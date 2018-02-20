خطوة إضافية أخرى باتجاه حل الأزمة في سوريا

هارون يحيى
تُشكل مشاركة البلدان الإقليمية وانخراطها النشط مؤخرا في عملية البحث لتسوية للأزمة السورية، معلمًا مهمًا في طريق التوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التغيير الواضح في موقف الأطراف المعنية، يبعث هو أيضا الآمال في التوصل إلى سلام، ومما يبرهن على ذلك، أن المجموعات التي طالما كانت ترفض مجرد فكرة الجلوس حول طاولة واحدة مع الأطراف الأخرى قبل عامين، التقت مع بعضها البعض في سوتشي. وحتى إن تميز الاجتماع بمناقشات ساخنة وتبادل حاد للآراء، لكن كان واضحا أن جميع الأطراف المعنية بالأزمة كانت على استعداد لإيجاد أرضية من أجل تسوية قابلة للتطبيق. وبعد محادثات جنيف التي فشلت في معظمها، نجحت محادثات أستانا وسوتشي في التعويض عن الوقت الضائع وتمكنت من تقريب الطرفين، في طريق التوصل إلى حل للأزمة. وذكرت التقارير أن أكثر من 1500 مندوب شاركوا في المؤتمر الذي دُعيت إليه السلطات الحكومية السورية وممثلو جماعات المعارضة العرقية والدينية باستثناء الجماعات الإرهابية. وما أثار اندهاش الجميع هو أن المؤتمر انتهى بتوصل الأطراف المتحاربة إلى أرضية مشتركة، ومرة أخرى، كانت مشاركة تركيا وروسيا هي التي جعلت البيان الختامي المشترك ممكنًا، وهو أمرٌ حاسمٌ لحلٍ حقيقيٍ للأزمة السورية. قد يكون البيان الختامي لمؤتمر سوتشي من أهم الخطوات التي اتخذت على الإطلاق فيما يتعلق بالمشكلة السورية. ومن جملة ما جاء في البيان الختامي المشترك «تحقيقا لهذه الغاية، اتفقنا على تأليف لجنة دستورية من ممثلين لحكومة الجمهورية العربية السورية ومعارضة واسعة التمثيل، بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254». وذكر البيان أيضا أن اللجنة الدستورية ستشمل النظام السوري والمعارضة والخبراء السوريين وشخصيات مستقلة، وزعماء القبائل والنساء، وذكر البيان إلى جانب ذلك، أن عملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة ستشهد صياغة الاتفاق النهائي بشأن ولاية اللجنة الدستورية واختصاصاتها وسلطاتها والقواعد الإجرائية التي تعمل وفقها ومعايير الاختيار لتكوين اللجنة. وانتهى البيان بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين المبعوث الخاص إلى سوريا للمساعدة في أعمال اللجنة الدستورية في جنيف.
وكان أحد أهم أجزاء البيان الختامي لمؤتمر سوتشي هو الموقف الحازم بشأن الحفاظ على سلامة سوريا. وفيما يلي بعض النقاط البارزة الواردة في البيان:
«المحافظة على الجيش والقوات المسلحة، وأن تقوم بواجباتها وفقًا للدستور، والمعايير السامية [المطلوبة] وتتمثل مهامها في حماية الحدود الوطنية والشعب من التهديدات الخارجية والإرهاب، عن طريق مؤسسات الاستخبارات والأمن للحفاظ على الأمن القومي رهنًا بسيادة القانون، والعمل وفقًا للدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان… والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والجنسانية… يُحدد الشعب السوري مستقبل بلاده بشكل مستقل وبطريقة ديمقراطية عبر الانتخابات، ويمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي بدون ضغوط خارجية أو تدخل، وذلك وفقًا لحقوق والتزامات سورية على الساحة الدولية».
لا شك أن «حماية الحدود الوطنية» و»المساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والجنسانية»، تعدُ مبادئ حاسمة بالنسبة لمستقبل سوريا، وتُبين هذه العبارات أن الكانتونات أو الهياكل الاتحادية في البلد لن يسمح بها، ولن تمنح الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى الاستفادة من الاختلافات الدينية والعرقية، الفرصة للعب على وترها. وكانت عملية عفرين التركية، التي نفذت بالتنسيق مع روسيا، دليلا على العزيمة في تحدي الغرب ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اعتبرت الخطوات الضرورية والمبررة التي اتخذت فيما يتعلق بالمنطقة وتحالف تركيا كعضو في حلف الناتو مع روسيا، إشارة إلى مجموعات معينة، بأنه ليس الغرب هو الذي يتخذ جميع القرارات.
ويحدونا الأمل في أن يتم بسرعة تأسيس دستور يمثل جميع فئات المجتمع السوري، ويمكن إعادة بناء البلاد بعد تطهيرها تماما من الجماعات الإرهابية. وسيتحقق هذا الإنجاز بفضل تحالف يتألف من دول المنطقة، ويتم بناؤه من أجل إنقاذ الشعب السوري، ومثل هذا الإنجاز سيخفف أيضا من أطماع الدوائر التي تحرص على السيطرة على الجميع، ويسفه رؤية من يصر على أنه «من الجيد أن تظل الأطراف منقسمة».