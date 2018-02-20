خطوة إضافية أخرى باتجاه حل الأزمة في سوريا

هارون يحيى

تُشكل‭ ‬مشاركة‭ ‬البلدان‭ ‬الإقليمية‭ ‬وانخراطها‭ ‬النشط‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البحث‭ ‬لتسوية‭ ‬للأزمة‭ ‬السورية،‭ ‬معلمًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬نهائي‭ ‬لهذه‭ ‬الأزمة،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬التغيير‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬يبعث‭ ‬هو‭ ‬أيضا‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬سلام،‭ ‬ومما‭ ‬يبرهن‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬أن‭ ‬المجموعات‭ ‬التي‭ ‬طالما‭ ‬كانت‭ ‬ترفض‭ ‬مجرد‭ ‬فكرة‭ ‬الجلوس‭ ‬حول‭ ‬طاولة‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬التقت‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬سوتشي‭. ‬وحتى‭ ‬إن‭ ‬تميز‭ ‬الاجتماع‭ ‬بمناقشات‭ ‬ساخنة‭ ‬وتبادل‭ ‬حاد‭ ‬للآراء،‭ ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بالأزمة‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لإيجاد‭ ‬أرضية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسوية‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‭. ‬وبعد‭ ‬محادثات‭ ‬جنيف‭ ‬التي‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬معظمها،‭ ‬نجحت‭ ‬محادثات‭ ‬أستانا‭ ‬وسوتشي‭ ‬في‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬تقريب‭ ‬الطرفين،‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬للأزمة‭. ‬وذكرت‭ ‬التقارير‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬مندوب‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬دُعيت‭ ‬إليه‭ ‬السلطات‭ ‬الحكومية‭ ‬السورية‭ ‬وممثلو‭ ‬جماعات‭ ‬المعارضة‭ ‬العرقية‭ ‬والدينية‭ ‬باستثناء‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭. ‬وما‭ ‬أثار‭ ‬اندهاش‭ ‬الجميع‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬انتهى‭ ‬بتوصل‭ ‬الأطراف‭ ‬المتحاربة‭ ‬إلى‭ ‬أرضية‭ ‬مشتركة،‭ ‬ومرة‭ ‬أخرى،‭ ‬كانت‭ ‬مشاركة‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬المشترك‭ ‬ممكنًا،‭ ‬وهو‭ ‬أمرٌ‭ ‬حاسمٌ‭ ‬لحلٍ‭ ‬حقيقيٍ‭ ‬للأزمة‭ ‬السورية‭. ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬لمؤتمر‭ ‬سوتشي‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمشكلة‭ ‬السورية‭. ‬ومن‭ ‬جملة‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬المشترك‭ ‬‮«‬تحقيقا‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية،‭ ‬اتفقنا‭ ‬على‭ ‬تأليف‭ ‬لجنة‭ ‬دستورية‭ ‬من‭ ‬ممثلين‭ ‬لحكومة‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬ومعارضة‭ ‬واسعة‭ ‬التمثيل،‭ ‬بغرض‭ ‬صياغة‭ ‬إصلاح‭ ‬دستوري‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬التسوية‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬ترعاها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وفقًا‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬2254‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭ ‬ستشمل‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬والمعارضة‭ ‬والخبراء‭ ‬السوريين‭ ‬وشخصيات‭ ‬مستقلة،‭ ‬وزعماء‭ ‬القبائل‭ ‬والنساء،‭ ‬وذكر‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬جنيف‭ ‬بقيادة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ستشهد‭ ‬صياغة‭ ‬الاتفاق‭ ‬النهائي‭ ‬بشأن‭ ‬ولاية‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭ ‬واختصاصاتها‭ ‬وسلطاتها‭ ‬والقواعد‭ ‬الإجرائية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬وفقها‭ ‬ومعايير‭ ‬الاختيار‭ ‬لتكوين‭ ‬اللجنة‭. ‬وانتهى‭ ‬البيان‭ ‬بدعوة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬تعيين‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬جنيف‭.‬

وكان‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬أجزاء‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬لمؤتمر‭ ‬سوتشي‭ ‬هو‭ ‬الموقف‭ ‬الحازم‭ ‬بشأن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬سوريا‭. ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬البارزة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬البيان‭:‬

‮«‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وأن‭ ‬تقوم‭ ‬بواجباتها‭ ‬وفقًا‭ ‬للدستور،‭ ‬والمعايير‭ ‬السامية‭ [‬المطلوبة‭] ‬وتتمثل‭ ‬مهامها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الحدود‭ ‬الوطنية‭ ‬والشعب‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬الخارجية‭ ‬والإرهاب،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاستخبارات‭ ‬والأمن‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬رهنًا‭ ‬بسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬والعمل‭ ‬وفقًا‭ ‬للدستور‭ ‬والقانون‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮…‬‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬انتماءاتهم‭ ‬الدينية‭ ‬والعرقية‭ ‬والجنسانية‭… ‬يُحدد‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬مستقبل‭ ‬بلاده‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬وبطريقة‭ ‬ديمقراطية‭ ‬عبر‭ ‬الانتخابات،‭ ‬ويمتلك‭ ‬الحق‭ ‬الحصري‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬نظامه‭ ‬السياسي،‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬والاجتماعي‭ ‬بدون‭ ‬ضغوط‭ ‬خارجية‭ ‬أو‭ ‬تدخل،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لحقوق‭ ‬والتزامات‭ ‬سورية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬الحدود‭ ‬الوطنية‮»‬‭ ‬و»المساواة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬انتماءاتهم‭ ‬الدينية‭ ‬والعرقية‭ ‬والجنسانية‮»‬،‭ ‬تعدُ‭ ‬مبادئ‭ ‬حاسمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمستقبل‭ ‬سوريا،‭ ‬وتُبين‭ ‬هذه‭ ‬العبارات‭ ‬أن‭ ‬الكانتونات‭ ‬أو‭ ‬الهياكل‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬بها،‭ ‬ولن‭ ‬تمنح‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاختلافات‭ ‬الدينية‭ ‬والعرقية،‭ ‬الفرصة‭ ‬للعب‭ ‬على‭ ‬وترها‭. ‬وكانت‭ ‬عملية‭ ‬عفرين‭ ‬التركية،‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬الغرب‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭. ‬وقد‭ ‬اعتبرت‭ ‬الخطوات‭ ‬الضرورية‭ ‬والمبررة‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمنطقة‭ ‬وتحالف‭ ‬تركيا‭ ‬كعضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭ ‬معينة،‭ ‬بأنه‭ ‬ليس‭ ‬الغرب‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬جميع‭ ‬القرارات‭.‬

ويحدونا‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬بسرعة‭ ‬تأسيس‭ ‬دستور‭ ‬يمثل‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬السوري،‭ ‬ويمكن‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬تطهيرها‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭. ‬وسيتحقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بفضل‭ ‬تحالف‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويتم‭ ‬بناؤه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنقاذ‭ ‬الشعب‭ ‬السوري،‭ ‬ومثل‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬سيخفف‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬أطماع‭ ‬الدوائر‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬ويسفه‭ ‬رؤية‭ ‬من‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬الأطراف‭ ‬منقسمة‮»‬‭.‬