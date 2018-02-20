سارة سلامة وسط الكرنب من جديد

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أعاد‭ ‬المصور‭ ‬الفني‭ ‬محمود‭ ‬عاشور‭ ‬نشر‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬تصوير‭ ‬قديمة‭ ‬للفنانة‭ ‬سارة‭ ‬سلامة‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الشخصي‭ ‬أثارت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الجدل‭ ‬بين‭ ‬متابعيها‭.‬

و‭ ‬ظهرت‭ ‬سارة‭ ‬في‭ ‬الصور‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬فستاناً‭ ‬أخضر‭ ‬قصيراً‭ ‬يكشف‭ ‬خبايا‭ ‬جسدها،‭ ‬وترتدي‭ ‬نظارة‭ ‬شمس،‭ ‬بينما‭ ‬تحيط‭ ‬نفسها‭ ‬بالخضروات‭ ‬وكان‭ ‬أبرزها‭ ‬الكرنب‭.‬

جمهور‭ ‬سارة‭ ‬سلامة‭ ‬استنكر‭ ‬طلتها‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬وسط‭ ‬الخضروات،‭ ‬بينما‭ ‬رأى‭ ‬آخرون‭ ‬أنها‭ ‬فكرة‭ ‬حديثة،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬جلسة‭ ‬التصوير‭ ‬قديمة‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تنتشر‭ ‬وقتها‭ ‬مثل‭ ‬الآن‭.‬

وكانت‭ ‬سارة‭ ‬سلامة‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬لأعلى‭ ‬سعر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬نيللي‭ ‬كرين،‭.‬