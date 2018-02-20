الثقافة والمستنقع

فاتح عبدالسلام

لا‭ ‬ينبغي‭ ‬مهاجمة‭ ‬أية‭ ‬فعالية‭ ‬ثقافية‭ ‬أو‭ ‬فنية‭ ‬عراقية‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬حجم‭ ‬السخط‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬الفاسد‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ . ‬

هناك‭ ‬مَن‭ ‬يقول‭ ‬انّ‭ ‬الفساد‭ ‬السياسي‭ ‬يتسرب‭ ‬بقوة‭ ‬الى‭ ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬،وانّ‭ ‬فاسدين‭ ‬حيناً‭ ‬وطائفيين‭ ‬حيناً‭ ‬آخر‭ ‬ومعقّدين‭ ‬بالنقص‭ ‬حيناً‭ ‬ثالثاً‭ ‬يلعبون‭ ‬بالأوراق‭ ‬الثقافية‭ ‬ويوجهونها‭ ‬كيف‭ ‬يريدون‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬يجرون‭ ‬تصفيات‭ ‬واقصاءات‭ ‬في‭ ‬الدهاليز‭ ‬،‭ ‬وربما‭ ‬كان‭ ‬محقاً‭ ‬في‭ ‬قوله‭ . ‬

لكن‭ ‬الضياع‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬المشهد‭ ‬يلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بشريحة‭ ‬هي‭ ‬بالاساس‭ ‬تعاني‭ ‬التهميش‭ ‬والعوز‭ ‬والتجاهل‭ ‬،‭ ‬ولابد‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬لها‭ ‬متنفساً‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬أو‭ ‬ندوة‭ ‬أو‭ ‬مؤتمر‭ ‬أو‭ ‬ملتقى‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬فرع‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬الآداب‭ ‬والفنون‭ .‬

الوجه‭ ‬الثقافي‭ ‬للعراق‭ ‬،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬مشرقاً‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬شكل‭ ‬أنظمة‭ ‬الحكم‭ ‬السياسية‭ ‬مظلمة‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬الى‭ ‬مساحة‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬لاتتوافر‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعبير‭ ‬الابداعي‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تعرض‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬الى‭ ‬تجاوزات‭ ‬السياسيين‭ .‬

المثقفون‭ ‬مهما‭ ‬كانوا‭ ‬ضعفاء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬امكاناتهم‭ ‬المادية‭ ‬ومراكزهم‭ ‬الادارية‭ ‬يبقون‭ ‬ملاذاً‭ ‬للمجتمع‭ ‬في‭ ‬الاوقات‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬فيها‭ ‬جرعات‭ ‬التجهيل‭ ‬والجهالة‭ .‬

سيضطر‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬الى‭ ‬الاصغاء‭ ‬الى‭ ‬صوت‭ ‬النخب‭ ‬الثقافية‭ ‬والابداعية‭ ‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بدور‭ ‬سياسي‭ ‬فاعل‭ ‬له‭ ‬مؤيدوه‭ ‬وداعموه‭ .‬

مَن‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬قوائم‭ ‬المدعوين‭ ‬الى‭ ‬المربد‭ ‬الشعري‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬صوتا‭ ‬للمربد‭ ‬أينما‭ ‬كان‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬الأصل‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬هو‭ ‬اظهار‭ ‬جوهر‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬التراب‭ ‬لمّا‭ ‬يزل‭ ‬عالقاً‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ . ‬وكذلك‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬ومهرجانات‭ ‬أخرى‭ .‬

لنقص‭ ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬عن‭ ‬مستنقع‭ ‬السياسة‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬استطعنا‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬سبيلاً‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية