تطوير‭ ‬مصباح‭ ‬لمكافحة‭ ‬وباء‭ ‬الانفلونزا‭ ‬

نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬

طور‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كولومبيا‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مصباحا‭ ‬ذا‭ ‬أشعة‭ ‬فوق‭ ‬بنفسجية،‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬وباء‭ ‬الأنفلونزا،‭ ‬الذي‭ ‬ينتشر‭ ‬سنويا،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الضوء‭ ‬المنبعث‭ ‬من‭ ‬الأشعة‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية‭ ‬لهذا‭ ‬المصباح‭ ‬‮«‬اللمبة‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الإنسان‭ ‬فيسبب‭ ‬سرطان‭ ‬الجلد‭ ‬أو‭ ‬الكاتاركت،‭ ‬المياه‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬العين‭.‬

واستطاع‭ ‬الباحثون‭ ‬الأمريكيون،‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات،‭ ‬تطوير‭ ‬ضوء‭ ‬الأشعة‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬UVC‮»‬،‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬قتل‭ ‬فيروس‭ ‬الأنفلونزا‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الإنسان،‭ ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬حجرة‭ ‬وأسفرت‭ ‬التجربة‭ ‬عن‭ ‬قتل‭ ‬فيروس‭ ‬الأنفلونزا،‭ ‬بنسبة‭ ‬95%‭ ‬من‭ ‬الحالات‭.‬

وأشار‭ ‬الباحث‭ ‬‮«‬دافيد‭ ‬برنر‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المصابيح‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬اللمبات‮»‬،‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمطارات،‭ ‬ويصل‭ ‬سعرها‭ ‬800‭ ‬يورو‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬نجح‭ ‬علماء‭ ‬أمريكيون‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬من‭ ‬اليابانيين‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬البشرية‭ ‬إلى‭ ‬أجنة‭ ‬أغنام،‭ ‬وهو‭ ‬تقدم‭ ‬قد‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لزراعة‭ ‬أعضاء‭ ‬داخل‭ ‬الحيوانات‭.‬

وتم‭ ‬إنماء‭ ‬الأجنة‭ ‬الهجينة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬البشرية‭ ‬والأغنام‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬مبكرة‭ ‬نحو‭ ‬زراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬حيوانات‭ ‬المزرعة‭ ‬قبل‭ ‬زرعها‭ ‬في‭ ‬المرضى‭. ‬وكشف‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬تكساس‮»‬‭ ‬الأمريكية،‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬الجديدة‭ ‬تمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لتخليق‭ ‬الأعضاء‭ ‬وراثيا‭ ‬لتكون‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬للمريض‭ ‬الذي‭ ‬تزرع‭ ‬به،‭ ‬مما‭ ‬يزيل‭ ‬إمكانية‭ ‬وفرص‭ ‬رفض‭ ‬العضو‭ ‬المنزرع‭.‬

وباستخدام‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬وتقنيات‭ ‬التحرير‭ ‬الجيني،‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬البشرية‭ ‬بنجاح‭ ‬إلى‭ ‬أجنة‭ ‬الأغنام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭.‬