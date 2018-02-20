سارة سلامة وسط الكرنب من جديد

القاهرة - الزمان
أعاد المصور الفني محمود عاشور نشر صورة من جلسة تصوير قديمة للفنانة سارة سلامة عبر حسابه الشخصي أثارت حالة من الجدل بين متابعيها.
و ظهرت سارة في الصور وهي ترتدي فستاناً أخضر قصيراً يكشف خبايا جسدها، وترتدي نظارة شمس، بينما تحيط نفسها بالخضروات وكان أبرزها الكرنب.
جمهور سارة سلامة استنكر طلتها بهذا الشكل وسط الخضروات، بينما رأى آخرون أنها فكرة حديثة، ورغم أن جلسة التصوير قديمة إلا أنها لم تنتشر وقتها مثل الآن.
وكانت سارة سلامة شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل «لأعلى سعر» مع الفنانة نيللي كرين،.