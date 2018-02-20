تغطية‭ ‬كاميرا‭ ‬اللابتوب‭ ‬ والهواتف‭ ‬الذكية‭  ‬تحمي‭ ‬من‭ ‬التجسس

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذرت‭ ‬الرابطة‭ ‬الألمانية‭ ‬للاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬Bitkom‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬استغلال‭ ‬كاميرا‭ ‬الويب‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬اللاب‭ ‬توب‭ ‬أو‭ ‬كاميرا‭ ‬السيلفي‭ ‬في‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬للتجسس‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمستخدم‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تعرض‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لهجمات‭ ‬القرصنة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بواسطة‭ ‬البرمجيات‭ ‬الخبيثة‭ ‬والأكواد‭ ‬الضارة،‭ ‬فإنه‭ ‬يمكن‭ ‬تفعيل‭ ‬الكاميرا‭ ‬دون‭ ‬معرفة‭ ‬المستخدم،‭ ‬وهنا‭ ‬تظهر‭ ‬أهمية‭ ‬تغطية‭ ‬كاميرات‭ ‬الويب‭ ‬وكاميرا‭ ‬السيلفي‭ ‬بلاصقة‭ ‬كوسيلة‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬التجسس،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬أقل‭ ‬راحة‭ ‬عند‭ ‬استعمال‭ ‬الكاميرا‭. ‬وللحماية‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬التجسس‭ ‬عبر‭ ‬كاميرا‭ ‬الويب‭ ‬أو‭ ‬كاميرا‭ ‬السيلفي‭ ‬ينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬الألمان‭ ‬بتثبيت‭ ‬التحديثات‭ ‬الجديدة‭ ‬لنظام‭ ‬التشغيل‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬مع‭ ‬حماية‭ ‬الحواسيب‭ ‬والهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬بواسطة‭ ‬برامج‭ ‬مكافحة‭ ‬الفيروسات‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬النشاط‭ ‬المشبوه‭ ‬للأجهزة،‭ ‬مثلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة،‭ ‬فإنه‭ ‬يجب‭ ‬فحص‭ ‬الأجهزة‭ ‬بواسطة‭ ‬برامج‭ ‬الأمان‭.‬