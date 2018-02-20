تويتر‭ ‬توقف‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬ماك

لوس‭ ‬انجليس‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬شبكة‭ ‬تويتر‭ ‬عن‭ ‬إيقاف‭ ‬تطبيقها‭ ‬لحواسيب‭ ‬ماك،‭ ‬والذي‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أطلقته‭ ‬لتثبيت‭ ‬خدمة‭ ‬التدوين‭ ‬المصغر‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬تويتر‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬متوفراً‭ ‬للتنزيل‭ ‬لأجهزة‭ ‬ماك‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الآن،‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬توفر‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬للتطبيق‭ ‬المثبت‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬الماك‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬مارس‭ (‬آذار‭) ‬المقبل‭. ‬وعللت‭ ‬شركة‭ ‬تويتر‭ ‬سبب‭ ‬إقدامها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬برغبتها‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬أكثر‭ ‬اتساقاً‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭.‬

ونصحت‭ ‬الشركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬باستعمال‭ ‬خدمة‭ ‬التدوين‭ ‬المصغر‭ ‬على‭ ‬حواسيب‭ ‬ماك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقع‭ ‬الويب‭ ‬Twitter‭.‬com،‭ ‬أو‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬استعمال‭ ‬تطبيق‭ ‬الويب‭ “‬تويت‭ ‬دك‭” ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬نفسها‭ ‬والمتوفر‭ ‬مجاناً‭.‬