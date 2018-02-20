‭ ‬اكتشاف‭ ‬كنيسة‭ ‬أثرية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬

تونس -الزمان
اكتشف عدد من خبراء الآثار في تونس كنيسة مسيحية تعود إلى القرن الخامس للميلاد ، في موقع أثري بولاية توزر في الجنوب الغربي من تونس. وبحسب خبر بثته إذاعة موزاييك التونسية الخاصة فإن المرحلة الأولى من الحفريات أسفرت عن اكتشاف معلم ديني مهم يتمثّل كنيسة مسيحية «ومازالت الحفريات متواصلة وقد تكشف في الأيام القادمة عن مدينة كاملة متاخمة للكنيسة.
وقالت مراسلة الإذاعة بتوزر أنّ الحفريات بدأت من يوم 2 فيفري إلى غاية 24 من نفس الشهر، بمنطقة «كستيليا» وتم الكشف عن الكنيسة المذكورة تعود إلى الحقبة البيزنطية «وتحتوي الكنيسة على ثلاث مكونات رئيسية تتمثل في مدخل رئيسي ومدخلين فرعيين وملحقين ومعلم دائري وتمتد مساحة الكنيسة على 140 متر مربع .