬الأثري‭ ‬والتاريخي‭ ‬البارز‮»‬‭.‬

ويشهد‭ ‬اليمن،‭ ‬الغني‭ ‬بالأبنية‭ ‬التاريخية،‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬بين‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والقوات‭ ‬الحكومية‭. ‬وسقطت‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬المتمردين‭ ‬الذين‭ ‬تتهمهم‭ ‬الرياض‭ ‬والحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬بتلقي‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2014‭. ‬

وشهد‭ ‬النزاع‭ ‬تصعيدا‭ ‬مع‭ ‬تدخل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬الحوثيون‭ ‬الذين‭ ‬تحالفوا‭ ‬مع‭ ‬صالح‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اليمن‭.‬

وقتل‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬منذ‭ ‬التدخل‭ ‬السعودي‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬9200‭ ‬يمني،‭ ‬بينما‭ ‬اصيب‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬53‭ ‬الفا،‭ ‬بحسب‭ ‬احصاءات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬