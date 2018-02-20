الثقافة والمستنقع

فاتح عبدالسلام
لا ينبغي مهاجمة أية فعالية ثقافية أو فنية عراقية مهما كان حجم السخط على الوضع السياسي الفاسد في البلاد .
هناك مَن يقول انّ الفساد السياسي يتسرب بقوة الى المشهد الثقافي ،وانّ فاسدين حيناً وطائفيين حيناً آخر ومعقّدين بالنقص حيناً ثالثاً يلعبون بالأوراق الثقافية ويوجهونها كيف يريدون ، وقد يجرون تصفيات واقصاءات في الدهاليز ، وربما كان محقاً في قوله .
لكن الضياع في تفاصيل المشهد يلحق الضرر بشريحة هي بالاساس تعاني التهميش والعوز والتجاهل ، ولابد أن تجد لها متنفساً في مهرجان أو ندوة أو مؤتمر أو ملتقى في أي فرع من فروع الآداب والفنون .
الوجه الثقافي للعراق ، يجب أن يظل مشرقاً مهما كان شكل أنظمة الحكم السياسية مظلمة ، لأن المجتمع في حاجة الى مساحة من الحرية لاتتوافر إلا من خلال التعبير الابداعي ، حتى لو تعرض هنا وهناك الى تجاوزات السياسيين .
المثقفون مهما كانوا ضعفاء من حيث امكاناتهم المادية ومراكزهم الادارية يبقون ملاذاً للمجتمع في الاوقات التي تزداد فيها جرعات التجهيل والجهالة .
سيضطر السياسي في النهاية الى الاصغاء الى صوت النخب الثقافية والابداعية إذا أراد أن يحظى بدور سياسي فاعل له مؤيدوه وداعموه .
مَن لم يظهر اسمه في قوائم المدعوين الى المربد الشعري عليه أن يكون صوتا للمربد أينما كان ، لأن الأصل في المهرجان هو اظهار جوهر الشعر في العراق ،حتى لو كان التراب لمّا يزل عالقاً هنا وهناك . وكذلك الأمر في فعاليات ومهرجانات أخرى .
لنقص المشهد الثقافي عن مستنقع السياسة ، ما استطعنا الى ذلك سبيلاً .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية