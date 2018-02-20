تويتر‭ ‬توقف‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬ماك

لوس انجليس – الزمان
أعلنت شبكة تويتر عن إيقاف تطبيقها لحواسيب ماك، والذي كانت قد أطلقته لتثبيت خدمة التدوين المصغر.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن تطبيق تويتر لم يعد متوفراً للتنزيل لأجهزة ماك اعتباراً من الآن، غير أنها أكدت على توفر الدعم الفني للتطبيق المثبت بالفعل على أجهزة الماك حتى منتصف مارس (آذار) المقبل. وعللت شركة تويتر سبب إقدامها على هذه الخطوة برغبتها في جعل تجربة المستخدم أكثر اتساقاً بغض النظر عن نظام التشغيل.
ونصحت الشركة الأمريكية باستعمال خدمة التدوين المصغر على حواسيب ماك من خلال موقع الويب Twitter.com، أو يمكن للمستخدم استعمال تطبيق الويب “تويت دك” من الشركة نفسها والمتوفر مجاناً.