‭ ‬اكتشاف‭ ‬كنيسة‭ ‬أثرية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬

تونس‭ -‬الزمان‭ ‬

اكتشف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬الآثار‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬كنيسة‭ ‬مسيحية‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الخامس‭ ‬للميلاد‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬أثري‭ ‬بولاية‭ ‬توزر‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬تونس‭. ‬وبحسب‭ ‬خبر‭ ‬بثته‭ ‬إذاعة‭ ‬موزاييك‭ ‬التونسية‭ ‬الخاصة‭ ‬فإن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحفريات‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬معلم‭ ‬ديني‭ ‬مهم‭ ‬يتمثّل‭ ‬كنيسة‭ ‬مسيحية‭ ‬‮«‬ومازالت‭ ‬الحفريات‭ ‬متواصلة‭ ‬وقد‭ ‬تكشف‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬كاملة‭ ‬متاخمة‭ ‬للكنيسة‭.‬

وقالت‭ ‬مراسلة‭ ‬الإذاعة‭ ‬بتوزر‭ ‬أنّ‭ ‬الحفريات‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬فيفري‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الشهر،‭ ‬بمنطقة‭ ‬‮«‬كستيليا‮»‬‭ ‬وتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الكنيسة‭ ‬المذكورة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الحقبة‭ ‬البيزنطية‭ ‬‮«‬وتحتوي‭ ‬الكنيسة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مكونات‭ ‬رئيسية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مدخل‭ ‬رئيسي‭ ‬ومدخلين‭ ‬فرعيين‭ ‬وملحقين‭ ‬ومعلم‭ ‬دائري‭ ‬وتمتد‭ ‬مساحة‭ ‬الكنيسة‭ ‬على‭ ‬140‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ . ‬