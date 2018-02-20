تطوير‭ ‬مصباح‭ ‬لمكافحة‭ ‬وباء‭ ‬الانفلونزا‭ ‬

نيويورك- الزمان
طور فريق من الباحثين الأمريكيين، في جامعة كولومبيا الأمريكية، مصباحا ذا أشعة فوق بنفسجية، قادرا على وقف وباء الأنفلونزا، الذي ينتشر سنويا، علما بأن الضوء المنبعث من الأشعة فوق البنفسجية لهذا المصباح «اللمبة» يمكن أن يكون خطرا على صحة الإنسان فيسبب سرطان الجلد أو الكاتاركت، المياه البيضاء في العين.
واستطاع الباحثون الأمريكيون، بعد دراسة لعدة سنوات، تطوير ضوء الأشعة فوق البنفسجية، وهو ما يعرف باسم «UVC»، قادر على قتل فيروس الأنفلونزا في الهواء دون أن يكون له تأثير على الإنسان، وقد تمت تجربته في حجرة وأسفرت التجربة عن قتل فيروس الأنفلونزا، بنسبة 95% من الحالات.
وأشار الباحث «دافيد برنر»، أن هذه المصابيح الجديدة «اللمبات»، يمكن استخدامها في المستشفيات والمطارات، ويصل سعرها 800 يورو. من جهة اخرى ، نجح علماء أمريكيون بالاشتراك مع أقرانهم من اليابانيين في نقل الخلايا الجذعية البشرية إلى أجنة أغنام، وهو تقدم قد يمهد الطريق لزراعة أعضاء داخل الحيوانات.
وتم إنماء الأجنة الهجينة التي تحتوي على كل من الخلايا البشرية والأغنام في خطوة مبكرة نحو زراعة الأعضاء البشرية في حيوانات المزرعة قبل زرعها في المرضى. وكشف التقرير الصادر عن جامعة «تكساس» الأمريكية، أن النتيجة الجديدة تمهد الطريق لتخليق الأعضاء وراثيا لتكون متوافقة مع الجهاز المناعي للمريض الذي تزرع به، مما يزيل إمكانية وفرص رفض العضو المنزرع.
وباستخدام الخلايا الجذعية وتقنيات التحرير الجيني، تم نقل الخلايا الجذعية البشرية بنجاح إلى أجنة الأغنام في وقت مبكر.